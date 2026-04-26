Tổng thống Mỹ bất ngờ hủy chuyến đi đàm phán, Iran gửi đề xuất sau 10 phút

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/4 thông báo ông đã hủy chuyến đi của các đặc phái viên đến Islamabad, Pakistan, nơi một phái đoàn Mỹ dự kiến ​​sẽ làm việc với các đối tác Iran để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột.

“Tôi đã nói với các đặc phái viên của mình cách đây không lâu. Họ đang chuẩn bị lên đường và tôi nói: “Không, các anh sẽ không thực hiện chuyến bay 18 tiếng để đến đó””, ông Trump nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

“Chúng ta nắm giữ tất cả các quân bài. Họ có thể gọi cho chúng ta bất cứ lúc nào họ muốn, nhưng các anh sẽ không thực hiện thêm bất kỳ chuyến bay 18 tiếng nào nữa chỉ để ngồi đó nói chuyện vô bổ”, ông Trump nói với các đặc phái viên.

Trước đó, phái đoàn Mỹ dự kiến ​​sẽ do Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff dẫn đầu, cùng với con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, tới Pakistan.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy chuyến đi dự kiến ​​của Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đến Pakistan do “mâu thuẫn nội bộ” trong giới lãnh đạo Iran.

“Tôi vừa hủy chuyến đi của các đại diện của tôi đến Islamabad, Pakistan, để gặp gỡ phía Iran. Quá nhiều thời gian lãng phí cho việc đi lại, quá nhiều công việc! Bên cạnh đó, có sự mâu thuẫn và bất đồng rất lớn trong giới lãnh đạo của họ. Không ai biết ai đang nắm quyền, kể cả chính họ. Hơn nữa, chúng ta nắm giữ tất cả các quân bài, họ không có gì! Nếu họ muốn đàm phán, tất cả những gì họ cần làm là gọi điện cho chúng ta!”, ông Trump cho biết.

Tổng thống Trump từng chia sẻ với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục rằng Mỹ không biết ai là nhà lãnh đạo của Iran ở thời điểm hiện tại.

Trong cuộc điện đàm khác với các kênh truyền thông Mỹ, khi được hỏi liệu quyết định không cử phái đoàn đến Pakistan có được xem là bước tiến tới một vòng xung đột khác hay không, ông Trump nói: “Không. Điều đó không có nghĩa là vậy. Chúng tôi chưa nghĩ đến điều đó”.

Trao đổi với các phóng viên bên ngoài chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Trump khẳng định ông đã nhận được một đề nghị tốt hơn từ Iran chỉ vài phút sau khi hủy bỏ chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Pakistan.

“Họ đáng lẽ ra phải đưa cho chúng tôi một bản đề xuất tốt hơn, và điều thú vị là, ngay lập tức sau khi tôi hủy bỏ chuyến đi đó, chỉ trong vòng 10 phút, chúng tôi đã nhận được một bản đề nghị mới tốt hơn nhiều”, ông Trump tiết lộ.

Khi được hỏi thêm chi tiết về những gì ông đã được đề nghị, Tổng thống Trump trả lời: “Họ đã đề xuất rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ”.

Tổng thống Trump nhắc lại rằng thời gian di chuyển dài là nguyên nhân chính dẫn đến việc hủy chuyến đi.

“Chúng ta sẽ không dành 15 tiếng đồng hồ trên máy bay để đi lại chỉ để đưa ra một văn bản không đủ mạnh, vì vậy chúng ta sẽ đàm phán qua điện thoại, và họ có thể gọi cho chúng ta bất cứ lúc nào họ muốn”, ông Trump nhấn mạnh.

Chuyến đi của Ngoại trưởng Pakistan

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (giữa) đến Pakistan hôm 25/4 (Ảnh: Reuters).

Quyết định hủy chuyến đi đột ngột của phái đoàn Mỹ diễn ra khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa kết thúc chuyến đi tới Islamabad hôm 25/4, nơi ông đã có các cuộc gặp với các quan chức Pakistan trong tuần này.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết ông đã có một “chuyến đi rất hiệu quả” tới Pakistan, mặc dù không gặp các nhà đàm phán Mỹ tại đây.

“Chuyến thăm Pakistan rất hiệu quả, chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực thiện chí và thân tình của họ trong việc mang lại hòa bình cho khu vực của chúng ta. Chia sẻ lập trường của Iran về khuôn khổ khả thi để chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến chống lại Iran. Vẫn chưa biết liệu Mỹ có thực sự nghiêm túc về ngoại giao hay không”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội.

Ngay sau khi ông Araghchi đăng tải tuyên bố của mình, hãng thông tấn Iran Farsna đưa tin ngoại trưởng Iran đã đến Muscat, Oman để gặp gỡ lãnh đạo Oman.

Xung đột Mỹ - Iran nổ ra từ cuối tháng 2. Hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn hôm 7/4 để mở đường cho các biện pháp ngoại giao. Tuy nhiên, cuộc đàm phán ở Islamabad hôm 11/4 đã đổ vỡ do bất đồng về một số vấn đề, trong đó có vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Hai phái đoàn Mỹ, Iran dự kiến sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo vào cuối tuần này tại Pakistan. Tuy nhiên, cuộc đàm phán này cuối cùng đã không diễn ra.

Trong các tuyên bố mới đây, giới chức Iran nêu rõ sẽ chưa đàm phán chừng nào Mỹ còn phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết ông không muốn bị hối thúc trong việc kết thúc cuộc chiến với Iran. Ông đã thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn đến khi nào Iran đệ trình các đề xuất thống nhất và hoàn tất đàm phán.

Tuy nhiên, ông Trump chưa thiết lập bất kỳ thời hạn cụ thể nào về việc Tehran cần phải đệ trình một đề xuất hòa bình.