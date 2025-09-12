Phi công tiêm kích Su-27 của Ukraine thiệt mạng khi tác chiến

Phi công Oleksandr Borovyk (Ảnh: Kyiv Independent).

Oleksandr Borovyk, một phi công 30 tuổi thuộc Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 39 của Ukraine, đã tử trận ngày 11/9 khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực Zaporizhia, theo thông báo của lữ đoàn.

Theo thông báo, phi công mang hàm thiếu tá Borovyk đang thực hiện một phi vụ chiến đấu vào khoảng 13 giờ 30 phút giờ địa phương thì sự việc xảy ra.

“Nguyên nhân và hoàn cảnh (dẫn đến phi công thiệt mạng) đang được điều tra. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của Oleksandr”, thông báo viết.

Phía Ukraine không nêu cụ thể tình trạng của chiếc Su-27 mà anh điều khiển khi sự cố xảy ra.

Tỉnh Zaporizhia, nằm ở đông nam Ukraine, giáp tỉnh Dnipropetrovsk ở phía bắc, tỉnh Donetsk ở phía đông, và tỉnh Kherson ở phía tây nam. Đây cũng là nơi có nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Nga đang kiểm soát, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Ukraine đã cảnh báo hồi tháng 8 về việc Nga tăng quân dọc theo mặt trận này. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi cho biết vào đầu tháng 9 rằng lực lượng Ukraine đã ngăn chặn thành công việc Nga mở một cuộc tấn công mới ở khu vực.

Hiện Moscow kiểm soát khoảng 70% tỉnh Zaporizhia, nhưng thủ phủ tỉnh, thành phố Zaporizhia, vẫn do Ukraine quản lý.

Phi công tiêm kích được xem là tài sản quý của quân đội bất kỳ nước nào vì thường mất rất nhiều kinh phí và công sức để huấn luyện ra một người có khả năng và kinh nghiệm chiến đấu. Việc mất phi công được xem là tin không tích cực cho Kiev trong cuộc chiến với Nga vì việc bù đắp sẽ mất rất nhiều thời gian.

Sukhoi Su-27 (tên gọi theo báo cáo NATO: Flanker) là một máy bay chiến đấu 2 động cơ, có khả năng cơ động vượt trội, được phát triển bởi Cục thiết kế Sukhoi của Liên Xô.

Ban đầu được thiết kế để đối phó với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 của Mỹ như F-14 Tomcat và F-15 Eagle, Su-27 có tầm bay lên tới 3.530km, trang bị vũ khí mạnh mẽ, hệ thống điện tử hàng không tiên tiến cùng khả năng cơ động xuất sắc.

Được chế tạo chủ yếu cho nhiệm vụ ưu thế trên không, Su-27 và các biến thể sau này có khả năng thực hiện hầu hết các loại nhiệm vụ chiến đấu trên không. Nó chính thức được đưa vào biên chế trong Lực lượng Không quân Liên Xô vào năm 1985.

Ukraine hiện không còn sở hữu nhiều chiếc Su-27 trong biên chế và họ cũng không có khả năng sản xuất thêm loại máy bay này. Vì vậy, mỗi thiệt hại của Ukraine với Su-27 sẽ là không thể bù đắp.