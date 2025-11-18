Ukraine cáo buộc Nga tấn công UAV trong đêm, làm hư hại nhiều tòa nhà

Hiện trường tòa nhà phòng tin tức Dnipro của Đài truyền hình công cộng Suspilne bị tấn công hôm 18/11 (Ảnh: Reuters).

"Máy bay không người lái của Nga đã phá hủy một tòa nhà có phòng tin tức của Đài truyền hình nhà nước Suspilne và Đài phát thanh Dnipro trong một cuộc tấn công lớn vào thành phố trong đêm", tuyên bố đưa ra sáng 18/11 của Đài Suspilne cho biết.

Ông Vladyslav Haivanenko, quyền Thống đốc vùng Dnipropetrovsk, nơi có thành phố Dnipro là trung tâm hành chính, cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng máy bay không người lái của Nga đã tấn công khu vực này vào khuya 17/11.

Vụ tấn công khiến 2 người bị thương, gây ra một số vụ hỏa hoạn và phá hủy các tòa nhà chung cư cũng như cơ sở hạ tầng của thành phố.

Đài Suspilne thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một đám cháy đã bùng phát, cửa sổ và cửa ra vào bị thổi bay, sàn và mái của tòa nhà bị hư hại, nhưng không có nhân viên nào ở bên trong vào thời điểm đó.

Suspilne đăng một bức ảnh cho thấy một lỗ hổng lớn xuyên qua sàn bê tông của tòa nhà, để lộ các thanh gia cố kim loại, dây điện lủng lẳng và các tấm trần bị sập bên dưới.

Suspilne là đài truyền hình nhà nước của Ukraine, điều hành các dịch vụ truyền hình, phát thanh và tin tức trực tuyến thông qua mạng lưới các kênh khu vực trên khắp đất nước.

Dnipro, một thành phố công nghiệp ở miền Đông-Trung Ukraine, và khu vực Dnipropetrovsk rộng lớn hơn đã phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tục của Nga trong cuộc chiến kéo dài gần 4 năm qua.

Cuộc chiến khốc liệt ở đây đã khiến hàng ngàn ngôi nhà, khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng bị phá hủy.

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.