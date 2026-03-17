UAE đóng cửa hoàn toàn không phận

Một máy bay của hãng Emirates trên bầu trời Dubai (Ảnh AFP).

Cơ quan Hàng không Dân dụng UAE (GCAA) ngày 17/3 cho biết việc tạm thời đóng cửa hoàn toàn không phận được áp dụng như một bước phòng ngừa đặc biệt nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến bay, phi hành đoàn và bảo vệ lãnh thổ, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến nhanh chóng.

Trước đó, Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái từ Iran.

GCAA cũng khuyến cáo hành khách liên hệ với các hãng hàng không để cập nhật thông tin mới nhất về lịch bay.

Trước đó một ngày, chính quyền Dubai đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay tại sân bay quốc tế Dubai sau một “sự cố máy bay không người lái” gây cháy bồn nhiên liệu gần khu vực sân bay. Hoạt động bay sau đó đã được khôi phục trong ngày.

Một hành khách quá cảnh tại Dubai cho biết anh và nhiều người khác vẫn đang bị mắc kẹt tại sân bay. Theo hành khách này, phi công chỉ thông báo có “một sự cố an ninh” và “không phận đã bị đóng” sau khoảng 40 phút chờ trên máy bay. Anh cho rằng việc không công bố chi tiết ngay lập tức là hợp lý: “Nếu nói rõ, có thể đã gây hoảng loạn trong toàn bộ sân bay”.

Sân bay quốc tế Dubai là một trong những sân bay đông đúc nhất thế giới, với hơn 95 triệu lượt hành khách trung chuyển chỉ riêng trong năm 2025.

UAE là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran. Để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ, Israel, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực.

Bộ Quốc phòng UAE ngày 16/3 cho hay, kể từ khi xung đột nổ ra, hệ thống phòng không của nước này phải đối phó với hơn 300 tên lửa và hơn 1.600 máy bay không người lái từ Iran, tỷ lệ đánh chặn thành công là hơn 90%.

Đối với Iran, UAE là một mục tiêu đặc biệt quan trọng, nơi các cuộc tấn công có thể đồng thời gây sức ép lên Mỹ, làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, tác động tới hệ thống tài chính quốc tế và thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Iran có thể gây ra tác động tối đa cả về khu vực lẫn toàn cầu, bằng cách thử thách một quốc gia vốn được xem là cầu nối an toàn nhất giữa Đông và Tây ở Vùng Vịnh, đồng thời là trung tâm tương lai về tài chính, logistics, hàng không và công nghệ.

UAE là một trong những điểm đến đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, trong chuyến công du Vùng Vịnh hồi tháng 5 năm ngoái. Trước đó, vào năm 2024, Mỹ đã chỉ định UAE là đối tác quốc phòng quan trọng, qua đó tăng cường hợp tác không chỉ về quân sự mà còn trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và đầu tư, cho thấy rõ vị thế của UAE trong cấu trúc an ninh khu vực.

Ngày 7/3, căn cứ không quân Al Dhafra của Mỹ ở UAE đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Căn cứ này nằm cách thủ đô Abu Dhabi khoảng 32km về phía nam, là nơi đóng quân của Không đoàn Viễn chinh số 380 của Mỹ cùng lực lượng Pháp. Đây là trung tâm then chốt cho các hoạt động không quân và thu thập tình báo trong khu vực, với khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ.

Nhà phân tích chính trị người UAE Abdulkhaleq Abdulla cho biết: “Không có câu trả lời rõ ràng cho việc vì sao UAE lại bị nhắm mục tiêu nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực. Câu chuyện thực sự là UAE đã phòng thủ hiệu quả như thế nào trước các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái diễn ra hàng ngày. Dường như quốc gia này đã chuẩn bị từ lâu cho kịch bản như vậy”.