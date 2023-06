Ukraine có thể thẳng tiến từ đập Nova Kakhovka đến Melitopol

Đập thủy điện Nova Kakhovka nằm gần Melitopol ở miền nam Ukraine (Ảnh: TVP).

Từ Nova Kakhovka, Ukraine có thể thẳng tiến đến Melitopol

Theo các nguồn tin của Nga, sẽ mất một thời gian để nước ở các khu vực bị ngập lụt do đập thủy điện Nova Kakhovka bị vỡ rút đi. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bắt đầu tiến vào khu vực này và dường như chuẩn bị mở cuộc tấn công về hướng Crimea. Phải chăng bước ngoặt của trận chiến xuất hiện một cách tình cờ?

Quân đội Ukraine đang chuẩn bị phà cơ giới có thể vượt đầm lầy gần nhà máy thủy điện này để vận chuyển lực lượng thiết giáp quy mô lớn.

Từ đầu cầu Nova Kakhovka, quân đội Ukraine có thể tấn công thẳng tới Melitopol, nơi nằm sau 3 tuyến phòng thủ của quân đội Nga. Tuy nhiên, hiệu quả thì khó đoán, bởi có khoảng 10km đầm lầy bị ngập ở tả ngạn khu vực Kherson.

Hiện tại đường tiến quân chủ yếu phụ thuộc vào việc thời tiết mùa hè này có mưa hay không và nắng mặt trời có đủ để biến bùn nhão thành đất khô.

Thông tin mới nhất là đáy hồ hiện đã lộ ra một con đường. Phần hẹp nhất của hồ chứa Nova Kakhovka là 5km. Khi nào các phương tiện 10-20 tấn có thể vượt qua, cuộc tấn công của quân đội Ukraine sẽ bắt đầu.

Do bờ phải sông Dnieper ở khu vực Kherson do Ukraine kiểm soát cao hơn bờ trái Kherson do Nga kiểm soát, có thể giúp quân đội Ukraine tiến dần về phía đông.

Điều quân đội Nga lo lắng nhất lúc này là họ không thể sửa chữa ngay các công sự trong khu vực ngập nước dài 10km ở tả ngạn Kherson, điều này có thể mở ra cơ hội cho lực lượng chủ lực Ukraine có thể tiến tới Melitopol.

Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho quân Nga, nếu để Ukraine chiếm giữ một phần đầu cầu nhô ra lớn như vậy ở tả ngạn sông Dnieprr. Thậm chí, quân đội Nga sẽ phải rút bớt quân khỏi chiến tuyến Zaporizhia để phòng ngự.

Khi đó, quân Nga hiện vốn đã căng mình trên chiến tuyến Zaporizhia, sẽ càng khó khăn hơn. Cuộc chiến tiêu hao là phải đè bẹp đối thủ bằng một đòn mạnh sau khi họ kiệt sức.

Nga sẽ không tiếp tục phòng thủ, bởi vì họ kiên định phòng ngự, kết quả là các khu vực hiện tại luôn nằm dưới họng súng của Ukraine, và đối phương có thể tùy ý đánh khu vực nào họ muốn.

Tuy nhiên, một tin có lợi cho quân đội Nga là sau tháng 8, hàng chục nghìn lính đánh thuê Wagner sẽ có thể tham chiến trở lại. Khi đó, quân đội Nga sẽ bắt đầu mở đợt tấn công nữa trên chiến tuyến phía Bắc và tiếp tục bóp nghẹt quân Ukraine, buộc lực lượng của Kiev vốn đã kiệt quệ vì chiến đấu ở chiến tuyến phía Nam phải tiến lên phía Bắc và có thể một Bakhmut mới lại tái hiện.

Bản đồ cập nhật chiến sự Ukraine đến ngày 17/6 (Ảnh: Readovka).

10 lữ đoàn Ukraine đã tập trung trên hướng Donetsk

Quân đội Ukraine đã tập hợp 10 lữ đoàn và phát động cuộc tấn công tổng lực vào khu vực Donetsk, với ý định lặp lại cuộc bao vây ở Zaporizhia.

Theo thông tin ban đầu, cuộc chiến giữa hai bên diễn ra rất quyết liệt. Các chuyên gia Nga cho rằng, lực lượng phản công Ukraine có thể muốn xé toang tuyến phòng ngự của Nga tại Donetsk trong vòng 10-14 ngày.

Câu hỏi đặt ra là tại sao quân đội Ukraine đạt đột phá trên hướng Donetsk?

Việc quân đội Ukraine tấn công Donetsk có liên quan đến chiến lược của họ là rất coi trọng khu vực này. Từ việc phân tích cục diện chiến sự, tạm thời quân đội Ukraine không tập trung binh lực vào khu vực đông bắc Ukraine mà chỉ dùng lực lượng xâm nhập và phá hoại. Hơn nữa, khu vực Lugansk về cơ bản nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga, nên Ukraine càng khó đột phá từ hai nơi này.

Ở phía Nam, đập Kherson bị phá hủy, quân đội Ukraine hiện chỉ còn quân tinh nhuệ ở Zaporizhia và Nam Donetsk; điều này cũng xác định, hai khu vực này sẽ là hướng tiến công chủ yếu.

Quân đội Ukraine hy vọng giành thế chủ động ở Donetsk, do đây là trung tâm chính trị và chiến lược của khu vực Donetsk. Vừa qua, họ đã đạt được một số kết quả ở Zaporizhia và nhận thấy rằng, khả năng phòng thủ của hai khu vực này không quá mạnh.

Việc chiếm được Donetsk có ý nghĩa to lớn đối với quân đội Ukraine. Trước đó, họ đã phải chịu áp lực tương đối nặng nề ở Bakhmut và không đạt được kết quả, điều này đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của quân đội Ukraine.

Có thể lần này, quân đội Ukraine rất nhiều tự tin rằng sẽ tìm được hướng đột phá vào phòng tuyến quân Nga nên họ tập trung lực lượng 10 lữ đoàn tiến công thành phố Donetsk.

Ảnh vệ tinh cho thấy Nga đào chiến hào, công sự và dựng chướng ngại vật xe tăng gần Velyka Blahovischenka, Kherson (Ảnh: Maxar).

Dự đoán chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine

Quân đội Ukraine đã phát động một cuộc phản công chiến lược mùa hè. Đánh giá tình hình chiến đấu của cả hai bên, liệu quân đội Ukraine cuối cùng có thể đạt được kết quả như thế nào?

Xét cục diện chiến đấu hiện tại, tinh thần quân đội Ukraine lúc này đang lên cao. Tuy nhiên, tuyến phòng ngự của quân đội Nga tương đối mạnh, quân đội Ukraine càng khó tiến xa.

Nga đã triển khai rất nhiều mìn trên tuyến phòng thủ còn các trang bị mới do phương Tây viện trợ cho Ukraine thì không phù hợp với vùng đất lầy lội. Quân đội Ukraine ở chiến trường gọi khả năng phòng thủ của Nga là "khủng khiếp".

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các cuộc tấn công liên tục của đối phương đã bị đẩy lùi, điều này cũng cho thấy quân đội Ukraine khó có thể tiếp tục chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga.

Cường độ viện trợ quân sự từ các nước phương Tây có thể trở thành "biến số" cho cuộc phản công của Ukraine. Ngoài sức mạnh cứng rắn của hai bên, sự hỗ trợ của phương Tây đã chi phối chủ yếu đến cuộc phản công mùa hè của quân đội Ukraine.

Trên thực tế, sự chuẩn bị của quân đội Ukraine cho cuộc phản công mùa hè này là không đủ, Mỹ chưa giao xe tăng M1A1 Abrams và không quân Ukraine chưa được cung cấp máy bay chiến đấu F-16. Do thiếu hụt về khả năng không chiến nên họ chỉ có thể dựa vào lực lượng mặt đất để tiến công.

Vì vậy, quân đội Ukraine muốn giành lợi thế lớn thì các nước phương Tây phải tiếp tục tăng viện trợ. Với sự tham gia của các nước phương Tây, có nhiều khả năng xung đột Nga-Ukraine có thể bùng phát mạnh hơn nữa.

Nhìn chung, Ukraine lần này phát động phản công quy mô lớn, chiến lược rất rõ ràng, chủ yếu là muốn lấy lại ưu thế ở khu vực Donbass bằng cách tấn công Zaporizhia, Donetsk và những nơi khác, kết nối với chiến trường phía nam có thể đạt được mục đích chia cắt và đánh bại quân đội Nga.

Nga cũng sẵn sàng cho đợt phản công của Ukraine, nên đã chuẩn bị thêm quân dự bị cho mình. Cuối cùng, Nga và Ukraine hiện đang ở thế thăm dò lẫn nhau, tinh thần, chất lượng binh lính và số lượng vũ khí của cả hai bên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cục diện chiến đấu trong tương lai.