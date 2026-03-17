Tổng thống Mỹ nêu lý do muốn lùi 1 tháng cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay trong cuộc gặp tại Hàn Quốc vào ngày 30/10/2025 (Ảnh: AFP).

Ông Trump dự kiến sẽ tới Trung Quốc vào cuối tháng 3 để gặp ông Tập, theo lịch trình ban đầu.

Nhưng khi được hỏi tại Phòng Bầu dục chiều 16/3 rằng chuyến đi đó còn diễn ra hay không, ông Trump nói: “Tôi không biết, chúng tôi đang thảo luận về việc đó ngay bây giờ".

“Chúng tôi đang trao đổi với Trung Quốc. Tôi rất muốn đi, nhưng vì chiến sự, tôi muốn ở đây. Tôi cảm thấy mình phải ở đây”, ông Trump nói.

“Vì vậy, chúng tôi đã đề nghị hoãn lại khoảng một tháng hoặc lâu hơn. Tôi mong được gặp ông ấy. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt", Tổng thống Mỹ cho biết.

Ông Trump khẳng định việc đề xuất trì hoãn hoàn toàn là do ông muốn ở lại Mỹ để điều hành cuộc chiến.

“Không có tính toán gì ở đây cả. Rất đơn giản. Chúng ta đang có chiến sự. Tôi nghĩ điều quan trọng là tôi phải ở đây", ông nhấn mạnh.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Trump trước đó đã ám chỉ rằng cuộc chiến với Iran có thể làm gián đoạn kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Trung Quốc.

Ông Trump nói với Financial Times hôm 15/3 rằng Trung Quốc, một trong những nước mua dầu xuất khẩu lớn nhất của Iran và đã lên tiếng phản đối cuộc chiến, nên giúp Mỹ phá vỡ sự phong tỏa của Tehran tại eo biển Hormuz, một hành lang năng lượng toàn cầu quan trọng.

Ông nói với tờ báo rằng nếu chờ đến sau hội nghị thượng đỉnh mới làm điều đó thì sẽ là quá muộn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó nói với Fox News vào sáng 15/3 rằng “hoàn toàn có khả năng” cuộc gặp sẽ bị hoãn.