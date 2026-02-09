Tỷ phú Elon Musk muốn xây dựng "thành phố tự phát triển" trên Mặt Trăng

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

SpaceX vẫn dự định thực hiện tham vọng lâu nay của ông Musk là xây dựng một thành phố trên Sao Hỏa trong vòng 5-7 năm tới, ông viết trên nền tảng mạng xã hội X ngày 8/2, “nhưng ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tương lai của nền văn minh và Mặt Trăng sẽ nhanh hơn”.

Ông Musk khẳng định SpaceX sẽ ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng, nhưng không giải thích rõ khái niệm trên là gì.

Những bình luận của ông Musk được đưa ra sau khi Wall Street Journal ngày 6/2 cho biết SpaceX đã nói với các nhà đầu tư rằng họ sẽ ưu tiên lên Mặt Trăng trước và sau đó mới tiến tới Sao Hỏa, với mục tiêu hạ cánh không người lái lên Mặt Trăng vào tháng 3/2027. Chỉ đến năm 2025, ông Musk vẫn nói ông nhắm đến việc gửi một sứ mệnh không người lái tới Sao Hỏa vào cuối năm 2026.

Mỹ đang đối mặt cạnh tranh gay gắt trong thập niên này từ Trung Quốc trong nỗ lực đưa phi hành gia trở lại Mặt Trăng, nơi chưa có con người đặt chân kể từ sứ mệnh Apollo cuối cùng của Mỹ vào năm 1972.

Chưa đầy một tuần trước, ông Musk công bố rằng SpaceX đã mua lại công ty AI mà ông cũng lãnh đạo là xAI, trong một thương vụ định giá công ty tên lửa và vệ tinh này ở mức 1.000 tỷ USD, và công ty trí tuệ nhân tạo ở mức 250 tỷ USD.

Những người ủng hộ động thái này coi đây là cách để SpaceX củng cố kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu trong không gian, thứ mà ông Musk cho là hiệu quả năng lượng hơn so với các trung tâm trên mặt đất khi nhu cầu về sức mạnh tính toán tăng cao cùng với sự phát triển của AI.

SpaceX hy vọng một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào cuối năm 2026 có thể huy động được tới 50 tỷ USD, điều này có thể khiến nó trở thành một trong những đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.

Ngay cả khi ông Musk tái định hướng SpaceX, ông cũng đang thúc đẩy công ty đại chúng của mình là Tesla theo một hướng mới. Sau khi gần như xây dựng thị trường xe điện toàn cầu, Tesla hiện đang lên kế hoạch chi 20 tỷ USD trong năm 2026 như một phần của nỗ lực chuyển sang phát triển lái xe tự động và robot.