Tỷ phú Musk kêu gọi đóng cửa Đài tiếng nói Hoa Kỳ, Đài châu Âu Tự do

Hình ảnh của Đài phát thanh châu Âu Tự do (Ảnh: X.com).

Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã lên tiếng kêu gọi đóng cửa hai cơ quan truyền thông do chính phủ Mỹ tài trợ là Đài phát thanh châu Âu Tự do (RFE/RL) và Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA).

Đáp lại bình luận của ông Richard Grenell, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về các Sứ mệnh Đặc biệt, ông Musk đã viết trên mạng xã hội X: "Đúng vậy, hãy đóng cửa chúng. Châu Âu giờ đã tự do… Không ai lắng nghe các đài này nữa".

"Đài phát thanh Châu Âu Tự do và Đài tiếng nói Hoa Kỳ là các cơ quan truyền thông do người dân Mỹ trả tiền. Đó là những phương tiện truyền thông do nhà nước sở hữu", ông Grenell được cho là đã phát biểu như vậy vào ngày 9/2.

"Tôi đã làm việc với những phóng viên của các đài này nhiều thập kỷ. Đó là di sản của quá khứ. Chúng ta không cần các cơ quan truyền thông do chính phủ trả tiền", ông Grenell nhấn mạnh.

Cả tỷ phú Elon Musk và đặc phái viên Richard Grenell đều lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc chính phủ Mỹ tài trợ cho các tổ chức truyền thông với lập luận rằng tiền thuế của người dân không nên được sử dụng để hỗ trợ các cơ quan này.

Với tư cách là người đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE), ông Musk đã thẳng thừng chỉ trích các khoản tiền thanh toán của liên bang cho những tổ chức truyền thông như Politico, AP và The New York Times, coi đó là cách sử dụng không hiệu quả tiền của người nộp thuế, đồng thời đang xúc tiến các động thái giải thể.

Tương tự như vậy, ông Grenell, với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống Trump, cũng đã công khai lên án việc chính phủ Mỹ chi trả cho các gói đăng ký phương tiện truyền thông và cho rằng các nguồn tài trợ đó phải bị chấm dứt ngay lập tức.