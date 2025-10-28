Campuchia - Hàn Quốc lập lực lượng đặc nhiệm chung chống lừa đảo trực tuyến

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (bên phải) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet hội đàm tại Malaysia (Ảnh: Yonhap).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 27/10 đã nhất trí thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung nhằm chống lại các hành vi lừa đảo trực tuyến.

Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung, lực lượng đặc nhiệm này, sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng tới, bao gồm cả các sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc. Quy mô và chi tiết vận hành của lực lượng sẽ được xác định trong thời gian sớm nhất.

Ông Lee, người đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia, có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Campuchia bên lề sự kiện đa phương này.

“Tổng thống Lee gửi lời cảm ơn Thủ tướng Hun Manet vì sự hợp tác của chính phủ Campuchia trong việc hồi hương công dân Hàn Quốc và hỗ trợ các nạn nhân trong các vụ việc liên quan đến lừa đảo. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường phối hợp để đưa ra phản ứng chung hiệu quả đối với các tội phạm này", bà Kang cho biết trong buổi họp báo tại Kuala Lumpur.

Theo bà Kang, Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia đã bắt đầu tham vấn chặt chẽ với nhóm phản ứng của chính phủ Hàn Quốc được cử sang khoảng 10 ngày trước, và nhấn mạnh rằng tình hình an ninh đã được cải thiện đáng kể sau các đợt truy quét gần đây nhắm vào các khu phức hợp lừa đảo và các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia khác.

Đáp lại, ông Lee cho biết Seoul sẽ xem xét hạ cấp cảnh báo du lịch đối với Phnom Penh và các khu vực khác, “dựa trên tình hình an ninh được cải thiện và việc ra mắt lực lượng đặc nhiệm chung”.

Ông Hun Manet cũng gửi lời chia buồn về cái chết gần đây của một sinh viên đại học Hàn Quốc bị bắt cóc tại Campuchia, gọi đây là “một sự việc bi thảm”, và nói rằng Phnom Penh đang phối hợp chặt chẽ với Seoul để truy tìm những người có liên quan đến các tội phạm lừa đảo.

“Đây không phải là vấn đề mà một quốc gia đơn lẻ có thể tự giải quyết. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai, nhưng các quốc gia trong khu vực cần hợp tác để cùng xử lý", ông nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng Campuchia đặt “ưu tiên cao nhất” vào việc chống tội phạm xuyên quốc gia và đang “lắng nghe cẩn thận các mối quan ngại” của cộng đồng người nước ngoài, bao gồm cả người Hàn Quốc tại Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác song phương trong thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, đồng thời tái khẳng định cam kết củng cố quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập kể từ khi hai nước có quan hệ ngoại giao vào năm 1997.

Ông Lee nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế của Campuchia, và đề nghị tiếp tục hỗ trợ giải quyết các khó khăn trong hoạt động mà các nhà đầu tư này đang gặp phải. Ông Hun Manet cam kết sẽ chỉ đạo các bộ ngành liên quan xem xét và giải quyết các vấn đề đó.