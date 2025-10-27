Thái Lan ứng phó làn sóng vượt biên khi Myanmar trấn áp các hang ổ lừa đảo

Những người từng làm việc tại trung tâm lừa đảo KK Park ở Myanmar vượt sông Moei sang Thái Lan bị các nhà chức trách Thái Lan kiểm tra tại huyện Mae Sot, tỉnh Tak vào ngày 24/10 (Ảnh: AFP).

Theo báo Nation (Thái Lan), các nguồn tin từ biên giới Thái Lan - Myanmar cho biết các vụ nổ tiếp tục làm rung chuyển khu phức hợp KK Park ở Myawaddy, một trung tâm lừa đảo nằm đối diện vùng Mae Ku Mai Tha Sung, huyện Mae Sot, tỉnh Tak, Thái Lan.

Loạt vụ nổ xảy ra trong bối cảnh quân đội Myanmar đang tiến hành chiến dịch trấn áp mới nhất nhằm vào các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động dưới vỏ bọc các dự án đầu tư nước ngoài.

Nation đưa tin, nhiều người nước ngoài vẫn tiếp tục chạy trốn khỏi KK Park và các khu vực lân cận như Shwe Kokko, đối diện Ban Wang Pha ở Mae Ramat, và Tai Chang, đối diện Ban Huai Nam Nak ở huyện Phop Phra, bất chấp sự bảo vệ của Lực lượng Biên phòng Karen (BGF) và Quân đội Phật giáo Dân chủ Karen (DKBA).

Vụ nổ thứ tư xảy ra vào chiều 26/10 khi các đơn vị BGF liên minh với quân đội Myanmar cho nổ tung các tòa nhà liên quan đến hoạt động lừa đảo trong dự án đặc khu kinh tế của KK Park tại làng Aeng Ji Myin.

Các mảnh vỡ từ vụ nổ được cho là đã rơi xuống các khu vực bên phía Thái Lan.

Trước đó, vụ nổ đầu tiên bắt đầu vào ngày 24/10, tất cả đều xảy ra trong phạm vi 500m tính từ biên giới Thái Lan - Myanmar.

Thái Lan ứng phó với làn sóng di cư

Tư lệnh Quân khu 3 của Thái Lan, Trung tướng Worathep Bunya, cho biết số người nước ngoài vượt biên vào Thái Lan có thể sẽ tăng lên khi Myanmar tiếp tục chiến dịch trấn áp các trung tâm lừa đảo.

Ông Worathep xác nhận các cơ sở trú ẩn tạm thời dành cho người vượt biên sang Thái Lan đã được chuẩn bị và vấn đề này sẽ được thảo luận với Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để xác định các quy trình quản lý, thủ tục pháp lý và nguồn tài chính cần thiết.

“Các vụ nổ là hoạt động tác chiến của lực lượng bộ binh Myanmar, không phải do máy bay không người lái tấn công. Chúng xảy ra cách biên giới khoảng 500m. Chúng tôi đã trấn an người dân vùng biên giới và mọi người cảm thấy an toàn”, Trung tướng Worathep cho biết thêm.

Theo Trung tâm Chỉ huy Biên giới Tak và Lực lượng Đặc nhiệm Ratchamanu, tính đến ngày 27/10, số lượng người nước ngoài bỏ chạy qua sông Moei đã tăng lên 1.525 người, bao gồm 1.275 nam và 250 nữ. Những người này gồm công dân Ấn Độ (482 người), Trung Quốc (193 người), Philippines (220 người), Việt Nam (135 người), Ethiopia (133 người), Kenya (102 người).

Các nhà chức trách Thái Lan đang phối hợp hỗ trợ nhân đạo và thủ tục đăng ký cho những người vượt biên, đồng thời theo dõi tình hình bất ổn tại KK Park, nơi chiến dịch triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Myanmar đang tiếp tục được đẩy mạnh.

Các trung tâm rộng lớn, nơi những đối tượng lừa đảo trực tuyến thực hiện các hành vi lừa tình và lừa đầu tư, đã mọc lên dày đặc dọc biên giới Myanmar, khu vực gần như nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021.

Một chiến dịch trấn áp quy mô lớn bắt đầu từ tháng 2 đã khiến khoảng 7.000 người bị hồi hương, trong khi Thái Lan thiết lập biện pháp chặn truy cập Internet xuyên biên giới.

Các chuyên gia cho biết vấn nạn lừa đảo xuyên quốc gia đã bùng nổ ở Đông Nam Á trong vài năm qua, với hàng nghìn đối tượng tham gia. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, các nạn nhân trong khu vực đã bị lừa tới 37 tỷ USD trong năm 2023.