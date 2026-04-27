Iran đề xuất với Mỹ thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột?

Tiêm kích trên tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Axios dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên và 2 nguồn tin am hiểu chi tiết cho biết, Iran đã đề xuất một thỏa thuận với Mỹ để đạt được sự đồng thuận về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt xung đột.

Iran được cho là cũng đề xuất trì hoãn các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran sang giai đoạn sau.

Đề xuất này, được truyền đạt thông qua các bên trung gian hòa giải ở Pakistan, kêu gọi gia hạn lệnh ngừng bắn để các bên có thể cùng nhau hướng tới một giải pháp chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột, theo Axios.

Các cuộc đàm phán hạt nhân sẽ diễn ra sau đó, chỉ khi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ được dỡ bỏ.

Theo Axios, bên trung gian hòa giải Pakistan đã chuyển đề xuất này cho Nhà Trắng, nhưng chưa rõ liệu Mỹ có muốn xem xét hay không.

Trước đó, trao đổi với các phóng viên bên ngoài chuyên cơ Không Lực Một hôm 25/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông đã nhận được một đề nghị tốt hơn từ Iran chỉ vài phút sau khi hủy bỏ chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Pakistan.

“Họ đáng lẽ ra phải đưa cho chúng tôi một bản đề xuất tốt hơn, và điều thú vị là, ngay lập tức sau khi tôi hủy bỏ chuyến đi đó, chỉ trong vòng 10 phút, chúng tôi đã nhận được một bản đề nghị mới tốt hơn nhiều”, ông Trump tiết lộ.

Khi được hỏi thêm chi tiết về những gì ông đã được đề nghị, Tổng thống Trump trả lời: “Họ đã đề xuất rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ”.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo ông đã hủy chuyến đi của các đặc phái viên đến Pakistan, nơi một phái đoàn Mỹ dự kiến ​​sẽ làm việc với các đối tác Iran để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống Trump nhắc lại rằng thời gian di chuyển dài là nguyên nhân chính dẫn đến việc hủy chuyến đi.

“Chúng ta sẽ không dành 15 tiếng đồng hồ trên máy bay để đi lại chỉ để đưa ra một văn bản không đủ mạnh, vì vậy chúng ta sẽ đàm phán qua điện thoại, và họ có thể gọi cho chúng ta bất cứ lúc nào họ muốn”, ông Trump nhấn mạnh.

Cuộc đàm phán đầu tiên giữa các bên ở Islamabad hôm 11/4 đã đổ vỡ do bất đồng về một số vấn đề, trong đó có vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Hai bên đã đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần vào ngày 7/4 để mở đường cho các biện pháp ngoại giao. Sau thời hạn 2 tuần, Tổng thống Trump thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn đến khi Iran đệ trình các đề xuất thống nhất và hoàn tất đàm phán.

Trong các tuyên bố mới đây, giới chức Iran nêu rõ sẽ chưa đàm phán chừng nào Mỹ còn phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran.

Giới chức Iran cũng khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz sẽ là "bất khả thi" chừng nào Mỹ và Israel còn vi phạm "nghiêm trọng" thỏa thuận ngừng bắn, bao gồm việc Mỹ phong tỏa hàng hải Iran.

Chính quyền Tổng thống Trump coi việc Iran tiến tới chế tạo vũ khí hạt nhân là "lằn ranh đỏ". Do vậy, một trong những mục tiêu của Mỹ là xóa bỏ kho uranium làm giàu cao của Iran. Trong khi đó, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ vì mục đích hòa bình.