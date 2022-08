Ukraine đổi chiến thuật, tấn công mục tiêu Nga sâu trong tiền tuyến

Quân nhân Ukraine phóng hỏa lực trong một trận chiến (Ảnh: AFP).

Vài tháng trước, với nguồn lực pháo binh áp đảo, Nga khiến cho quân đội Ukraine đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng ở miền Đông với trung bình 200 quân nhân bị loại khỏi vòng chiến đấu mỗi ngày. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, Ukraine đã thay đổi chiến lược và đã có những thành công nhất định trong việc cản đà tiến của Nga, ít nhất là tới lúc này.

Theo New York Times, 2 yếu tố giúp Ukraine tìm ra cách xoay chuyển tình hình là: Vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ và sự kết hợp của yếu tố vũ khí với lực lượng dân quân thân Ukraine ở các khu vực do Nga kiểm soát. Điều này đã giúp Ukraine chọc sâu vào sau tiền tuyến về phía Nga, cắt đứt chuỗi hậu cần và tấn công các mục tiêu chủ chốt làm nên tiềm lực của lực lượng Moscow.

Các diễn biến trên buộc Nga phải cơ cấu lại lực lượng, cho phép Ukraine có khoảng thời gian nghỉ để đưa ra các quyết định chiến lược hơn.

Cuối tuần qua, phía Ukraine tuyên bố đã tấn công vào 4 cây cầu quan trọng ở Kherson, đẩy hàng nghìn quân nhân Nga ở đây đối mặt với rủi ro bị cô lập và không được tiếp tế hậu cần. Lực lượng dân quân thân Ukraine ở một số khu vực mà Nga kiểm soát được cho cũng thực hiện các vụ tấn công vào một số cơ sở quan trọng của Moscow. Lực lượng này do đặc nhiệm Ukraine đào tạo và chỉ đạo chiến lược.

"Chúng tôi không có đủ nguồn lực để bắn pháo ồ ạt như Nga. Do đó, Ukraine cần phải thay đổi chiến thuật, chiến đấu theo một cách khác", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nhận định.

Chiến lược này dường như đang cho kết quả. Dù quân đội Ukraine chưa đạt được bước tiến trong việc giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, hiện tại họ đã cố gắng làm chậm bước tiến của Nga và ít nhất cũng khiến Moscow bị thiệt hại.

Với các hệ thống pháo tầm xa mới mà phương Tây viện trợ như rocket phóng loạt HIMARS, Ukraine cũng đang tạo nên những thay đổi nhất định trên chiến trường. Tại Kherson, Ukraine đặt kỳ vọng vào việc có thể dùng HIMARS để thay đổi cục diện chiến sự bằng cách làm suy yếu năng lực hậu cần của Nga ở phía tây sông Dnipro.

Theo New York Times, Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu khả năng của Moscow trong việc duy trì lực lượng Moscow triển khai ở tiền tuyến.

Andrii Ryzhenk, một cựu quan chức quân sự Ukraine, cho biết phía Kiev đã xác định những điểm sơ hở của Nga, từ đó tìm ra các mục tiêu quan trọng và tấn công khiến Moscow tổn thất dần dần.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov tiết lộ, Kiev đã nhận được tư vấn từ phía các quan chức phương Tây cho các chiến thuật trong thời gian qua. Ví dụ, phía Bộ Quốc phòng Anh và Mỹ nói với Ukraine rằng, họ không thể giúp Ukraine nếu Kiev sử dụng chiến thuật "mưa hỏa lực" giống như Nga.

Tuy nhiên, Nga vẫn đang tiếp tục gia tăng áp lực lên Ukraine ở miền Đông và miền Nam. Dù những bước tiến của Nga có thể đã chậm hơn trước đó, nhưng nó cho thấy họ vẫn có đủ tiềm lực để áp đảo Ukraine trên chiến trường.

Mặt khác, Ukraine nhiều lần cho rằng viện trợ của phương Tây tuy hiệu quả nhưng vẫn còn nhỏ giọt và chưa đủ để Kiev tạo nên bước ngoặt. Thậm chí, vào tuần trước, ông Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine thừa nhận, kịch bản Kiev giành chiến thắng trước Nga sẽ là "bất khả thi" với mức độ viện trợ hiện tại từ các nước phương Tây.