Bà Harris: "Mỹ sát cánh với Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19"

Dân trí Tại cuộc họp báo chiều ngày 26/8 trước khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết Mỹ sẽ sát cánh cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc họp báo tại Hà Nội chiều ngày 26/8 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Khởi đầu chương mới cho quan hệ Việt - Mỹ

Phát biểu mở đầu cuộc họp báo vào chiều nay 26/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam dành cho bà.

Nhấn mạnh việc bà là Phó Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Việt Nam kể từ khi 2 nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, bà Harris cho biết, bà tin rằng chuyến thăm này là khởi đầu cho một chương tiếp theo trong quan hệ song phương.

"Chúng tôi có một cam kết lâu dài đối với mối quan hệ này vì đây là điều quan trọng với người dân, với sự an ninh và thịnh vượng của người Mỹ và tôi tin là của cả người dân Việt Nam", bà Harris nói.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, sự hợp tác giữa 2 nước trong một loạt các vấn đề hiện nay cho thấy sự phát triển song phương kể từ khi bình thường hóa quan hệ là rất lớn khi nhìn lại quá khứ, hiện tại và tương lai.

Tiếp tục bài phát biểu, bà Harris nói rằng ngày nay Mỹ và Việt Nam đang tăng cường mối quan hệ hợp tác và cùng phải đối phó với các vấn đề cố hữu cũng như những thách thức. Trong những thách thức đó, 2 nước cũng có những cơ hội trong tương lai để tạo ra nhiều khía cạnh hợp tác mới cho mối quan hệ song phương.

Mỹ sát cánh với Việt Nam chống đại dịch Covid-19

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam dành cho bà (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhắc tới đại dịch Covid-19, Phó Tổng thống Harris cho biết bà hiểu rằng đây là vấn đề được quan tâm nhất tại Việt Nam hiện nay. Vì vậy, sáng nay bà đã đến thăm Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để trao một phần trong một triệu liều vắc xin Covid-19 Pfizer mà Mỹ thông báo tặng cho Việt Nam hôm qua.

"Chúng tôi cũng cung cấp các tủ đông để bảo quản và phân phối vắc xin cho Việt Nam cũng như các hỗ trợ về y tế khác. Chúng tôi cũng mở một văn phòng của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội. Chúng tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi sẽ ở bên các bạn trong cuộc chiến chống lại đại dịch này", bà Harris nhấn mạnh.

Bà Harris nói rằng Mỹ sát cánh với Việt Nam chống lại đại dịch Covid-19 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong bài phát biểu, bà Harris cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

"Mỹ sẽ tiếp tục hợp an ninh cấp cao để ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để đẩy lùi các mối đe dọa đối với tự do hàng hải và duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ", bà Harris nói.

Cuộc họp báo chiều nay là hoạt động cuối cùng của chuyến thăm Việt Nam kéo dài 3 ngày. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có một loạt cuộc gặp chính thức và hoạt động bên lề trong ngày làm việc 25/8.

Vào sáng hôm qua, trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Tổng thống Kamala Harris đã công bố việc Mỹ tặng thêm một triệu liều vắc xin Covid-19 của Pfizer-BioNTech cho Việt Nam. Số vắc xin này được vận chuyển tới Việt Nam ngay trong 24 giờ.

Tổng cộng, cho tới nay, Mỹ đã tài trợ Việt Nam 6 triệu liều vắc xin, trong đó có 5 triệu liều vắc xin Moderna được tặng theo cơ chế COVAX.

Phó Tổng thống Mỹ tin rằng chuyến thăm tới Việt Nam là khởi đầu cho một chương tiếp theo trong quan hệ song phương (Ảnh: Tiến Tuấn).

Vào chiều ngày 25/8, bà Harris đã dự lễ khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) tại Hà Nội, trở thành văn phòng khu vực thứ 4 của CDC Mỹ trên toàn cầu. Ưu tiên ban đầu của văn phòng CDC khu vực Đông Nam Á là điều phối các hoạt động liên quan đến Covid-19 trong khu vực.

Trước khi tới Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ đã có chuyến thăm Singapore kéo dài 3 ngày. Bà Harris là quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến thăm khu vực kể từ khi Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức hồi tháng 1, và chuyến công du của bà diễn ra ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Singapore, Việt Nam và Philippines vào tháng trước.

Chuyến công du của Phó Tổng thống Harris phản ánh trọng tâm của chính quyền Tổng thống Biden trong việc tái thiết các quan hệ liên minh và đối tác trên toàn thế giới, trong đó Đông Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được xem là một trọng tâm.

Sau cuộc họp báo vào chiều nay, bà Harris sẽ rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam.

Thành Đạt