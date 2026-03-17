Lãnh tụ Tối cao Iran bổ nhiệm cố vấn quân sự

Tướng Iran Mohsen Rezaei (Ảnh: Tasnim).

Truyền thông trong nước đưa tin hôm 16/3, tướng Mohsen Rezaei, cựu chỉ huy IRGC, đã được bổ nhiệm làm cố vấn quân sự theo lệnh của Tổng tư lệnh, Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei.

Các cơ quan truyền thông khác của Iran cũng xác nhận quyết định bổ nhiệm này.

Ông Rezaei, 71 tuổi, từng là Tư lệnh IRGC, lực lượng mang tính ý thức hệ của quân đội Iran. Sau đó, ông giữ nhiều vị trí cấp cao trong hệ thống chính trị của nước này.

Dưới thời Lãnh tụ Tối cao trước đây, vị trí cố vấn quân sự do ông Yahya Rahim Safavi đảm nhiệm. Hiện chưa rõ ông có tiếp tục giữ vai trò này dưới thời ông Mojtaba Khamenei hay không.

Trong một tuyên bố hôm 16, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei cũng cho biết các quan chức và lãnh đạo cơ quan nhà nước được bổ nhiệm dưới thời cha ông sẽ tiếp tục làm việc như bình thường.

Ông Mohsen Rezaei là một chính trị gia theo khuynh hướng nguyên tắc, gắn với Mặt trận Kháng chiến Hồi giáo Iran. Hiện ông là thành viên của Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, đồng thời giữ các vai trò quan trọng trong hoạch định chính sách kinh tế, bao gồm Tổng thư ký Hội đồng Điều phối Kinh tế Tối cao và Thư ký Ủy ban Kinh tế của chính phủ Iran.

Trước đó, ông từng là Tổng thư ký Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia từ năm 1997 đến 2021 và giữ chức Phó tổng thống phụ trách kinh tế giai đoạn 2021-2023.

Trước Cách mạng Hồi giáo Iran, ông Rezaei là thành viên của nhóm du kích Hồi giáo Mansouroun, sau đó gia nhập Tổ chức Mojahedin của Cách mạng Hồi giáo sau khi cách mạng thành công.

Trong giai đoạn 1981-1997, ông giữ chức Tổng tư lệnh IRGC. Ông gia nhập lực lượng này từ rất sớm sau cách mạng, sau đó trở thành người đứng đầu bộ phận tình báo.

Được cố Lãnh tụ Tối cao Ruhollah Khomeini bổ nhiệm, ông đảm nhiệm vị trí Tổng tư lệnh từ ngày 20/9/1981 khi mới 27 tuổi và đóng vai trò quan trọng trong Chiến tranh Iran-Iraq. Năm 1986, ông được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quốc phòng Tối cao của Iran.

Ông rời IRGC vào năm 1997. Người kế nhiệm ông là Yahya Rahim Safavi.

Ông Mohsen Rezaei đã nhiều lần tranh cử tổng thống Iran. Năm 2009, ông về thứ ba sau Mahmoud Ahmadinejad và Mir-Hossein Mousavi. Năm 2013, ông đứng thứ tư, sau ông Hassan Rouhani, Mohammad Bagher Ghalibaf và Saeed Jalili.

Trong cuộc bầu cử năm 2021, ông về nhì sau ông Ebrahim Raisi, giành được khoảng 3,4 triệu phiếu.

Ngày 10/1/2020, ông Rezaei bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt.

Ông Mohsen Rezaei đảm nhận tư cách là cố vấn quân sự cho Lãnh tụ Tối cao trong bối cảnh ông duy trì lập trường cứng rắn đối với ảnh hưởng của phương Tây tại Tây Á.

Cuối tuần trước, ông cho rằng sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Vịnh Ba Tư là nguyên nhân chính khiến khu vực này căng thẳng hàng chục năm qua. “Không thể bảo đảm an ninh ở đó nếu Mỹ không rút khỏi khu vực, và các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Iran và Oman, không kiểm soát eo biển Hormuz”, ông nói.

Trước đó, trong một tuyên bố ngày 1/3, ông Rezaei cũng tuyên bố: “Tàu của Mỹ sẽ không còn được phép đi vào Vịnh”.