Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới có 800 tỷ USD

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Forbes).

Forbes ước tính thương vụ này đã làm khối tài sản của ông Musk tăng thêm 84 tỷ USD, lên mức kỷ lục 852 tỷ USD.

Trước thương vụ, tỷ phú Musk sở hữu khoảng 42% cổ phần SpaceX trị giá 336 tỷ USD, dựa trên một đợt chào mua cổ phần hồi tháng 12 định giá công ty tên lửa tư nhân này ở mức 800 tỷ USD. Ông cũng nắm khoảng 49% cổ phần xAI trị giá 122 tỷ USD, theo vòng gọi vốn tư nhân đầu tháng này định giá công ty ở mức 250 tỷ USD.

Sau khi sáp nhập, với định giá SpaceX là 1.000 tỷ USD và xAI là 250 tỷ USD, Forbes ước tính ông Musk hiện nắm 43% cổ phần công ty hợp nhất, trị giá 542 tỷ USD.

Điều đó khiến SpaceX trở thành tài sản giá trị nhất của Musk. Ông cũng sở hữu 12% cổ phần Tesla trị giá 178 tỷ USD và các quyền chọn cổ phiếu Tesla trị giá thêm 124 tỷ USD.

Con số này chưa bao gồm gói thù lao kỷ lục mà cổ đông Tesla phê duyệt vào tháng 11, có thể mang lại cho Musk tối đa 1.000 tỷ USD cổ phiếu bổ sung nếu Tesla đạt được các cột mốc hiệu suất kiểu “cú bắn sao Hỏa”, như tăng vốn hóa thị trường hơn 8 lần trong 10 năm tới.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm hai công ty của ông Musk sáp nhập. Tháng 3 năm ngoái, tỷ phú này thông báo đã kết hợp công ty AI xAI với công ty mạng xã hội X (trước đây là Twitter) trong một thương vụ định giá xAI 80 tỷ USD và X 33 tỷ USD (gần bằng số tiền ông trả để mua Twitter năm 2022, chưa tính nợ).

Việc Musk đóng vai trò vừa là bên mua vừa là bên bán trong các thương vụ này đã làm dấy lên một số câu hỏi về các mức định giá mà ông đưa ra.

Tỷ phú Musk đã đạt 4 cột mốc tài sản lớn chỉ trong 4 tháng. Ông trở thành người đầu tiên sở hữu 500 tỷ USD vào tháng 10/2025 khi cổ phiếu Tesla tăng vọt sau khi ông rời Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) của Tổng thống Mỹ Donald Trump để tập trung vào hãng xe điện.

Ngày 15/12/2025, ông Musk trở thành người đầu tiên đạt 600 tỷ USD sau khi nhà đầu tư tư nhân định giá SpaceX 800 tỷ USD, tăng từ 400 tỷ USD hồi tháng 8.

Bốn ngày sau, ông trở thành người đầu tiên đạt 700 tỷ USD sau khi Tòa án Tối cao bang Delaware khôi phục các quyền chọn cổ phiếu Tesla của ông, vốn bị tòa cấp dưới hủy bỏ năm 2024.

Hiện ông Musk giàu hơn người giàu thứ hai thế giới, đồng sáng lập Google Larry Page, tới 578 tỷ USD, khi ông Page được ước tính sở hữu 281 tỷ USD. Ông chỉ còn thiếu 150 tỷ USD nữa để trở thành người đầu tiên trên thế giới đạt tài sản 1.000 tỷ USD.