Myanmar bắt hơn 10.000 người nước ngoài nghi liên quan lừa đảo trực tuyến

Myanmar bắt giữ hơn 10.000 người bị nghi liên quan đến lừa đảo trực tuyến kể từ đầu năm (Ảnh: AFP).

Bộ Thông tin Myanmar cho biết tổng cộng 10.119 người nước ngoài đã bị bắt tính đến ngày 27/10 trong chiến dịch truy quét có sự phối hợp của Trung Quốc và Thái Lan. Trong số đó, khoảng 9.340 người đã bị trục xuất về nước, và chính quyền Myanmar đang tiếp tục sắp xếp để hồi hương những người còn lại.

Động thái này diễn ra giữa lúc Myanmar đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế yêu cầu dỡ bỏ các trung tâm lừa đảo trực tuyến được cho là mang lại nguồn thu khổng lồ cho các nhóm tội phạm.

Hồi tháng 9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với một số công ty tại Shwe Kokko, khu vực bị Washington coi là trung tâm lừa đảo lớn do một nhóm vũ trang sắc tộc kiểm soát.

Phát ngôn viên chính quyền quân sự, Thiếu tướng Zaw Min Tun, cáo buộc Liên minh Quốc gia Karen (KNU), một lực lượng vũ trang đang chiến đấu chống lại quân đội, đã tiếp tay cho các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại KK Park, gần biên giới Thái Lan - Myanmar. Ông cho rằng các lãnh đạo KNU thu lợi từ việc cho thuê đất và bảo kê an ninh cho các sòng bạc trực tuyến tại đây.

Tuy nhiên, ông Saw Taw Nee, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của KNU, đã bác bỏ toàn bộ các cáo buộc.

“Họ đã làm điều đó trong nhiều năm vì lợi ích của chính mình. Nhưng khi bị cộng đồng quốc tế gây sức ép, họ lại tìm cách đổ lỗi cho chúng tôi”, ông nói.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các mạng lưới tội phạm tại Myanmar, Lào và Campuchia đang vận hành các trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp, được điều hành bởi những băng nhóm xuyên quốc gia tinh vi, kết nối chặt chẽ với các đường dây rửa tiền, buôn người, môi giới dữ liệu và nhiều đối tượng chuyên nghiệp khác trong lĩnh vực tội phạm mạng.