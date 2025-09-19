Thái Lan ký thỏa thuận sửa đổi để mua tàu ngầm của Trung Quốc

Bức ảnh chụp ngày 3/9/2023 cho thấy tàu ngầm Trung Quốc CNS Chang Cheng, vũ khí được sử dụng trong cuộc tập trận quân sự Thái Lan - Trung Quốc tại tỉnh Chon Buri (Ảnh minh họa: Hải quân Hoàng gia Thái Lan).

Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN) đã ký thỏa thuận sửa đổi với các nhà thầu quốc phòng Trung Quốc để nối lại dự án mua sắm tàu ngầm của Bangkok, vốn đã đình trệ một thời gian do bất đồng về thông số kỹ thuật của động cơ.

Theo bài đăng trên trang Facebook chính thức của RTN hôm 18/9, thỏa thuận mới, được nội các Thái Lan phê duyệt hôm 5/8, đã được ký tại trụ sở của nhà thầu China Shipbuilding & Offshore International Co (CSOC) ở Bắc Kinh hôm 16/9.

Phía chính phủ Thái Lan do Đô đốc Jirapol Wongwit, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan, đại diện ký kết; còn phía Trung Quốc do Phó Chủ tịch điều hành CSOC, ông Liu Song, ký.

Đô đốc Jirapol cho biết, hợp đồng sửa đổi cho phép việc đóng tàu ngầm lớp Yuan S26T mà hải quân đã đặt mua được tiếp tục với những thay đổi đáng kể.

Thay đổi quan trọng nhất là thay thế động cơ diesel MTU396 do Đức sản xuất, vốn không thể xuất khẩu do các hạn chế áp đặt từ năm 2021, bằng động cơ diesel CHD620 do Trung Quốc sản xuất.

Hợp đồng sửa đổi cũng gia hạn thời hạn thi công thêm 1.217 ngày, tức khoảng 40 tháng, so với kế hoạch ban đầu. Việc bàn giao chiếc tàu ngầm đầu tiên hiện được lên lịch vào cuối năm 2028.

Hợp đồng mua sắm ban đầu được ký kết dưới dạng thỏa thuận chính phủ với chính phủ vào năm 2017, với tổng giá trị 13,5 tỷ baht (tương đương khoảng 366 triệu USD theo tỷ giá hiện tại).