Trung Quốc thông báo ngừng đếm ca mắc Covid-19 hàng ngày

Người dân đeo khẩu trang xếp hàng bên ngoài phòng khám sốt của một bệnh viện hôm 20/12 khi dịch Covid-19 bùng phát ở Thượng Hải (Ảnh: Reuters).

Quyết định của NHC được đưa ra trong bối cảnh hệ thống y tế của đất nước phải đối mặt với thời điểm căng thẳng sau khi chính sách "Không Covid" được nới lỏng sau thời gian thực hiện nghiêm ngặt.

"Thông tin liên quan đến Covid-19 sẽ được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) công bố để tham khảo và nghiên cứu", NHC thông báo.

Dù Bắc Kinh không nêu rõ lý do cho sự thay đổi này hoặc tần suất CDC Trung Quốc sẽ cập nhật thông tin mới về Covid-19, theo các chuyên gia, động thái này cho thấy chính phủ nước này đang tiếp tục hạ cấp độ quản lý dịch bệnh, tiến tới mở cửa hoàn toàn.

Số liệu về ca mắc Covid-19 hàng ngày đã được NHC công bố trong suốt 3 năm qua. Nhưng kể từ ngày 7/12, Trung Quốc đã nới lỏng gần như tối đa chính sách chống dịch, tự do đi lại.

Nhiều chuyên gia cho rằng số liệu công bố hàng ngày vài nghìn ca nhiễm là không phản ánh đúng thực tế bởi hầu hết số ca mắc không triệu chứng, số ca bệnh nhẹ tự điều trị tại nhà nên không nằm trong số liệu thống kê.

Tuần trước, Trung Quốc cũng đã thông báo đổi cách tính người tử vong vì Covid-19, theo đó, chỉ bệnh nhân xét nghiệm mắc Covid-19 và tử vong vì viêm phổi hoặc suy hô hấp mới được thống kê là người chết vì Covid-19.

"Những người mắc các loại bệnh nền khác nhau, tử vong do các triệu chứng không trực tiếp liên quan viêm phổi hoặc suy hô hấp, sẽ không được thống kê là tử vong vì Covid-19 dù có xét nghiệm dương tính với virus SARS-COV-2", Wang Guiqiang, cố vấn của NHC, nói.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây cũng cảnh báo, Trung Quốc có thể đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát số ca nhiễm Covid-19. WHO không nhận được dữ liệu từ Trung Quốc về các ca nhập viện mới do Covid-19 kể từ khi Bắc Kinh nới lỏng các hạn chế.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc gia tăng sau khi chính sách chống dịch được nới lỏng đã đè nặng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây cho biết nước này đã "mở rộng năng lực sản xuất" vật tư y tế. Phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm 23/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói rằng các loại thuốc "nhìn chung được cung cấp đầy đủ".

Dự báo trong một tuần nữa, Trung Quốc sẽ bước vào đỉnh dịch lớn gây áp lực nặng nề lên ngành y tế, nhất là vào thời gian cao điểm người dân đi lại du lịch, về quê đón Tết âm lịch.