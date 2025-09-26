Trung Quốc sắp thông xe "cầu cao nhất thế giới"

Cầu Huajiang sắp thông xe (Ảnh: Xinhua)

Cây cầu treo này mất 3 năm để xây dựng, bắc qua hẻm núi Huajiang và được thiết kế để rút ngắn thời gian di chuyển qua vực sâu từ 2 giờ xuống chỉ còn vài phút, theo Xinhua.

Quý Châu là nơi có gần một nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới, và dự án mới này cao 625m từ mặt sông phía dưới lên tới mặt cầu.

Độ cao này gần bằng với Tháp Thượng Hải, tòa nhà chọc trời cao nhất Trung Quốc, và cao hơn khoảng 60m so với kỷ lục trước đó của cầu Đô Giang, công trình nằm cách đó khoảng 200km.

Cây cầu cao nhất thế giới ở Trung Quốc

Khi bắc qua hẻm núi Huajiang, nơi được mệnh danh là “vết nứt của Trái Đất” do có địa hình sâu và hẹp, cây cầu này cũng sẽ trở thành cầu bắc qua núi dài nhất thế giới, với tổng chiều dài 2.890m.

Nhịp chính của nó dài 1.420m, dài hơn 10m so với cầu Humber của Anh, từng là cầu treo nhịp đơn dài nhất thế giới cho đến năm 1998.

Cầu Huajiang đã có nhiều đột phá công nghệ trong thiết kế chống gió và thi công ở độ cao lớn, giành được 21 bằng sáng chế được cấp phép, và một số thành tựu kỹ thuật của nó đã được đưa vào tiêu chuẩn xây dựng cầu quốc gia, ông Zhang Yin, Giám đốc Sở Giao thông tỉnh, cho biết.

Quý Châu hiện có hơn 32.000 cây cầu đã hoàn thành hoặc đang được xây dựng, bao gồm ba cây cầu cao nhất thế giới.

Kể từ khi khởi công vào đầu năm 2022, nhóm dự án đã vượt qua nhiều thách thức tự nhiên.

Trung Quốc áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến để xây cầu (Ảnh: CGTN),

Đội ngũ xây dựng đã sử dụng Hệ thống Vệ tinh Định vị Beidu để hỗ trợ thi công, đồng thời áp dụng công nghệ UAV, mô hình giám sát thông minh, vật liệu cường độ cao và các kỹ thuật thi công sáng tạo, giúp đạt được độ chính xác tới từng mm khi xây dựng ở độ cao 600m, thực sự biến một khe vực hiểm trở thành tuyến giao thông huyết mạch.

Theo Xinhua, cây cầu đã hoàn tất thử nghiệm tải trọng quan trọng vào ngày 25/8. Bài thử nghiệm này, được coi là bước cuối cùng trước khi cầu thông xe, bao gồm cả kiểm tra tĩnh và động. Nhóm thử nghiệm đã cho 96 xe tải với tổng trọng lượng khoảng 3.300 tấn di chuyển theo từng đợt vào các điểm được chỉ định trên mặt cầu để đo độ dịch chuyển và ứng suất tại nhịp chính, tháp, cáp và các thanh treo, theo Xinhua.