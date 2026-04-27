Binh sĩ Ukraine bên cạnh một chiếc xe thiết giáp (Ảnh minh họa: Reuters).

Nga, Ukraine tập kích qua lại

Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow và Kiev tiếp tục trao đổi các cuộc tấn công quy mô lớn. Rạng sáng 26/4, quân đội Ukraine (AFU) tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào nhà máy lọc dầu Yaroslavl. Quân đội Nga (RFAF) tiếp tục đánh phá Odessa và vùng Dnipropetrovsk.

Trong 24 giờ qua, lực lượng Moscow đã tích cực tiến công theo hướng Konstantinovka, giành lại được các vị trí ở phía nam. Đồng thời, những thắng lợi về lãnh thổ ở Dovha Balka đã được xác nhận rõ ràng, qua đó RFAF bao vây thành phố.

Quân đội Ukraine được cho là đã phát động thêm các cuộc phản công xung quanh Liman và đã tiến đến làng Drobysheve. Phía Kiev đang tích cực phòng thủ.

Giao tranh ác liệt đang diễn ra trong trung tâm và xung quanh thành phố Konstantinovka (Ảnh: Military Summary).

Ukraine tập kích, gây hư hại cho 3 tàu chiến và 1 tiêm kích MiG-31 Nga

Theo báo cáo của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), trong một chiến dịch do đơn vị đặc nhiệm Alpha dẫn đầu, UAV tầm xa đã tấn công căn cứ của Hạm đội Biển Đen Nga ở Sevastopol và sân bay quân sự Belbek ở bán đảo Crimea.

Các mục tiêu được cho là bị hư hại bao gồm 2 tàu đổ bộ lớn Yamal và Filchenkov của Hải quân Nga, tàu trinh sát Ivan Khurs, trung tâm huấn luyện Lukomka của Hạm đội Biển Đen, trụ sở của đơn vị trinh sát vô tuyến kỹ thuật phòng không và trạm radar MR-10M1 "Mys-M1".

Tại sân bay quân sự Belbek, một máy bay MiG-31 và đơn vị kỹ thuật và vận hành của sân bay đã bị đánh trúng, SBU cho biết.

Tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal của Nga (Ảnh minh họa: Telegraph).

Ông Mikhail Razvozhayev, người đứng đầu chính quyền Sevastopol do Nga bổ nhiệm, cho biết trên Telegram vào cuối ngày 25/4 rằng lực lượng Moscow đang đẩy lùi cuộc tập kích của Ukraine, với sự tham gia của các hệ thống phòng không và đội hỏa lực cơ động.

Ông Razvozhayev cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 71 UAV Ukraine. Ông nói rằng một thường dân đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Người đứng đầu SBU, ông Yevhen Khmara, cho biết chiến dịch này nhằm mục đích làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự của Nga.

"Mỗi chiến dịch như vậy đều tuân theo một logic rõ ràng: Chúng tôi đang phá hủy một cách có hệ thống các yếu tố then chốt của cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương - hạm đội, không quân, trinh sát và phòng không", ông Khmara nói.

Ông cho biết các cuộc tập kích làm giảm khả năng kiểm soát không phận, bảo vệ lực lượng và lập kế hoạch tấn công của Nga.

Giao tranh ác liệt trong "vùng xám" ở Konstantinovka

Tại khu vực Konstantinovka, cả hai bên thường xuyên phát động các cuộc tấn công để cải thiện vị trí chiến thuật. Tình hình khó khăn nhất vẫn nằm ở các khu vực phía đông và trung tâm, nơi Ukraine đã tập trung một lượng dự bị đáng kể, kênh Rybar cho hay.

Ukraine đang phát động các cuộc phản công về phía ngoại ô phía nam Konstantinovka nhằm chiếm lại những vị trí đã mất trước đó gần trường kỹ thuật nông nghiệp. Cách đây không lâu, một trong các nhóm AFU đã bị trinh sát đường không của Nga phát hiện gần sông Kryvyi Torets và sau đó bị loại bỏ bởi UAV và pháo binh.

Hiện tại, khu vực này vẫn nằm trong "vùng xám", và lực lượng Kiev tiếp tục nỗ lực đưa các nhóm bộ binh nhỏ vào những công trình bị phá hủy. Họ không thể kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ, nhưng đang làm chậm bước tiến của đối phương.

Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, chia cắt lực lượng Ukraine (Ảnh: Rybar).

Trong khi đó, Cụm tác chiến phía Nam RFAF, với sự hỗ trợ của không quân, đang tiến công ở phía tây thành phố. Dựa trên các đoạn phim giám sát khách quan, mũi đột kích tiên phong đã có thể xuyên thủng phòng tuyến của Ukraine gần Solnechny và tiến đến các tòa nhà ở Semivetrovka lân cận. Việc xâm nhập sâu hơn vào khu vực này sẽ cho phép họ cắt đứt đường O0520, một trong những tuyến tiếp tế của AFU đến Ilyinovka.

Ở sườn trái, các chiến binh Nga mở rộng được vùng kiểm soát trên các tuyến đường tiếp cận Stepanovka. Một số nhóm xung kích riêng lẻ đã hoạt động ở Dolgaya Balka, nhưng còn quá sớm để nói về việc củng cố ngôi làng. Để đảm bảo an ninh tương đối cho các tuyến đường tiếp tế, quân đội Nga vẫn cần phải đánh bật đối phương khỏi trận địa cũ của tiểu đoàn tên lửa phòng không S-75.

Dựa trên cấu hình hiện tại của mặt trận, có thể dự đoán rằng các nguồn lực chính của Moscow sẽ được hướng vào cuộc tấn công ở sườn tây. Việc giải tỏa Dolgaya Balka và Ilyinovka sẽ mở đường đến Alekseevo - Druzhkovka, nơi các tuyến đường tiếp tế chính cho lực lượng Kiev đi qua, cả ở Konstantinovka và Chasov Yar.

Ukraine đang mất một vùng rộng lớn ở bờ đông sông Oskol

Theo kênh Readovka, lực lượng Kiev đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sâu rộng, đặc biệt là ở bờ đông sông Oskol.

Ukraine rút lui, mất một diện tích lớn ở Kharkov

Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã vượt qua biên giới huyện Kharkov thuộc vùng cùng tên và chiếm được làng Veterinarnoye. Sự kháng cự của AFU không đáng kể. Khu định cư này thuộc trách nhiệm của Tiểu đoàn Biên phòng số 4 thuộc Lực lượng Biên phòng Nhà nước Ukraine, có quy mô tương đương một lữ đoàn bộ binh cơ giới, nhưng tiểu đoàn được triển khai ở phía bắc và phía đông của khu vực cùng với các đơn vị hợp thành.

Veterinary trước hết là một "trạm kiểm soát quan trọng". Ngôi làng nằm ngay giữa một đoạn biên giới dài, khu vực trước đây chưa từng có giao tranh ác liệt. Nếu AFU có ý định đột phá vào biên giới Nga gần Belgorod, thì giờ đây họ sẽ không thể làm được.

Các mũi xung kích Nga liên tiếp giành chiến thắng cục bộ, "vùng đệm an ninh" ở Kharkov được mở rộng đáng kể (Ảnh: Readovka).

Logic của cuộc thử nghiệm này tương tự như các sự kiện gần Glukhov: nếu cuộc thử nghiệm cho thấy Ukraine không có lực lượng đáng kể ở phía tây và tây nam Veterinary, thì con đường đến Zolochiv sẽ được mở cho lực lượng Moscow. Trong trường hợp đó, rất có thể quân đội Nga sẽ hợp lực với mũi tiến công từ Grayvoron để hình thành một mặt trận đột phá thống nhất.

Cuộc khủng hoảng mà Ukraine phải đối mặt ở khu vực Kharkov đang lan rộng khắp toàn bộ mặt trận. Trong khi "vá những lỗ hổng" ở các huyện Vovchansk và Kharkov, Bộ chỉ huy Kiev buộc phải rút các đơn vị khỏi các khu vực khác, bao gồm cả bờ đông sông Oskol gần Kovsharovka. Tình trạng thiếu nhân lực này giải thích cho sự sụp đổ nhanh chóng.

Ở phía nam Kupyansk, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 6 và Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 RFAF đã nhanh chóng chiếm giữ các khu vực rộng lớn ở phía đông khu định cư Kovsharovka và tiến sát Novoosinovo, chiếm được vùng ngoại ô phía đông ngôi làng.

Cuộc hành quân nhanh chóng này được thực hiện nhờ việc Bộ chỉ huy Kiev rút Lữ đoàn cơ giới độc lập số 116, 14 và 43 sang bờ tây sông Oskol, khiến vành đai phòng thủ bên ngoài của khu vực Kovsharovka bị bỏ trống một nửa. Do sự việc nghiêm trọng này, quân đội Ukraine buộc phải cách chức ông Lisetsky, chỉ huy Lữ đoàn cơ giới độc lập số 14, và Chuẩn tướng Perets, chỉ huy Quân đoàn 10.

Ukraine lúng túng vá các lỗ thủng ở Kharkov giúp Nga mở rộng vùng kiểm soát rộng lớn ở bờ đông sông Oskol gần thành phố Kupyansk (Ảnh: Readovka).

Tuy nhiên, việc trừng phạt các chỉ huy lại gây ra hậu quả tiêu cực: để giữ vững vị trí, các sĩ quan cấp cao của AFU sẵn sàng hy sinh nhân lực, ngay cả khi điều đó cuối cùng dẫn đến thảm họa. Giờ đây, các đơn vị Kiev còn lại ở bờ đông buộc phải xem xét việc sơ tán trang thiết bị của mình. Được biết, họ đã thiết lập một điểm vượt sông gần cầu đường sắt tại ga Osinovo. Một điểm vượt sông thứ hai nằm gần Pristen.

Mặt trận Zaporizhia khốc liệt

Tại Stepnogorsk, Sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ số 7 RFAF một lần nữa đang ngăn chặn nỗ lực phản công của đối phương ở khu vực phía tây. AFU đã tập trung nỗ lực vào vùng ngoại ô Primorskoye và một cụm khu dân cư phía đông bắc Stepnogorsk, mở rộng hoạt động trực tiếp đến Stepnogorsk và Pavlovka.

Lính dù Nga đã củng cố các vị trí phòng thủ ở Primorskoye, tập trung nỗ lực vào khu vực trung tâm. Về phía bắc, một mũi đất bất lợi đã hình thành, mà AFU đang tích cực tìm cách cắt đứt, và việc san phẳng chiến tuyến là một quyết định hoàn toàn hợp lý.

Sư đoàn 7 RFAF đang ngăn chặn được lực lượng lớn của đối phương tiến vào Stepnogorsk. Thành tựu lớn nhất của Ukraine là việc tiến vào một khu phức hợp nông nghiệp ở cực bắc thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh tây Zaporizhia ngày 26/4. Lực lượng Kiev tiếp tục phản công dữ dội, đẩy các đơn vị Moscow vào thế bất lợi (Ảnh: Readovka).

Nhà máy khai thác và chế biến Tavrichesky bị bỏ hoang vẫn là một cứ điểm quan trọng đối với Nga ở phía đông thành phố, nhờ hệ thống thông tin liên lạc ngầm, là một pháo đài nhỏ có khả năng tự vệ. Lực lượng Kiev ở vùng lân cận Stepnogorsk đang rơi vào thế bế tắc: họ không thể rút lui - việc tiến vào thành phố đã phải trả giá bằng tổn thất nặng nề - cũng không thể tiến lên.

Đồng thời, lực lượng Moscow đã tiến sát Rai-Aleksandrivka. Việc kiểm soát ngôi làng sẽ cho phép các kíp điều khiển UAV Nga sử dụng những ngọn đồi phía sau làm "bãi tiếp sóng". Điều này sẽ cho phép họ liên tục săn lùng các phương tiện và vũ khí của đối phương ở Sloviansk và Kramatorsk.

Ở đầu kia của mặt trận Zaporizhia, các sự kiện diễn ra chậm hơn, nhưng không kém phần quan trọng. Lực lượng Moscow đã đột phá và tiến đến con đường nông thôn nối liền các cứ điểm đồn trú của Ukraine ở Verkhnyaya Tersa và Vozdvizhenka, cắt đứt liên lạc giữa chúng.

Mục đích của cuộc hành quân mang tính chiến lược. Hai ngôi làng này là những điểm nút cuối cùng trong tuyến phòng thủ tổng thể của Ukraine dọc theo sông Gaichur. Sử dụng chúng làm bàn đạp, các đơn vị Kiev đã vượt sông và cố gắng tập hợp lại ở các vị trí đã bị bỏ trống trước đó giữa Varvarovka và Rivnepillia, với ý định hợp nhất với lực lượng của họ từ Velykymykhaylivka.

Ngoài việc phá vỡ liên lạc giữa các đơn vị AFU đồn trú trong làng, lực lượng Moscow còn có khả năng tấn công vào sườn, buộc đối phương phải phân tán lực lượng, tước đi cơ hội tập trung phòng thủ một khu vực bị đe dọa duy nhất.

Tuy nhiên, AFU cực kỳ kiên trì và đang làm mọi cách để ngăn chặn việc mất quyền kiểm soát Verkhnyaya Tersa và Vozdvizhenka. Cả hai khu định cư này đều vô cùng quan trọng đối với họ, nhưng chính vì thế mà chúng trở thành một "cái bẫy".

Bộ chỉ huy Kiev thậm chí còn không nghĩ đến việc rút bộ binh cơ giới, định kỳ gửi quân tiếp viện trực tiếp vào tuyến lửa. Máy bay và hỏa lực của Nga đang dọn sạch một cách có hệ thống mọi thứ còn lại trong các ngôi làng. Ukraine tiếp tục câu giờ bằng cách hy sinh binh lính của mình trên các chiến tuyến.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 26/4. Lực lượng Kiev đang mất dần thế chủ động (Ảnh: Readovka).

Tương tự Reaodkva, kênh Rybar cho biết, các cuộc đụng độ cục bộ tiếp tục diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở cánh đông Zaporizhia. Trong khi quân đội Nga đang đánh bọc sườn và mở rộng khu vực xung quanh các khu định cư đã được kiểm soát trước đó ở sườn phía bắc, binh sĩ của họ cũng đang tiến về Hulyaipolske ở phía nam.

Ukraine định kỳ phát động các cuộc phản công theo nhóm nhỏ ở khu vực Ternovatoye - Bolshemykhailivka, nhằm mục đích xâm nhập hậu phương của Nga. Chiến thuật này nhằm làm chậm bước tiến của RFAF bằng cách mở rộng "vùng xám", nơi không thể cung cấp yểm trợ tác chiến điện tử ổn định hoặc tiếp tế cho các đơn vị.

Một nhóm xâm nhập như vậy gần đây đã được phát hiện gần Novogrigorovka và sau đó đã bị RFAF hạ gục bởi các cuộc tấn công bằng UAV FPV. Trong khi đó, ở phía đông, quân đội Nga đang tiến vào lãnh thổ khu bảo tồn thiên nhiên rừng Novopavlovskiy, việc kiểm soát khu vực này sẽ mở ra một con đường vòng tránh Bolshemykhailivka.

Ở sườn trái của mặt trận, các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn ở khu vực Vozdvizhevka và Verkhnyaya Tersa. Cụm tác chiến phía Đông RFAF đang cố gắng cắt đứt sự xâm nhập hình thành ở khu vực này sau các cuộc giao tranh hồi đầu mùa xuân.

Ở sườn nam, binh sĩ Nga, được hỗ trợ bởi pháo phản lực nhiệt áp TOS, đang đẩy lùi đối phương khỏi các vị trí gần Gulyaipolskoye và Novoselovka. Có những báo cáo riêng lẻ về việc RFAF tiến vào cả 2 làng, nhưng chưa có xác nhận đáng tin cậy.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại cánh đông Zaporizhia ngày 26/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ (Ảnh: Rybar).

Rõ ràng là Kiev không vội từ bỏ chiến thuật "xâm nhập" mà họ đã tích cực sử dụng từ cuối năm 2025. Bất chấp những tổn thất đi kèm, chiến thuật này cho phép Ukraine thực hiện đầy đủ khái niệm "vùng tiêu diệt" bằng cách tạo ra các khu vực "xám" rộng lớn mà không có sự kiểm soát chắc chắn của bất kỳ bên nào, không được bảo vệ bởi tác chiến điện tử hoặc các kíp chống UAV.

Giải pháp đối với Nga có thể là tăng số lượng UAV và tạo ra một mạng lưới trinh sát và tấn công thống nhất, có khả năng cung cấp cho chỉ huy dữ liệu thời gian thực toàn diện hơn về tình hình trên mặt đất. Điều này không chỉ cho phép họ nhanh chóng xác định các nhóm xâm nhập mà còn giúp vạch ra các tuyến đường an toàn đến tiền tuyến.