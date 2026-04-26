Các binh sĩ Ukraine đứng trước một trung tâm thương mại bị phá hủy ở Kiev (Ảnh: Getty Images).

Nga tấn công Ukraine, NATO báo động khẩn, chiến đấu cơ xuất kích

Kênh Military Summary đưa tin, rạng sáng 25/4, quân đội Nga (RFAF) đã phát động một trong những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất trên lãnh thổ Ukraine. Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại thành phố Dnipro, tập trung ở các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Rộ tin đồn về việc lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, NATO đã bước vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Điều này xảy ra ở vùng Odessa, khi RFAF cố gắng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn bằng hàng trăm UAV vào thành phố Reni, nằm ở rìa tây nam xa xôi nhất của vùng Odessa. Ngay khi UAV Nga đang tiếp cận mục tiêu, NATO đã điều động máy bay từ các sân bay ở Romania và bắt đầu bắn hạ từng chiếc một.

Bản đồ mô tả đường bay của tên lửa và UAV Nga tập kích quy mô lớn vào Ukraine rạng sáng 25/4 (Ảnh: Military Summary).

Tuy nhiên, theo The Guardian, tiêm kích Typhoon của Không quân Anh (RAF) đã cất cánh từ các căn cứ ở Romania để đáp trả mối đe dọa từ UAV Nga gần không phận NATO nhưng không khai hỏa vì các mục tiêu tiềm năng vẫn nằm trong không phận Ukraine.

Các nguồn tin quốc phòng Anh cho biết 2 tiêm kích Typhoon của nước này không xâm nhập vùng trời Ukraine, trái ngược với những báo cáo cho rằng UAV Nga đã bị RAF bắn hạ, một sự kiện sẽ đánh dấu sự leo thang lớn trong các cuộc đối đầu giữa liên minh phương Tây và Moscow.

Giới chức Romania báo cáo rằng các máy bay Typhoon đã cất cánh lúc 2h sáng 25/4 để đáp trả mối đe dọa, dùng radar giám sát các mục tiêu và được phép tấn công nếu cần thiết.

Việc bắn hạ UAV Nga bên trong Ukraine sẽ rất quan trọng vì nước này không phải là thành viên của NATO và phương Tây luôn tránh đối đầu trực tiếp với Nga. Các máy bay Typhoon đồn trú ở Romania như một phần của nhiệm vụ tuần tra đa quốc gia luân phiên của NATO nhằm bảo vệ các nước Đông Âu khỏi những cuộc xâm nhập bằng UAV của Nga có thể lan sang từ cuộc chiến ở Ukraine.

Các quan chức cho biết, máy bay Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh hoạt động nghiêm ngặt trong không phận Romania theo đúng các quy tắc giao chiến quốc gia và đồng minh, và không xâm phạm không phận Ukraine trong suốt nhiệm vụ.

Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Romania cho biết các phi công đã nhận được sự cho phép để đối phó với UAV nếu chúng xâm phạm không phận Romania, nhưng họ đã không làm vậy. Nhiệm vụ vẫn là giám sát, răn đe và sẵn sàng đáp trả nếu cần thiết.

Người phát ngôn cho biết: “Hệ thống radar mặt đất đã theo dõi nhiều mục tiêu trên không đang tiếp cận khu vực gần Reni (Ukraine), nơi sau đó có báo cáo về các vụ nổ... Sau thời điểm đó, tín hiệu của UAV đã bị mất. Nửa giờ sau, cư dân của Galați (ở Romania) đã báo cáo, thông qua đường dây nóng 112, về việc một vật thể rơi xuống khu vực ngoại ô thị trấn".

“Các máy bay đồng minh duy trì thế phòng thủ, góp phần nâng cao nhận thức tình hình và bảo vệ không phận NATO”, thông cáo viết.

Bộ Quốc phòng Anh đã được The Guardian liên hệ để đưa ra bình luận nhưng chưa phản hồi.

Các tiêm kích Typhoon của Anh được cho là đã xuất kích, sẵn sàng bắn hạ UAV Nga nếu chúng xâm nhập không phận Romania (Ảnh: Military Summary).

Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) đã phát động một cuộc tấn công trả đũa vào cùng ngày. Theo các báo cáo mới nhất, UAV của họ vươn tới Yekaterinburg.

Kênh Rybar cung cấp thêm một số diễn biến đáng chú ý. RFAF tiến hành một loạt các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng dầu khí và năng lượng ở một số khu vực thuộc Ukraine. Tại Dnipropetrovsk, UAV Geran đánh trúng các kho chứa nhiên liệu và một trạm xăng, trong khi ở vùng Kiev, một trạm biến áp ở Bila Tserkva bị phá hủy.

Ngược lại, Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, lực lượng Kiev đã tấn công các cơ sở công nghiệp ở vùng Chelyabinsk và đánh trúng một tòa nhà dân cư ở Yekaterinburg, làm bị thương 9 người. Ukraine cũng sử dụng UAV tập kích mục tiêu ở Donetsk và Lugansk hiện do Moscow kiểm soát, trong khi tình trạng mất điện trên diện rộng vẫn tiếp diễn trên phần lãnh thổ Kherson do Nga nắm giữ.

Tại khu vực Burluk, Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đã giải tỏa Bochkovo và thiết lập quyền kiểm soát khu vực xung quanh. Giao tranh đang dần chuyển dịch về phía Okhrimovka, việc chiếm giữ ngôi làng này sẽ cho phép họ thiết lập một đầu cầu ở hữu ngạn sông Vovchya.

Trên mặt trận Sloviansk, các nhóm xung kích Nga tiên phong đã tiến đến kênh Seversky Donets-Donbas gần Malinovka và đang tìm cách củng cố vị trí của mình. Trong khi đó, các đơn vị Moscow đang đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi Rai-Aleksandrivka và khu vực xung quanh Kryva Luka.

Ukraine tuyên bố bẻ gãy 125 nỗ lực xung phong của Nga

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 25/4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: "Kể từ đầu ngày, đã có 125 cuộc đụng độ xảy ra trên mặt trận, cụ thể, RFAF đã thực hiện 32 cuộc tấn công ở hướng Pokrovsk, 15 cuộc ở Huliaipole và 11 cuộc ở Konstantinovka".

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của đối phương ở Slobozhansky - Kursk, Kupyansk, Liman, Sloviansk, Konstantinovka, Pokrovsk, Aleksandrovsk, Huliaipole, Orekhov và Dnieper,.

Nga kiểm soát thêm một ngôi làng ở Kharkov

Theo kênh Rybar, trên trục Burluk, lực lượng Moscow thuộc Cụm tác chiến phía Bắc đang chiếm giữ các vị trí một cách có hệ thống ở khu vực biên giới vùng Kharkov. Sáng 25/4, có thông tin cho biết quân đội Nga đã kiểm soát làng Bochkovo, nơi giao tranh đã bắt đầu vài ngày trước đó.

Thắng lợi thần tốc của RFAF chủ yếu là nhờ việc cô lập chiến trường kịp thời bởi các đơn vị UAV và pháo binh, ngăn cản AFU nhanh chóng điều động lực lượng dự bị đến khu vực để lấp đầy các lỗ hổng trong phòng tuyến.

Đồng thời, lực lượng Moscow đã thiết lập quyền kiểm soát đối với phần phía tây của khu bảo tồn thiên nhiên Severodonetsky, có thể được sử dụng để tập trung nhân lực và tiếp tế cho lực lượng trong khu vực. Hiện tại, bộ binh xung kích Nga đang cố gắng củng cố vị trí của họ ở Okhrimovka và thiết lập đầu cầu trên bờ nam sông Volchya, đồng thời cũng đang đột phá về phía Chaykovka và Volokhovka.

Quân đội Nga tấn công quy mô lớn vào Kharkov, chiếm giữ thành công thêm nhiều vị trí, buộc lực lượng Ukraine phải rút lui (Ảnh: Rybar).

Ở sườn phía đông của mặt trận, quân đội Nga cũng đang tìm cách thiết lập quyền kiểm soát bờ bắc sông Vovchya. Giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra gần Nesterne, nơi binh sĩ Nga có thể bắn vào các điểm vượt sông của đối phương gần Varvarovka từ các vị trí trên cao, đe dọa cô lập lực lượng Kiev vẫn còn ở phía bắc sông.

Gần Vovchansk đã được kiểm soát, các chiến binh thuộc Cụm tác chiến phía Bắc RFAF đang tìm cách đẩy lùi AFU ra khỏi khu vực rừng rậm trên đường tiếp cận Verkhnyaya Pisarevka. Giao tranh cũng đang diễn ra để giành một chuỗi cứ điểm phía nam Simonovka, việc kiểm soát chúng sẽ mở đường cho binh sĩ Nga xâm nhập Losevka và Shesterovka.

Giao tranh ác liệt tại kênh đào Seversky Donets-Donbas

Tại khu vực Sloviansk, giao tranh vẫn tiếp diễn trên các tuyến đường dẫn đến khu đô thị Kramatorsk. Quân đội Nga đang tiến công xuyên qua các vị trí của Ukraine ở cả hai bên sườn, nhằm đánh bọc sườn những khu vực phòng thủ chính và loạt cứ điểm của AFU được xây dựng dọc theo quốc lộ M-03, kênh Rybar cho hay.

Dọc theo tuyến Piskunovka - Krivaya Luka, các cuộc đụng độ đang diễn ra để giành quyền kiểm soát các ngọn đồi và khu vực lân cận rừng Dolhyi. Việc thiết lập được vị trí vững chắc ở đó sẽ cho phép lực lượng Moscow tập trung các nhóm tấn công nhỏ trên những tuyến đường dẫn đến Mykolaivka và vòng qua Rai-Aleksandrivka từ phía bắc.

Giao tranh cũng đang diễn ra ngay tại khu định cư Rai-Aleksandrivka. Truyền thông Ukraine đang lan truyền những thông tin gây hoang mang về việc lực lượng Moscow gần như đã tiến vào trung tâm thị trấn, nhưng hiện chưa có xác nhận khách quan nào về điều này.

Ở sườn phía nam, nhiều nhóm tấn công nhỏ của Nga đang đào hào lấn vào các vành đai rừng gần kênh Seversky Donets-Donbas phía tây Dibrova. Phóng viên quân sự Yuriy Podolyaka đưa tin về việc bắt đầu giao tranh ở Malinovka lân cận, nằm giữa một số tuyến phòng thủ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 25/4. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Tại phía tây bắc kênh đào, lực lượng Kiev đã thiết lập một mạng lưới các cứ điểm mạnh. Nhiều khả năng, quân đội Nga sẽ sử dụng chiến thuật các nhóm xung kích nhỏ và siêu nhỏ, tránh sự chú ý đáng kể của đối phương vào khu vực này, tập trung nguồn lực để đột phá vào những khu vực hứa hẹn hơn.

Nhìn chung, tình hình của Ukraine theo hướng này tiếp tục xấu đi. Sau khi chiếm các điểm cao chiến lược trên kênh Seversky Donets-Donbas và giải tỏa Rai-Aleksandrivka, RFAF sẽ có thể điều động pháo binh và các tổ UAV đến ngôi làng này để bắn phá toàn bộ cụm đô thị Sloiansk - Kramatorsk.

Lực lượng Kiev có thể sẽ cố gắng thực hiện một số cuộc phản công cục bộ nhằm phá vỡ các kế hoạch của Nga. Tuy nhiên, trong điều kiện hậu cần gần như bị tắc nghẽn hoàn toàn, việc này sẽ ngày càng khó khăn hơn đối với họ.

Tổng Tư lệnh Ukraine ra mệnh lệnh khẩn

Tổng tư lệnh AFU, Tướng Oleksandr Syrsky, đã ra lệnh kiểm tra công tác hỗ trợ hậu cần cho quân nhân đang làm nhiệm vụ ở tiền tuyến sau vụ bê bối về hình ảnh các binh sĩ Ukraine gầy gò và suy dinh dưỡng gây sốc được tiết lộ.

Ukrainska Pravda viết: "Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrsky, đã ra lệnh cho các chỉ huy tiểu đoàn và tư lệnh quân đoàn kiểm tra công tác tổ chức hỗ trợ hậu cần cho quân nhân đang làm nhiệm vụ ở tiền tuyến trước ngày 20/5. Và họ cũng phải thực hiện mọi biện pháp để cung cấp phương tiện vận chuyển và sơ tán, hệ thống robot mặt đất và các thiết bị khác".

Trước đó, hôm 23/4, tình hình của các binh sĩ thuộc Lữ đoàn 14 AFU đang phục vụ tại khu vực Kharkov, đã được công khai trên mạng. Theo người thân, các binh sĩ đã ở trong tình cảnh vô cùng khó khăn trong suốt 8 tháng qua, không có thức ăn hoặc nước uống tại vị trí đóng quân.

Ngày 24/4, Bộ Tổng tham mưu thông báo cách chức các chỉ huy của Lữ đoàn 14 và Quân đoàn 10 vì che giấu tình hình thực tế ở mặt trận, để mất vị trí và tính toán sai lầm trong việc tiếp tế cho binh lính.