Nga đang dồn lực tấn công quy mô lớn ở Ukraine (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga và Ukraine trao đổi 193 tù binh chiến tranh mỗi bên

Kyiv Independent đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 24/4 cho biết, 193 binh sĩ Ukraine đã được Moscow trả tự do, trở về lãnh thổ do Kiev kiểm soát sau khi bị bắt và giam giữ tại Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng báo cáo việc thả 193 tù binh chiến tranh Ukraine để đổi lấy 193 binh sĩ Nga.

Đây là cuộc trao đổi tù binh lần thứ 73 giữa Nga và Ukraine, tiếp nối chuỗi trao đổi vào dịp lễ Phục sinh, giai đoạn đầu tiên diễn ra vào ngày 11/4, và được thực hiện theo các thỏa thuận trước đó.

Những người được trả về bao gồm các nhân viên thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, Vệ binh Quốc gia, Lực lượng Biên phòng Nhà nước, Cảnh sát Quốc gia và Cơ quan Vận tải Đặc biệt Nhà nước, ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nói thêm rằng những người được đưa trở lại Ukraine bao gồm những cá nhân mà chính quyền Nga đã mở các vụ án hình sự, cũng như các binh sĩ bị thương.

Hầu hết những người được thả đã bị giam giữ ở Chechnya. Theo Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh, một số người phải đối mặt với các cáo buộc hình sự.

Ukraine đang rút lui khỏi Kupyansk

Kênh Milytary Summary đưa tin, Nga sẵn sàng nối lại việc cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream. Đáp lại, châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Moscow.

Ở hướng Zaporizhia, thông tin cho biết lực lượng Kiev đã bị bao vây tại làng Huliaipolske. Tuyến phòng thủ ở khu vực này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Theo đó, quân đội Nga (RFAF) đã chọc thủng phòng tuyến của đối phương ở phía đông Orekhov. Họ chiếm giữ và bao vây một số khu dân cư.

Nga gia tăng sức ép, phòng tuyến Ukraine ở Zaporizhia có thể sụp đổ bất cứ lúc nào (Ảnh: Military Summary).

Bước ngoặt lớn đã xảy ra ở Kupyansk khi báo cáo cập nhật từ thực địa cho biết các đơn vị quân đội Ukraine (AFU) bị đánh bại, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 14 và toàn bộ Quân đoàn 10 AFU. RFAF đang hoàn tất việc giải tỏa bờ đông sông Oskol.

Quân đội Nga đẩy mạnh tấn công trên toàn bộ chiến tuyến, lực lượng Ukraine ở Kupyansk đã thất thủ, buộc phải rút lui (Ảnh: Military Summary).

Kênh Readovka cũng xác nhận lực lượng Kiev đang tháo chạy khỏi bờ đông sông Oskol gần thị trấn Kovsharovka.

Quân đội Nga đã đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài của nhóm binh sĩ Ukraine bảo vệ Kovsharovka.

Theo đó, các đơn vị thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 6 và Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 RFAF đã đạt được những thành công đáng kể ở hướng nam Kupyansk.

Quân đội Nga chiếm được những khu vực rộng lớn phía đông khu dân cư kiểu đô thị Kovsharovka và tiến gần đến làng Novoosinovo. Theo một số nguồn tin, các đơn vị tiên phong của Moscow đã kiểm soát được vùng ngoại ô phía đông ngôi làng.

Cuộc cơ động nhanh chóng này được thực hiện nhờ việc lực lượng Kiev rút một số đơn vị thuộc các Lữ đoàn bộ binh cơ giới 116, 14 và 43 sang bờ tây sông Oskol. Điều này có nghĩa là vành đai phòng thủ bên ngoài của khu vực nông thôn Kovsharovka bị bỏ trống một nửa.

Lý do tại sao Bộ chỉ huy Kiev rút một số lực lượng từ các lữ đoàn cơ giới này và sơ tán họ vượt qua sông Oskol vẫn còn gây tranh cãi. Có lý do để tin rằng quân đội Ukraine đã sử dụng nhóm Kovsharovka như một nguồn cung cấp lực lượng cho các khu vực khác.

Xét cho cùng, AFU đang rất cần tăng cường phòng thủ ở cả hai huyện Vovchansk và Kharkov thuộc vùng Kharkov, nơi họ rõ ràng đang gặp khủng hoảng.

Mặc dù việc để lộ tuyến phòng thủ gần như chắc chắn dẫn đến sự sụp đổ, điều này vẫn không ngăn cản Kiev mạnh tay trừng phạt chỉ huy các đơn vị đã không thể cầm cự với nguồn lực tối thiểu. Việc quân đội Nga tiến về Kovsharovka đã dẫn đến việc Đại tá Anatolii Lysetskyi, chỉ huy Lữ đoàn 14, bị cách chức, đồng thời Tướng Serhii Perts cũng bị cách chức chỉ huy Quân đoàn 10 AFU.

Ukraine có dấu hiệu vỡ trận, rút chạy khỏi bờ đông sông Oskol (Ảnh: Readovka).

Tình hình ngày càng xấu đi đang buộc các đơn vị Kiev còn lại ở bờ đông sông Oskol, bất chấp kế hoạch trước đó, phải bắt đầu di tản trang thiết bị hạng nặng và vũ khí trong khi vẫn còn thời gian. Được biết, quân đội Ukraine đã thiết lập một điểm vượt sông ở khu vực gần cầu đường sắt gần làng và nhà ga Osinovo. Một điểm vượt sông thứ hai nằm gần làng Pristen.

Mặc dù tình hình đòi hỏi Ukraine phải ngay lập tức bắt đầu rút lui theo từng giai đoạn qua sông Oskol, vẫn có lý do để tin rằng lực lượng Kiev sẽ tiếp tục cố thủ nhưng căng thẳng được cho là sẽ leo thang nghiêm trọng đến mức các đơn vị phải tự ý di tản bộ binh qua sông.

Giả định này dựa trên thực tế rằng việc cách chức Đại tá Anatolii Lysetskyi sẽ là một bài học răn đe cho các chỉ huy khác, những người, ngay cả khi không có lựa chọn nào khác và trong hoàn cảnh khách quan, cũng buộc phải bỏ vị trí và rút lui.

Hai chỉ huy Ukraine bị cách chức vì để binh sĩ gầy gò suy dinh dưỡng

Kyiv Independent đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 24/4 thông báo cách chức các chỉ huy của Quân đoàn 10 và Lữ đoàn cơ giới độc lập 14 với cáo buộc để mất các vị trí gần Kupyansk, hỗ trợ không đầy đủ cho binh sĩ ở tiền tuyến và che giấu tình hình thực tế ở khu vực tiền tuyến của họ.

Thông báo được đưa ra sau khi Ivanna Poberezhniuk, con gái một cựu binh thuộc Tiểu đoàn cơ giới 2 (Lữ đoàn 14), đăng tải những bức ảnh về các binh sĩ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, mà theo cô, đang đóng quân tại các vị trí ở tỉnh Kharkov mà không có thức ăn và nước uống do sự tắc trách của chỉ huy.

Các binh sĩ này, thuộc Tiểu đoàn 2, được cho là đã ngất xỉu vì đói và buộc phải uống nước mưa.

Theo cô Poberezhniuk, bộ chỉ huy đã không có phản hồi nào về tình hình này.

Vợ của một binh sĩ thuộc Lữ đoàn 14, Anastasiia Silchuk, cũng viết trên Facebook vào ngày 21/4 rằng binh sĩ đã phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài 7 tháng trong việc cung cấp lương thực, nước uống, vật tư y tế thiết yếu và nhiên liệu đến các vị trí của họ, với các chuyến hàng đôi khi mất từ ​​7 đến 14 ngày mới đến nơi.

Cô Silchuk nói thêm rằng thường xuyên xảy ra gián đoạn liên lạc tại các vị trí, với hậu cần đôi khi bị gián đoạn từ 3 đến 4 ngày.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã phản hồi bài đăng của cô Poberezhniuk vào ngày 23/4, nói rằng chỉ huy Lữ đoàn 14 xác nhận tình hình và rằng, bất chấp những thách thức về hậu cần, các nỗ lực đang được tiến hành để giải quyết các vấn đề về cung cấp quân nhu và luân chuyển nhân sự.

Ngày hôm sau, Bộ Tổng tham mưu thông báo rằng chỉ huy Lữ đoàn 14 Anatolii Lysetskyi đã được thay thế bởi ông Taras Maksimov.

Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết chỉ huy hiện tại của Quân đoàn 10, Serhii Perts, đã bị cách chức và giáng cấp, và ông Artem Bohomolov sẽ trở thành chỉ huy mới của quân đoàn.

Nga cố gắng chọc thủng phòng tuyến Konstantinovka

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc toàn bộ chiến tuyến ở khu vực Konstantinovka. Quân đội Nga đang cố gắng chọc thủng phòng tuyến của đối phương ở hai bên sườn, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công vào thành phố cùng tên, kênh Rybar cho hay.

Ở sườn phía đông, hoạt động của AFU vẫn đang được phát hiện ở ngoại ô Chasov Yar. Pháo binh Nga đang tập kích hỏa lực các vị trí của Ukraine ở phía đông nam thành phố, nơi đã bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm giao tranh.

Trong điều kiện này, cả hai bên đều khó có thể giành được chỗ đứng. Đồng thời, nếu không kiểm soát chắc chắn thành phố, việc RFAF tiến về phía tây tới Mykolaivka và Krasnoye, nơi lực lượng Kiev cũng đang hiện diện, sẽ vô cùng khó khăn.

Ở khu vực trung tâm Konstantinovka, lực lượng xung kích Nga đang cố gắng giành được chỗ đứng ở Novodmitrovka. Cả hai bên đều đang được phát hiện trong khu định cư. Sau khi củng cố vị trí, các chiến binh Nga sẽ có thể tiến về Molocharka và bắn vào các vị trí của đối phương ở trung tâm Konstantinovka.

Trong trung tâm thành phố, các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra. Các vị trí được bố trí theo lớp, khiến việc xác định một chiến tuyến ổn định trong môi trường đô thị dày đặc là điều không thể. Các nhóm nhỏ thuộc trung đoàn tấn công Safari của Ukraine đã hoạt động tích cực trong khu công nghiệp.

Quân đội Nga bất ngờ xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, chia cắt lực lượng Ukraine (Ảnh: Rybar).

Lực lượng Kiev đang nỗ lực xác định các vị trí của Nga rải rác khắp trung tâm thành phố. Trong điều kiện như vậy, UAV đóng vai trò rất quan trọng, giúp ngăn chặn các nỗ lực của AFU nhằm quét sạch khu vực.

Phía tây thành phố, các cuộc giao tranh đang diễn ra dọc theo tuyến Ilyinivka - Dolha Balka, hiện chưa có thông tin về sự thay đổi trong cấu hình chiến tuyến ở khu vực này. Diễn biến tiếp theo của cuộc chiến giành Konstantinovka sẽ phụ thuộc vào những thành công đồng thời ở cả hai sườn của thành phố.

Nếu RFAF đánh bọc sườn các vị trí của AFU từ phía tây bắc và đông bắc, họ sẽ có thể cắt đứt tuyến đường cao tốc vào thành phố. Ngược lại, Ukraine sẽ có thể đưa bộ binh vào tham chiến, mặc dù sẽ chịu tổn thất. Điều này, đến lượt nó, sẽ dẫn đến một cuộc cận chiến ác liệt giành giật từng ngôi nhà, từng góc phố và đặc biệt là ở các tòa nhà cao tầng.

Giao tranh nhỏ lẻ gần Liman

Giao tranh đang diễn ra ở tả ngạn sông Seversky Donets thuộc khu vực Liman. Lực lượng Kiev đang sử dụng một số nhóm xung kích nhỏ để thâm nhập vào các vị trí tiền tuyến của Nga trong các khu rừng. Một nhóm nhỏ như vậy đã được phát hiện ở phía đông bắc Liman và sau đó bị xóa sổ bởi các cuộc tấn công bằng pháo binh và UAV.

Tuy nhiên, hoạt động của Ukraine vẫn rất cao ở vùng ngoại ô thành phố. Họ đang cố gắng tiếp cận các cứ điểm trong những khu rừng để có thể ẩn nấp khỏi hỏa lực. Trong khi đó, quân đội Nga đang tấn công ở vùng ngoại ô phía đông nam thành phố, nơi các cánh rừng giáp trực tiếp với khu dân cư.

Nhiều khu rừng và không gian mở ở phía đông bắc Liman khiến cả hai bên không thể sử dụng hiệu quả phương tiện bọc thép hạng nặng, vì vậy hầu hết các cuộc di chuyển đều được thực hiện bằng xe bán tải. Robot mặt đất thường được sử dụng để vận chuyển tiếp tế hoặc phá hoại vị trí của đối phương.

Ukraine kháng cự quyết liệt, phản công cục bộ khiến Nga gặp khó khăn trong việc xâm nhập thành phố Liman (Ảnh: Rybar).

Ở phía tây Liman, thông tin vẫn còn khan hiếm. Vẫn còn nhiều "vùng xám" rộng lớn gần Stavki, Drobyshevo, Yarovaya, Svyatogorsk và Sosnovy. Số lượng lớn các khu vực rừng rậm cho phép bộ binh Ukraine di chuyển bí mật ở phía sau, làm phức tạp các hoạt động giải tỏa và tiến công xa hơn của quân đội Nga.

Trong những tuần gần đây, hầu như không có hoạt động nào được công khai báo cáo ở sườn phía tây của cả hai bên. Điều này có thể là do việc tái triển khai lực lượng dự bị đang diễn ra đến khu vực Liman và những khó khăn trong việc vượt qua nhiều khu bảo tồn rừng và đầm lầy bao phủ khu vực xung quanh Svyatogorsk.

Tên lửa Neptune của Ukraine phá hủy các xưởng sản xuất UAV Nga

Tên lửa Neptune của Ukraine đã tấn công nhà máy Atlant Aero ở thành phố Taganrog, tỉnh Rostov của Nga, phá hủy 2 xưởng và làm hư hại 4 tòa nhà khác, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận hôm 24/4.

Lực lượng Kiev đã tấn công nhà máy tham gia vào toàn bộ chu trình sản xuất UAV - thiết kế, sản xuất và thử nghiệm - vào ngày 19/4. Cùng ngày, Thống đốc tỉnh Rostov, Yury Slyusar, xác nhận vụ tấn công tên lửa vào thành phố, nói rằng đã có thiệt hại đối với "cơ sở hạ tầng thương mại".

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhà máy Atlant Aero sản xuất UAV tấn công và trinh sát lớp Molniya, cũng như các bộ phận cho UAV Orion.

"Việc phá hủy cơ sở này sẽ làm giảm khả năng tấn công các mục tiêu dân sự ở Ukraine của đối phương", Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Bộ Tổng tham mưu cho biết thêm rằng trong cuộc tấn công ngày 22/4, một tàu tuần tra Dự án 22460 thuộc Lực lượng Biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã bị hư hại ở Sevastopol thuộc Crimea. Thông cáo không nêu rõ liệu tên lửa Neptune có được sử dụng trong cuộc tấn công hay không.