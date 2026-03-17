Hệ thống phòng thủ tầm cực gần C-RAM của Mỹ khai hỏa (Ảnh: Compared Comparison).

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công trực diện

Truyền hình RT (Nga) đưa tin, đêm 16, rạng sáng 17/3, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, Iraq liên tiếp bị UAV tập kích. Hệ thống phòng thủ tầm cực gần C-RAM khai hỏa dồn dập đánh chặn, phá hủy ít nhất một chiếc UAV. Tuy nhiên, vẫn có một số chiếc lọt lưới, đánh trúng mục tiêu. Hiện chưa rõ quốc gia hay nhóm vũ trang nào tiến hành những vụ tập kích này.

Thành phố rung chuyển, đồng thời xuất hiện những cột khói bốc lên từ khu vực Đại sứ quán Mỹ sau những vụ nổ lớn. Đám cháy đang lan rộng ở Baghdad. Cảnh quay do RT công bố không khác gì một trận chiến trong phim khoa học viễn tưởng.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq bị tấn công trực diện gây cháy nổ (Video: RT, CNN).

Hệ thống C-RAM được phát triển trên cơ sở hệ thống pháo phòng thủ tầm cực ngắn (CIWS) Phalanx - vốn là lớp phòng thủ cuối cùng trên tàu chiến Hải quân Mỹ - từ giữa những năm 2000 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách bảo vệ các căn cứ Mỹ và liên quân tại Baghdad, đặc biệt là Vùng Xanh, nơi có nhiều đại sứ quán các nước hiện diện. Khu vực này từng liên tục hứng chịu các đợt nã rocket, đạn pháo hoặc đạn cối bất ngờ từ đối phương.

Kể từ khi được chính thức triển khai vào năm 2005, hệ thống phòng thủ C-RAM - được ví như một “máy cưa” khi khai hỏa, tạo ra lớp bảo vệ cuối cùng cho lực lượng Mỹ trong tác chiến phi đối xứng - đã nhiều lần đánh chặn thành công hàng loạt mục tiêu trong những trận tập kích bất ngờ.

Những diễn biến đáng chú ý trong 24 giờ qua

Ngày thứ 17 xung đột được đánh dấu bằng những đợt tập kích vào Iran và đòn đáp trả của Tehran vào Israel, Iraq cũng như các quốc gia Vùng Vịnh. Căng thẳng vẫn còn xung quanh eo biển Hormuz, và Mỹ tiếp tục tìm cách giải tỏa tuyến đường hàng hải quan trọng này.

Iran tiếp tục bị không kích dữ dội

Sau các cuộc tấn công vào Isfahan, liên quân Mỹ - Israel một lần nữa tập trung vào Tehran. Sân bay Mehrabad cùng hàng loạt cơ sở của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đồn cảnh sát và căn cứ của lực lượng Basij đã bị đánh phá dữ dội. Mặc dù vậy, vẫn có rất ít dấu hiệu bất ổn nội bộ trong nước.

Hệ thống phòng không Iran vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Chỉ riêng trong tuần vừa qua, Mỹ và Israel đã mất ít nhất 6 UAV, nâng tổng số UAV bị mất được xác nhận kể từ đầu cuộc chiến lên 21 chiếc.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran tính đến hết ngày 16/3 (Ảnh: Rybar).

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi phủ nhận việc liên lạc gần đây với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, và cho biết lần liên lạc cuối cùng giữa họ là trước chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran.

Ông viết: “Lần liên lạc cuối cùng của tôi với ông Witkoff là trước khi Tổng thống Mỹ quyết định chấm dứt ngoại giao bằng một cuộc tấn công quân sự vào Iran. Bất kỳ tuyên bố nào trái ngược dường như chỉ nhằm mục đích đánh lừa các nhà kinh doanh dầu mỏ và công chúng”.

Bình luận của ông được đưa ra sau một báo cáo đăng tải trên Axios cho biết kênh liên lạc trực tiếp giữa ông Witkoff và Ngoại trưởng Araghchi đã được kích hoạt lại trong những ngày gần đây, với việc ông Araghchi cố gắng liên lạc với Đặc phái viên Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, ông không muốn đàm phán vào lúc này, một số quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với CNN.

Thiệt hại gia tăng ở Israel

Các đòn đáp trả từ Iran tiếp tục gây ảnh hưởng. Đạn chùm và mảnh đạn rơi xuống ít nhất 8 địa điểm ở khu vực Tel Aviv, và thiệt hại do các vụ việc gây ra ngày càng rõ rệt.

Bản đồ các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào Israel tính đến ngày 16/3 (Ảnh: Rybar).

Các nước Vùng Vịnh tiếp tục bị tấn công

UAV Iran được cho là đã tập kích các bể chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế Dubai và thực hiện thêm các cuộc tập kích vào cơ sở lưu trữ dầu tại cảng Fujairah ở UAE.

Các hoạt động tại mỏ khí đốt và dầu mỏ Shah của UAE đã bị đình chỉ sau vụ cháy bùng phát do một cuộc tấn công bằng UAV. Chính quyền Abu Dhabi cho biết vào tối 16/3 rằng đám cháy đã được kiểm soát.

Ở Bahrain, hệ thống phòng không hoạt động liên tục trên bầu trời Manama suốt đêm, và một trong những mục tiêu chính lại là các căn cứ Mỹ trên đảo, bao gồm cả sân bay Sheikh Isa.

Qatar cho biết họ đã đánh chặn đợt tên lửa thứ hai từ Iran sau cuộc tấn công hồi đầu ngày 16/3.

Nhiều vụ nổ xảy ra ở Iraq

Tên lửa lại đánh trúng căn cứ sân bay ở Baghdad, và cảnh báo phòng không cũng được phát ra trên Đại sứ quán Mỹ.

Ở những nơi khác, nhiều vụ nổ đã được báo cáo tại Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt ở Baghdad, khu vực an ninh cao tại thủ đô Iraq, nơi đặt các phái đoàn ngoại giao, bao gồm cả Đại sứ quán Mỹ, và các tổ chức quốc tế.

Các video được CNN định vị dường như cho thấy hệ thống phòng không đang bắn trúng một vật thể bay cách khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad khoảng 600m vào sáng sớm nay 17/3.

Israel tiến quân vào Li Băng

Trên biên giới Li Băng - Israel, các sự kiện chính diễn ra ở khu vực Al-Khiyam. Quân đội Israel tiếp tục di chuyển xe bọc thép và tiến về phía bắc, đánh bọc sườn các vị trí từ phía đông, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu một chiến dịch quy mô lớn thực sự.

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Canada và Italy đã đưa ra một tuyên bố chung bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau khi Israel phát động cuộc tấn công trên bộ vào Li Băng.

Họ kêu gọi sự tham gia có ý nghĩa của các đại diện Israel và Li Băng để đàm phán một giải pháp chính trị bền vững, đồng thời cảnh báo, một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn có thể dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài với “những hậu quả nhân đạo tàn khốc”.

Trước đó vào thứ hai, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ đã bắt đầu các hoạt động trên bộ “có giới hạn" và nhắm mục tiêu vào các thành trì của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Li Băng. Đến nay đã có ít nhất 850 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 107 trẻ em, và khiến hơn 1 triệu người phải di dời.

Căng thẳng tiếp diễn ở eo biển Hormuz

Tình hình ở eo biển Hormuz vẫn không thay đổi khi chỉ những tàu thuyền được Tehran đồng ý mới được phép đi qua an toàn. Sau các tàu Ấn Độ, tàu chở dầu Karachi treo cờ Pakistan cũng đã có thể đi qua eo biển.

Trong bối cảnh này, Nhà Trắng ngày càng đề cập đến việc thành lập một liên minh quốc tế để hộ tống các tàu thuyền trong khu vực Hormuz. Tuy nhiên, các đồng minh lại tỏ ra không mấy nhiệt tình: Anh đã tuyên bố rõ ràng rằng họ không sẵn sàng để các tàu chiến của mình bị tấn công và chỉ đang thảo luận về các lựa chọn hạn chế, chẳng hạn như các phương tiện rà phá thủy lôi không người lái.

Hải quân Mỹ sẽ gặp thách thức lớn trong việc "khơi thông" huyết mạch dầu mỏ qua eo biển Hormuz (Ảnh: Getty Images).

Một nhóm đổ bộ do tàu USS Tripoli dẫn đầu đang tiến về khu vực này, và các địa điểm Bandar Abbas, Hark và Kish ngày càng được nhắc đến trong các cuộc thảo luận của Mỹ như những điểm then chốt cho một chiến dịch có thể nhằm "giải vây" eo biển Hormuz.

Cuộc khủng hoảng Hormuz không chỉ làm tăng giá cước vận chuyển và chi phí bảo hiểm, mà còn làm tăng giá cước container trên một số tuyến đường, đặc biệt là giữa châu Á và châu Âu. Đồng thời, Trung Quốc đang cắt giảm hoạt động lọc dầu, tăng giá nhiên liệu trong nước và hạn chế xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

Guardian đưa tin, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ “sớm” công bố danh sách các quốc gia đã đồng ý giúp Mỹ "khơi thông" eo biển Hormuz, đồng thời chỉ trích nhiều đồng minh, bao gồm cả NATO và Anh, những nước cho đến nay vẫn từ chối tham gia. Ông nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc nên giúp đỡ Mỹ. Ông cảnh báo rằng NATO sẽ đối mặt với một tương lai “rất tồi tệ” nếu không giúp đỡ và nói rằng ông “không hài lòng” với Anh.

Trong khi đó, các đồng minh đáp trả bằng cách nói rằng “đây không phải là cuộc chiến của NATO”, với việc EU khẳng định họ “không muốn” mở rộng nhiệm vụ hải quân đến eo biển Hormuz.

Liên minh châu Âu đã quyết định không mở rộng các hoạt động hải quân xung quanh eo biển Hormuz bất chấp lời chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump đối với các đồng minh vì không ủng hộ Mỹ trong việc bảo đảm an ninh cho tuyến đường thủy quan trọng này, theo CNN.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước đó cho biết cuộc chiến này “không phải là vấn đề của NATO”, trong khi khối quân sự cho biết “các đồng minh đã tăng cường hỗ trợ an ninh bổ sung ở Địa Trung Hải”.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trước đó đã phản đối lời kêu gọi của ông Trump về việc điều tàu chiến đến eo biển, nói rằng Anh “sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn” nhưng đang làm việc “với các đồng minh” về một kế hoạch mở lại eo biển.

Tổng thống Trump cũng nói rằng cuộc chiến sẽ sớm “kết thúc”, nói rằng sẽ không phải trong tuần này nhưng “sẽ không lâu nữa”. Ông cũng gợi ý rằng ông sẽ hoãn chuyến thăm sắp tới tới Trung Quốc, dự kiến ​​vào cuối tháng 3, khoảng “một tháng”. Chính quyền của ông khẳng định rằng điều này không phải để gây áp lực với Bắc Kinh nhằm giúp mở lại eo biển Hormuz.