Trung Quốc tuyên án tử hình 5 đối tượng dựng lên 41 hang ổ lừa đảo

Trung Quốc áp giải một nhóm nghi phạm lừa đảo từ Myanmar về nước vào năm 2024 (Ảnh minh họa: Xinhua).

Các khu tổ hợp lừa đảo đã xuất hiện ở một số khu vực ở Myanmar, được vận hành bởi người nước ngoài. Các đường dây này thường mua bán, cưỡng bức người khác tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến, trở thành một phần của ngành công nghiệp phi pháp trị giá hàng tỷ USD.

Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á nhằm truy quét các khu tổ hợp này, và hàng nghìn người đã bị dẫn độ trở lại Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn nhà nước Xinhua, tội ác của 5 người bị tuyên án tử hình hôm 4/11 đã gây ra cái chết của 6 công dân Trung Quốc, khiến 1 người khác tự sát và làm bị thương nhiều người khác.

Phán quyết của tòa án thành phố Thâm Quyến ở miền nam Trung Quốc cho biết: “Những kẻ tội phạm này đã dựng lên 41 khu tổ hợp (lừa đảo) ở vùng Kokang”. Các tội danh của những đối tượng này bao gồm lừa đảo viễn thông, điều hành sòng bạc, cố ý giết người, tổ chức và cưỡng bức mại dâm, cũng như tổ chức cho người khác vượt biên trái phép.

Tòa án Thâm Quyến cũng tuyên án tử hình hoãn thi hành 2 năm đối với hai bị cáo khác. Hình phạt này thường được giảm xuống tù chung thân sau đó.

Ngoài ra, 5 bị cáo khác bị kết án tù chung thân, và 9 người còn lại nhận mức án từ 3 đến 20 năm tù giam.

Một trong những bị cáo bị tuyên án tử hình còn bị phát hiện đã cấu kết với đối tượng khác để buôn bán và sản xuất khoảng 11 tấn ma túy methamphetamine.

Theo phán quyết của tòa, tổng số tiền liên quan đến các hoạt động cờ bạc và lừa đảo vượt quá 29 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 4 tỷ USD).

Vào tháng 4, Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng các băng nhóm đang thu về hàng chục tỷ USD mỗi năm thông qua các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Liên hợp quốc ước tính rằng hàng trăm nghìn người đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo trên toàn cầu.

Cuối tháng 9, một tòa án Trung Quốc cũng đã tuyên án tử hình 16 thành viên của một băng nhóm gia đình có hoạt động tại Kokang, trong đó 5 người được hoãn thi hành án 2 năm.