Nhà giàu Dubai chi hàng trăm nghìn USD chạy xung đột

Tên lửa bị đánh chặn rơi xuống Dubai hôm 1/3 (Ảnh: AFP).

Cuộc sống bị xáo trộn ở thiên đường nhà giàu

Thành phố sa mạc thuộc Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) từ lâu đã chào đón giới nhà giàu, những người bị thu hút bởi mức thuế thấp, an ninh, sự xa hoa và một chính quyền thân thiện với doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi cuộc sống “như mơ” đó bị đe dọa bởi tên lửa Iran bay qua bầu trời, một số người sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ để tìm đường rời đi, trong bối cảnh không phận UAE bị đóng cửa một phần.

“Khi chúng tôi thấy lửa bốc lên, chúng tôi nói rằng đã đến lúc phải đi”, Evrim, một bà mẹ hai con đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết, nhắc tới vụ cháy bùng phát sau khi mảnh vỡ tên lửa rơi trúng một khách sạn hạng sang gần nhà cô tại Palm Jumeirah - quần đảo nhân tạo vốn tượng trưng cho sự phô trương của thành phố.

Cô cùng chồng và 2 con nhỏ đang trả 200.000 USD để bay từ nước láng giềng Oman tới Geneva, nơi họ dự định chờ cho đến khi chiến sự lắng xuống. Để tới thủ đô Muscat của Oman, họ đã phải lái xe 6 giờ xuyên qua sa mạc.

“Chúng tôi thực sự lo lắng, chủ yếu là vì bọn trẻ. Khi chúng nghe thấy tiếng nổ lớn, chúng rất sợ”, cô nói, ám chỉ các vụ đánh chặn tên lửa trên không.

Cô cho rằng nếu xung đột kéo dài, việc rời đi sẽ càng khó khăn hơn, đồng thời lo ngại Ả rập Xê út có thể tham gia chiến sự.

Dubai đã xây dựng hình ảnh là sân chơi của giới giàu và nổi tiếng, nơi có tòa nhà cao nhất thế giới, trung tâm thương mại khổng lồ với khu trượt tuyết trong nhà, các công viên giải trí lớn và những khách sạn sang trọng.

Tuy nhiên, vị thế là trung tâm an toàn và ổn định trong một khu vực đầy biến động của thành phố hiện đang bị đe dọa.

Bị nhắm mục tiêu bởi hơn 800 máy bay không người lái và 200 tên lửa kể từ cuối tuần trước khiến 3 người thiệt mạng, UAE đang hứng chịu phần lớn chiến dịch trả đũa của Iran trên khắp Vùng Vịnh. Sân bay và cơ sở dầu mỏ nằm trong số các mục tiêu bị tấn công.

Một số chính phủ nước ngoài, trong đó có Anh và Đức, đang điều máy bay tới Oman để sơ tán công dân của họ, trong khi số chuyến bay thương mại hoạt động từ các sân bay UAE bị cắt giảm.

Nhà giàu tự tìm lối thoát

Phương thức sơ tán ngày càng trở nên hạn chế và đắt đỏ (Ảnh: AFP).

Giới siêu giàu ở Dubai đã bắt đầu rời khỏi trung tâm kinh doanh hào nhoáng này bằng mọi cách có thể. Họ sẵn sàng chi hàng trăm nghìn USD để thoát khỏi một cuộc chiến khu vực mà họ lo ngại chưa có hồi kết.

“Nhu cầu chắc chắn đang tăng lên. Chúng tôi đã sắp xếp một số chuyến bay sơ tán và còn nhiều chuyến khác dự kiến hôm nay và ngày mai, chủ yếu xuất phát từ Muscat cho những người muốn rời Dubai”, Glenn Phillips, quản lý quan hệ công chúng và quảng cáo của Air Charter Service, công ty môi giới chuyên tổ chức các chuyến bay tư nhân trên toàn cầu, cho biết.

Phillips cho hay, giá cả tăng vọt do thiếu máy bay, khi nhiều chiếc phải nằm lại do các sân bay đóng cửa. Các nhà khai thác máy bay tư nhân cũng do dự cất cánh vì lo ngại an ninh.

Tuyến đường qua Oman là phổ biến nhất, nhưng tình trạng ùn tắc tại biên giới với UAE khiến nhiều người phải chờ 3-4 giờ để qua cửa khẩu.

Nếu xung đột kéo dài, số máy bay sẵn có sẽ càng khan hiếm hơn, ông nói thêm.

Mike D’Souza, điều phối viên vận hành tại Indus Chauffeur ở Dubai, cho biết nhu cầu thuê xe riêng rời UAE tăng vọt trong nhóm người giàu đến từ các nước phương Tây.

Nhiều người rời đi qua Ả rập Xê út, nơi các sân bay vẫn hoạt động, dù việc xin thị thực vào vương quốc này là thách thức đối với một số người sơ tán.

Với những người mắc kẹt có thu nhập khiêm tốn hơn, hành trình tìm đến nơi an toàn còn khó khăn hơn.

Một người Anh sống tại đây cho biết việc đặt được chuyến bay thương mại từ Muscat là vô cùng khó khăn đối với anh, người vợ đang mang thai và con trai 3 tuổi.

“Giá vé cực kỳ cao và chỗ ngồi hết rất nhanh trong lúc bạn đang cố đặt vé”, anh nói.

Cuối cùng, họ cũng đặt được chuyến bay tới thành phố Hyderabad của Ấn Độ, từ đó sẽ bay tiếp sang Thái Lan.

“Con trai tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng điều này đã khiến cháu bất an, và vợ tôi cũng rất lo lắng. Dù vậy, chúng tôi thực sự yêu Dubai và coi đây là nhà của mình. Chúng tôi hoàn toàn có ý định quay trở lại sau khi em bé chào đời và mọi thứ lắng xuống”, anh chia sẻ.