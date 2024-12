Ukraine chuẩn bị 30.000 UAV để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Một mẫu UAV mới của Ukraine (Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine).

Chiến dịch tấn công Ukraine bằng máy bay không người lái của Nga đã chuyển sang giai đoạn cao điểm, với các cuộc đột kích hàng đêm của hơn 100 UAV vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây mất điện và làm dấy lên lo ngại về mùa đông sắp tới.

Để đáp trả, Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV vào Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nước này có kế hoạch chế tạo 30.000 UAV tấn công tầm xa vào năm tới, để đưa các mục tiêu chiến lược của Nga vào tầm ngắm.

Trước đó, chuyên gia quân sự H.I Sutlon ước tính, Ukraine đã chế tạo được 23 loại UAV tấn công tầm xa khác nhau. Các UAV này do nhiều nhóm khác nhau sản xuất, với thiết kế, vật liệu từ đơn giản tới phức tạp. Ngoài ra, Ukraine cũng nhận được các UAV tấn công tầm xa do nước ngoài viện trợ, ví dụ Dominator, Phoenix Ghost từ Mỹ.

Tuy nhiên, hầu hết những UAV này đều chỉ có số lượng nhỏ, do các tổ chức tình nguyện hoặc gây quỹ chế tạo ra. Chỉ mới gần đây, chính phủ Ukraine mới tham gia vào việc sản xuất các UAV tương tự như Geran của Nga (Kiev và phương Tây nghi là mẫu Shahed của Iran).

Khi Tổng thống Zelensky gặp Thủ tướng Đức tuần này, ông đã tiết lộ một máy bay không người lái tầm xa khác, trông giống như một bản sao của Geran. Vấn đề là liệu Ukraine có thể sản xuất những máy bay này với số lượng lớn hay không, và liệu con số 30.000 UAV tầm xa được lên kế hoạch vào năm tới có thành hiện thực hay không.

Một năm trước, nhà thầu Terminal Autonomy tuyên bố đã sẵn sàng sản xuất 500 UAV AQ-400 Scythe mỗi tháng. Đây là UAV được thiết kế để sản xuất hàng loạt dễ dàng. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không trở thành hiện thực do thiếu kinh phí. Một số nhà thầu khác đã không thể nhận được ngân sách từ chính phủ để sản xuất vũ khí.

Theo Forbes, Ukraine đã tung ra nhiều mẫu UAV hơn so với Nga, nhưng về sản lượng thì không thể bằng Nga, một cường quốc quân sự.

Cuộc đua UAV không chỉ là về số lượng, mà còn đòi hỏi tích hợp công nghệ mới như AI, tác chiến điện tử, khả năng tìm kiếm, khóa mục tiêu, né tránh phòng không đối phương, để thích nghi với sự thay đổi không ngừng trên mặt trận.

Ngoài ra, Ukraine đã tuyên bố vào tuần này rằng họ sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa không người lái Palyanytsya với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng.

Lần đầu tiên được công bố vào tháng 8, Palyanytsya được mô tả là một "máy bay không người lái chạy bằng tên lửa" có khả năng tấn công mục tiêu cách xa khoảng 643km với tốc độ cao.

Palyanytsya sẽ tạo ra thách thức đáng kể đối với lực lượng phòng thủ của Nga, vốn chỉ được trang bị để đối phó với UAV tốc độ thấp. Tuy nhiên, không rõ chi phí của mỗi chiếc Palyanytsya là bao nhiêu và Ukraine có thể sản xuất số lượng lớn ở mức độ như thế nào.

Trong một số trường hợp, các UAV có thiết kế đơn giản nhưng giá thành thấp, dễ sản xuất lại có thể tấn công hiệu quả hơn bằng cơ chế "bầy đàn". Nga đã bắt đầu sản xuất ra loại UAV này, chỉ sử dụng vật liệu giá rẻ như ván ép. Nhiệm vụ của chúng là sẽ tấn công mở đầu bằng số lượng lớn để làm phòng không Ukraine quá tải, trước khi Shahed và tên lửa khai hỏa vào các mục tiêu chiến lược của đối phương.