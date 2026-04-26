Iran đáp trả thẳng tay vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông, gây thiệt hại nặng nề (Ảnh: Telegram).

Các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh thiệt hại nặng hơn nhiều so với công bố

Việc tái thiết các căn cứ của Mỹ ở vịnh Ba Tư sẽ tiêu tốn của Washington hàng tỷ USD, theo báo cáo của NBC News.

Cụ thể, các căn cứ quân sự và thiết bị khác của Mỹ trong khu vực đã bị hư hại nặng nề do những đòn tấn công trả đũa từ Iran, nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì được công khai.

Theo báo cáo, chính quyền Mỹ đã yêu cầu các công ty vệ tinh tư nhân chặn quyền truy cập vào hình ảnh những căn cứ của mình, làm phức tạp thêm cho quá trình đánh giá thiệt hại độc lập. Việc Lầu Năm Góc che giấu thông tin thực sự về tình trạng các căn cứ quân sự của mình đã vấp phải sự chỉ trích ngay cả từ các thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội.

"Chúng tôi đã đặt câu hỏi về vấn đề này trong nhiều tuần và chưa nhận được thông tin chi tiết, mặc dù Lầu Năm Góc đang yêu cầu một ngân sách kỷ lục", trợ lý của một thành viên Quốc hội cho biết.

Chẳng những thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, Mỹ cũng đã sử dụng hết hơn một nửa kho tên lửa phòng không chủ chốt của mình trong cuộc chiến kéo dài gần 2 tháng với Iran.

Một báo cáo mới từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) được công bố vào ngày 21/4 đã phân tích chi tiết kho tên lửa Patriot và THAAD hiện có của Mỹ.

Theo CSIS, Mỹ và các đồng minh đã sử dụng từ 1.060 đến 1.430 tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot trong tổng số 2.330 quả có sẵn trước chiến tranh. Đối với đạn cho hệ thống THAAD, Mỹ ước tính đã bắn từ 190 đến 290 quả trong tổng số 360 quả. Giới chuyên gia cho rằng Mỹ sử dụng tên lửa Patriot để bắn hạ máy bay không người lái Shahed của Iran một cách rất lãng phí.

Trong bối cảnh đó, nhà sản xuất tên lửa Patriot, Raytheon, đang mở rộng sản xuất Patriot GEM-T tại Đức, nhưng các cơ sở này vẫn chưa đi vào hoạt động. Trong khi đó, phân tích của CSIS ước tính rằng việc ký hợp đồng sản xuất tên lửa PAC-3 MSE mất tới 29 tháng trước khi bắt đầu sản xuất.

Iran đồng loạt áp dụng nhiều chiêu thức tinh vi nhằm làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn vốn đã khan hiếm trên khắp Vùng Vịnh (Video: RT).

Mỹ tiếp tục tập hợp binh lực, gia tăng sức ép lên Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/4 thông báo ông đã hủy chuyến đi của các đặc phái viên đến Islamabad, Pakistan, nơi một phái đoàn Mỹ dự kiến ​​sẽ làm việc với các đối tác Iran để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột.

“Tôi đã nói với các đặc phái viên của mình cách đây không lâu. Họ đang chuẩn bị lên đường và tôi nói: “Không, các anh sẽ không thực hiện chuyến bay 18 tiếng để đến đó””, ông Trump nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

“Chúng ta nắm giữ tất cả các quân bài. Họ có thể gọi cho chúng ta bất cứ lúc nào họ muốn, nhưng các anh sẽ không thực hiện thêm bất kỳ chuyến bay 18 tiếng nào nữa chỉ để ngồi đó nói chuyện vô bổ”, ông Trump nói với các đặc phái viên.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 24/4 xác nhận hơn 200 máy bay và trực thăng của Mỹ, cùng với 15.000 thủy thủ và lính thủy quân lục chiến, đã đến Trung Đông theo 3 nhóm tác chiến tàu sân bay.

Nhiều nguồn tin nói với truyền thông Mỹ rằng, Washington có thể đang triển khai kế hoạch cho các cuộc tấn công mới vào hàng loạt mục tiêu của Iran ở eo biển Hormuz, trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn hiện tại đổ vỡ.

Ông Trump nêu rõ, Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với các cảng của Iran, trong khi Tehran siết kiểm soát eo biển Hormuz.

Quyết định hủy chuyến đi đột ngột của phái đoàn Mỹ diễn ra khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi vừa kết thúc chuyến đi tới Islamabad hôm 25/4, nơi ông đã có các cuộc gặp với các quan chức Pakistan.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết ông đã có một “chuyến đi rất hiệu quả” tới Pakistan, mặc dù không gặp các nhà đàm phán Mỹ tại đây.

“Chuyến thăm Pakistan rất hiệu quả, chúng tôi rất trân trọng những nỗ lực thiện chí và thân tình của họ trong việc mang lại hòa bình cho khu vực của chúng ta. Chia sẻ lập trường của Iran về khuôn khổ khả thi để chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến chống lại Iran. Vẫn chưa biết liệu Mỹ có thực sự nghiêm túc về ngoại giao hay không”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội.

Bất chấp "hiệp 2" của cuộc chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, quân đội Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ và gây thiệt hại nặng nề nếu Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.

Trong tuyên bố vào ngày 25/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo Iran sẽ tăng cường mức độ trả đũa đối với bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ và Israel vào Iran.

“Bất kỳ hành động gây hấn thêm nào từ phía đối thủ vào vùng lãnh thổ này chắc chắn sẽ bị đáp trả nằm ngoài sức tưởng tượng của họ, ở mức độ răn đe chiến lược”, IRGC tuyên bố.

Bản đồ toàn cảnh xung đột Trung Đông ngày 25/4 (Ảnh: Rybar).

Những sự kiện đáng chú ý

Trong cuộc xung đột với liên quân Mỹ và Israel, Iran cho rằng mọi biện pháp đáp trả đều được chấp nhận. Đó là suy nghĩ ở Tehran, và theo truyền thông phương Tây, họ đã đe dọa sẽ cắt Internet ở các nước Vùng Vịnh: khả năng "ngắt kết nối" hàng loạt tuyến cáp ngầm dưới biển đang được thảo luận.

Trong khi đó, việc phong tỏa eo biển Hormuz đang ảnh hưởng đến nền kinh tế của Cộng hòa Hồi giáo. Iran đã quyết định sử dụng tàu chở dầu Nasha đã ngừng hoạt động 30 năm làm kho chứa dầu tạm thời. Con tàu đã không hoạt động trong nhiều năm.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) không phải lúc nào cũng chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nguồn cung. Hải tặc Somalia đã hoạt động mạnh ngoài khơi Sừng châu Phi, cướp tàu chở dầu Honor 25, con tàu khởi hành từ ngày 20/2 đến UAE. Thủy thủ đoàn, bao gồm 17 thành viên, là công dân Pakistan, Ấn Độ, Sri Lanka và Myanmar.

Những diễn biến căng thẳng không kém cũng đang xảy ra ở Iraq, đặc biệt là tại khu vực tự trị người Kurd. Trong khi người dân địa phương đang chiến đấu chống lại UAV thì giới tinh hoa dường như lại bị phát hiện tham nhũng và gian lận tài chính. Con trai út của cựu lãnh đạo khu vực tự trị người Kurd, Masoud Barzani, được cho là đã bị bắt quả tang trong vụ này.

Tại thành phố linh thiêng Karbala của người Shia ở Iraq, một vụ đấu súng đã xảy ra liên quan đến các thành viên của Saraya al-Salam, một nhóm do Muqtada al-Sadr kiểm soát. Chưa rõ ai khác có liên quan, nhưng các hoạt động của tổ chức này tại tỉnh cùng tên đã bị đóng băng.

Những diễn biến quan trọng cũng đã xảy ra ở Li Băng, nơi thỏa thuận ngừng bắn đã bị vi phạm hàng chục lần. Để trả đũa Israel, các chiến binh Hezbollah đã phóng một số tên lửa và UAV cảm tử, nhưng đã bị đánh chặn.

Hezbollah phóng UAV cảm tử tấn công bãi tập kết xe cộ của Israel, gây ra một số hư hại (Video: Telegram).

Đáp trả, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc tấn công tập trung vào một số khu định cư, bao gồm cả thành phố Safad al-Batih, nơi có thường dân thiệt mạng. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã xác định các vị trí của lực lượng đặc nhiệm Radwan là mục tiêu.

Và như thường lệ, Dải Gaza lại trở thành mục tiêu tấn công của Israel. Cuộc bầu cử địa phương đang được tổ chức tại vùng lãnh thổ Palestine này lần đầu tiên sau 20 năm.