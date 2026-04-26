Lời khai ban đầu của nghi phạm nổ súng gần bữa tiệc có Tổng thống Trump

Nghi phạm Cole Allen trước và sau khi bị bắt (Ảnh: ABC).

Thông tin chi tiết về nghi phạm nổ súng bên ngoài căn phòng nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao khác tham dự bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng hôm 25/4 đang dần được hé lộ.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được sơ tán an toàn và không ai trong số những người tham dự buổi tiệc bị thương nặng.

Các nhà chức trách xác nhận một đặc vụ của Mật vụ Mỹ đã bị trúng ít nhất một viên đạn do nghi phạm bắn ra, nhưng đặc vụ này đã có áo chống đạn bảo vệ và tình hình sức khỏe được dự đoán sẽ ổn định trở lại.

Nghi phạm, được xác định danh tính là Cole Allen, 31 tuổi, từ Torrance, bang California, đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường.

Các nhà chức trách chưa công bố thông tin về động cơ của nghi phạm.

Tuy nhiên, CBS News dẫn hai nguồn tin cho biết, sau khi bị bắt, nghi phạm đã khai với các nhà chức trách rằng hắn muốn bắn các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump.

Hành động nổ súng của nghi phạm

Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Trump

2 nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật nói với CBS News rằng tổng cộng ít nhất 5-8 phát súng đã được bắn trong vụ việc.

Trong một cuộc họp báo, ông Jeff Carroll, quyền trưởng cảnh sát Sở Cảnh sát Thủ đô Washington DC, cho biết nghi phạm được trang bị súng săn, súng lục và nhiều dao khi hắn tìm cách xông vào chốt kiểm soát an ninh bên ngoài phòng tiệc tối tại khách sạn Washington Hilton.

Tổng thống Trump đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội cho thấy nghi phạm cởi trần nằm trên sàn khách sạn với hai tay bị trói ra sau lưng sau khi bị bắt giữ.

Nghi phạm không bị trúng đạn, nhưng đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra.

Ông Carroll nói rằng nghi phạm là khách của khách sạn, nhưng không nói rõ khi nào hắn nhận phòng hoặc những gì đã được tìm thấy khi khám xét phòng của hắn.

"Tại thời điểm này, dường như hắn là một kẻ hành động đơn độc, một tay súng đơn độc", ông Carroll nói thêm.

Tổng thống Trump cũng nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng rằng nghi phạm hành động như một "con sói đơn độc”.

Hồ sơ nghi phạm

Theo hồ sơ công khai, nghi phạm nổ súng tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng là một giáo viên kiêm nhà phát triển trò chơi điện tử từ Nam California.

Cole Tomas Allen, 31 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Torrance của Los Angeles.

Hồ sơ LinkedIn trùng khớp với tên và ảnh của Allen mô tả người này là một giáo viên bán thời gian tại C2 Education, một công ty luyện thi và dạy kèm. Theo các bài đăng trên mạng xã hội của công ty, C2 đã vinh danh Allen là “giáo viên của tháng” vào tháng 12/2024.

Theo hồ sơ LinkedIn, Allen tốt nghiệp Học viện Công nghệ California năm 2017 với bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí, và nhận bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học bang California-Dominguez Hills năm ngoái.

Khi còn là sinh viên, Allen từng được đưa tin trên một bản tin địa phương năm 2017 vì đã phát triển một nguyên mẫu phanh khẩn cấp cho xe lăn.

Allen cũng từng làm kỹ sư cơ khí cho công ty IJK Controls ở South Pasadena trong một năm và trước đó là trợ giảng.

Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang, Allen đã quyên góp 25 USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Kamala Harris vào tháng 10/2024.

Allen cũng tự mô tả mình là một nhà phát triển trò chơi điện tử trên hồ sơ LinkedIn, và dường như đã phát hành một trò chơi độc lập có tên Bohrdom để bán trên nền tảng trò chơi Steam với giá 1,99 USD. Theo hồ sơ nhãn hiệu liên bang, Allen đã đăng ký nhãn hiệu cho tên trò chơi này vào năm 2018.

Cũng trên LinkedIn, Allen xác nhận “đang phát triển một trò chơi thứ hai, tên tạm thời là First Law”.

Allen đối mặt với cáo buộc sử dụng súng trong một vụ bạo lực và một tội danh hành hung sĩ quan liên bang bằng vũ khí nguy hiểm. Nghi phạm sẽ đối mặt thêm với những cáo buộc khác khi cuộc điều tra tiếp tục.

Allen dự kiến ra hầu tòa tại tòa án liên bang vào ngày 27/4.