Trung Quốc nói không định xây căn cứ quân sự ở Solomon

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) tại Honiara vào ngày 26/5 (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đưa ra tuyên bố như vậy khi có chuyến thăm đến Quần đảo Solomon vào cuối ngày 26/5, nằm trong lịch trình chuyến công du đến 7 quốc đảo Thái Bình Dương và Đông Timor.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Jeremiah Manele tại Quần đảo Solomon, ông Vương Nghị cho biết, tất cả các quốc đảo ở Thái Bình Dương đều có quyền quyết định ký kết những thỏa thuận nào.

"Các quốc đảo ở Thái Bình Dương đều là các quốc gia có chủ quyền và độc lập, không phải là sân sau của bất kỳ quốc gia nào. Tất cả họ đều có quyền đưa ra lựa chọn của riêng mình, thay vì trở thành cấp dưới của nước khác", ông Vương Nghị nói.

Trung Quốc đã ký một thỏa thuận an ninh với Solomon nhưng việc không có thông tin chi tiết được công bố công khai đã làm dấy lên lo ngại về việc liệu thỏa thuận này có cho phép Bắc Kinh triển khai quân sự ở đó hay không.

Mỹ và Australia lâu nay vẫn lo ngại về khả năng Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân ở Thái Bình Dương, vì bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Trung Quốc ở Thái Bình Dương đều có thể buộc Australia và Mỹ phải thay đổi phương án quân sự trong khu vực.

Để xóa tan những lo ngại này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh, thỏa thuận khung hợp tác an ninh do Trung Quốc và Quần đảo Solomon đàm phán và ký kết "nhằm hỗ trợ Solomon nâng cao năng lực cảnh vụ và thực thi pháp luật, giúp Solomon duy trì tốt hơn trật tự xã hội, đồng thời bảo vệ sự an toàn của các công dân và tổ chức của Trung Quốc ở Solomon".

Ông Vương Nghị mô tả thỏa thuận này là "hợp tình, hợp lý, hợp pháp". Trung Quốc và Solomon đã đạt đồng thuận trong 8 lĩnh vực, gồm củng cố nền tảng chính trị của quan hệ song phương, cùng nhau xây dựng "Vành đai-Con đường", cùng thực hiện Sáng kiến Phát triển Toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc đề xướng…

"Hợp tác an ninh giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon không nhắm vào các bên thứ ba, và không có ý định thiết lập các căn cứ quân sự", ông Vương Nghị nói.