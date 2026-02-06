Tỷ phú Elon Musk gây bão mạng khi viết "tiền không mua được hạnh phúc"

Tỷ phú Elon Musk là người giàu nhất thế giới (Ảnh: AFP).

Khi người giàu nhất thế giới bình luận về câu nói nổi tiếng rằng “tiền không mua được hạnh phúc”, nó đã gây ra phản ánh mạnh mẽ trên nền tảng mạng xã hội do ông sở hữu.

“Ai nói câu "tiền không mua được hạnh phúc" thực sự biết mình đang nói gì”, ông Musk viết ngày 5/2 kèm một biểu tượng mặt buồn.

Câu nói này chỉ trong vài giờ đã tiếp cận 30 triệu người dùng.

Câu nói “tiền không mua được hạnh phúc” đã ăn sâu vào văn hóa đại chúng trong nhiều thế kỷ và dường như có nguồn gốc từ nhà triết học thế kỷ 18 Jean-Jacques Rousseau. Ý nghĩa của câu này là: Tiền có thể mang lại sự thoải mái và an toàn, nhưng không thể bảo đảm hạnh phúc thực sự, sự thỏa mãn hay bình an tinh thần, những điều đến từ các giá trị phi vật chất như các mối quan hệ, mục đích sống và sự thanh thản nội tâm.

Động thái của ông Musk đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận lớn trên mạng, với nhiều người đồng tình và không ít người đề cập tới khối tài sản của ông. Một người dùng đặt câu hỏi: “Vậy ông đang không hạnh phúc à?”.

“Hãy cho tôi 1 tỷ USD trước, để tôi tự kiểm chứng đã”, một người nói đùa. Một người khác bình luận: “Ông đang đùa à? 840 tỷ USD mà vẫn không hạnh phúc sao?”.

“Tôi thà buồn mà là tỷ phú còn hơn buồn mà không có tiền”, một người khác viết.

Trong phần bình luận, Bill Ackman, nhà quản lý quỹ đầu cơ Mỹ, người sáng lập kiêm CEO của Pershing Square Capital Management, viết: “Rất nhiều niềm hạnh phúc đến từ việc giúp đỡ người khác. Ông đã giúp hàng triệu người, và có thể một ngày nào đó là hàng tỷ người. Ông chỉ cần trân trọng những gì mình đã làm được cho rất nhiều người.

Hạnh phúc cũng có thể đến từ một mối quan hệ lâu dài với một người thực sự đặc biệt. Đã đến lúc ông tìm một người như vậy cho tương lai dài hạn. Chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi".

Theo Forbes, ông Musk vừa trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu tài sản từ 800 tỷ USD trở lên, sau khi SpaceX mua lại công ty AI và mạng xã hội xAI của ông. xAI hiện sở hữu và vận hành mạng xã hội X sau khi ông sáp nhập 2 thực thể này vào năm ngoái.

Một số chuyên gia và nhà quan sát dự đoán ông Musk cũng có khả năng trở thành người đầu tiên trên thế giới có khối tài sản 1.000 tỷ USD trong những năm tới.