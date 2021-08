Truyền thông quốc tế đặc biệt quan tâm chuyến thăm Việt Nam của bà Harris

Dân trí Chuyến thăm của bà Kamala Harris, đánh dấu lần đầu tiên một phó tổng thống Mỹ thăm Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực, nên được dư luận quốc tế quan tâm.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc họp báo chiều 26/8 tại Hà Nội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Các hãng truyền thông lớn trên thế giới trong những ngày qua đều đăng tải thông tin nhanh nhất về chuyến công du đến Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, trong đó đặc biệt quan tâm tới các chủ đề ứng phó với đại dịch, quan hệ thương mại, vấn đề an ninh khu vực…

Trong các bài viết mới nhất, hầu hết các tờ báo lớn như AFP, New York Times, Washington Post hay Reuters đều nhận định rằng, chuyến thăm này rõ ràng cho thấy cam kết chặt chẽ của Washington về kinh tế và cả an ninh với khu vực Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy mục tiêu Washington về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Tái khẳng định cam kết của Mỹ

Với tựa đề: "Bà Harris kết thúc chuyến công du tốt đẹp ở châu Á", hãng tin Pháp AFP nhấn mạnh về cam kết của Mỹ đối với khu vực bằng việc mở Văn phòng Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội và tặng một triệu vắc xin Covid-19 cho Việt Nam.

Báo New York Times của Mỹ cho rằng, chuyến công du Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam của Phó Tổng thống Harris, được cho là đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác tại khu vực Đông Nam Á.

Đây cũng được xem là cơ hội để Mỹ củng cố quan hệ kinh tế và an ninh với các đối tác quan trọng ở Đông Nam Á như Singapore và Việt Nam, một phần quan trọng trong chiến lược của Tổng thống Joe Biden trong khu vực. Cũng theo New York Times, chuyến đi mang theo thông điệp rõ ràng rằng, các nước hãy tin tưởng vào Mỹ.

Nhiều tờ báo khác cũng đưa tin đậm nét về chuyến thăm đến Việt Nam lần này của bà Harris.

Theo báo Washington Post, Mỹ cần phải hành động nhiều hơn nữa để chứng minh vai trò của mình ở Đông Nam Á cũng khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, sau nhiều năm chỉ tập trung ưu tiên cho Trung Đông.

Trong bài viết ngày 26/8, hãng tin Anh Reuters trích dẫn tuyên bố của bà Harris trong cuộc họp báo tại Hà Nội chiều nay. "Chúng tôi sẽ lên tiếng khi có những hành động đe dọa trật tự quốc tế, không phù hợp với luật lệ", bà nói.

Báo Irrawaddy của Myanmar có bài viết với tiêu đề "Chuyến thăm Đông Nam Á của Phó Tổng thống Mỹ gửi thông điệp tới ASEAN", trong đó cho rằng, theo quan điểm của Mỹ, hai quốc gia trong điểm đến lần này của bà Harris được coi là những đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy tầm nhìn của Washington về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Củng cố quan hệ thương mại, chống đại dịch Covid-19

Không chỉ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương về kinh tế và an ninh, chuyến đi của bà Harris lần này còn nhằm khẳng định cam kết hỗ trợ của Mỹ dành cho Việt Nam đối phó với đại dịch Covid-19.

Fox News ngày 26/8 có bài viết cho rằng, việc Mỹ tài trợ một triệu liều vắc xin Covid-19 Pfizer chính là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm vun đắp mối quan hệ chặt chẽ hơn với Việt Nam.

Báo ABC News nhấn mạnh rằng Mỹ hiện là nhà tài trợ vắc xin lớn nhất cho Việt Nam, với việc trao tặng 5 triệu liều Moderna thông qua cơ chế COVAX trước đó, ngoài một triệu liều Pfizer mới công bố ngày 25/8.

Trang Geopolitical Monitor dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng, thương mại là chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của bà Harris, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là chuỗi cung ứng chất bán dẫn.

Báo Nikkei Asia của Nhật Bản có bài viết nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác đặc biệt quan trọng với nền kinh tế Mỹ.

Theo Politico, ngay cả khi Phó Tổng thống Harris không đưa ra những cam kết lớn về thương mại, chuyến công du lần này của bà cũng tạo tiền đề để Tổng thống Joe Biden đưa ra những cam kết đó tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa các nước APEC và ASEAN trong năm nay.

