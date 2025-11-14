Phản ứng của Nga sau khi phóng dồn dập hơn 400 tên lửa, UAV vào Ukraine

Tòa nhà bị phá hủy sau trận tập kích vào Kiev hôm 14/11 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 14/11 xác nhận lực lượng Nga đã tấn công ngành công nghiệp quân sự Ukraine bằng vũ khí tầm xa, bao gồm tên lửa siêu vượt âm Kinzhal.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công được phát động nhằm đáp trả "các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào dân thường tại Nga" và là vụ tấn công thứ 5 trong tuần qua.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận lực lượng Nga đã phóng khoảng 430 máy bay không người lái (UAV) và 18 tên lửa, bao gồm tên lửa đạn đạo, vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine trong đêm 13/11, rạng sáng 14/11.

"Kể từ đêm qua, các lực lượng ứng phó khẩn cấp của chúng tôi đã làm việc tại các địa điểm bị Nga không kích. Một cuộc tấn công khốc liệt", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, cuộc không kích mới nhất của Nga đã gây ra thương vong cũng như thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của Ukraine.

“Chỉ riêng tại Kiev, hàng chục tòa nhà chung cư đã bị phá hủy. Đại sứ quán Azerbaijan bị hư hại do mảnh vỡ của tên lửa Iskander. Hướng tấn công chính là Kiev", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng Nga đã không kích khu vực Kiev, khu vực Kharkov và khu vực Odessa. Theo dữ liệu sơ bộ, vào buổi sáng, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa Zircon ở khu vực Sumy.

Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố Ukraine đang đáp trả các cuộc tấn công của Nga bằng vũ khí tầm xa, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép với Nga thông qua các lệnh trừng phạt.

“Rất nhiều nỗ lực đang được tiến hành với các đối tác để tăng cường phòng không, nhưng vẫn chưa đủ. Cần có thêm các hệ thống và tên lửa đánh chặn. Châu Âu và Mỹ có thể đóng một vai trò quan trọng. Chúng tôi kỳ vọng vào những quyết định có ý nghĩa thực sự", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong những ngày qua, Moscow đã tấn công các cơ sở vũ khí, nhà máy điện được sử dụng để vận hành các cơ sở hạ tầng được quân đội Ukraine sử dụng, sân bay quân sự, cũng như các kho chứa máy bay không người lái và các cơ sở tập trung quân của Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các cơ sở dầu khí và cơ sở hạ tầng của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay xác nhận quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình tầm xa "Long Neptune" của nước này để tấn công các mục tiêu ở Nga trong đêm. Ông nói thêm rằng các cuộc tấn công như vậy ngày càng thành công hơn.

"Trong đêm, các binh sĩ của chúng tôi đã sử dụng thành công tên lửa “Long Neptune” tấn công các mục tiêu được chỉ định trên lãnh thổ Nga và đây hoàn toàn là phản ứng chính đáng của chúng tôi trước hành động đang diễn ra của Nga", Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Theo ông Zelensky, “tên lửa Ukraine đang mang lại kết quả ngày càng đáng kể và chính xác hầu như hàng tháng”.

Các tên lửa "Long Neptune" có tầm bắn 1.000km. Đầu tuần này, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết họ đang tăng cường sử dụng hiệu quả các loại vũ khí tầm xa nội địa, bao gồm tên lửa loại Neptune.

"Điều này đang gây ra rắc rối đáng kể cho đối phương", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cảnh báo.

Hai nguồn tin đã tiết lộ với Reuters rằng cảng Novorossiysk ở Biển Đen của Nga đã ngừng xuất khẩu dầu sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.