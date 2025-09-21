Philippines, Đài Loan cấp tập sơ tán dân trước bão Ragasa

Bão Ragasa được dự báo có thể gây ra lũ lụt và sạt lở đất ở Philippines (Ảnh minh họa: AFP).

Cơ quan thời tiết Philippines thông báo bão Ragasa đang "tăng tốc nhanh chóng" và dự kiến ​​đổ bộ vào quần đảo Batanes hoặc Babuyan vào chiều 23/9.

Theo cơ quan thời tiết Philippines, sức gió mạnh nhất tại tâm bão khoảng 185 km/h vào lúc 11h ngày 21/9 giờ địa phương, với sức gió giật lên tới 230 km/h khi bão di chuyển về phía tây hướng tới quốc đảo này.

Bộ trưởng Nội vụ Philippines Jonvic Remulla cho biết các quan chức địa phương "không được lãng phí thời gian trong việc di dời các gia đình ra khỏi vùng nguy hiểm".

Chuyên gia thời tiết Philippines John Grender Almario dự đoán "lũ lụt nghiêm trọng và lở đất" có thể ​​sẽ xảy ra ở các khu vực phía bắc đảo chính Luzon.

"Chúng tôi dự đoán ​​ảnh hưởng của siêu bão sẽ bắt đầu được cảm nhận từ tối nay. Ảnh hưởng mạnh nhất sẽ xảy ra vào lúc 8h sáng mai", ông nói thêm.

Philippines phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão và lốc xoáy mỗi năm, khiến hàng triệu người dân ở các khu vực dễ bị thiên tai rơi vào cảnh khó khăn triền miên.

Tại Đài Loan, chính quyền cho biết gần 300 người sẽ được sơ tán khỏi vùng Hoa Liên ở phía đông, đồng thời cho biết số người sơ tán có thể thay đổi tùy thuộc vào hướng di chuyển của cơn bão.

"Chúng tôi ước tính cảnh báo bão trên đất liền sẽ được ban hành vào tối nay, và sáng mai vào lúc 6h, cơn bão sẽ tiến vào vùng biển ngoài khơi Đài Loan", cơ quan khí tượng Đài Loan thông báo.

Vào ngày 21/9, Đài quan sát Hồng Kông cho biết thời tiết tại trung tâm tài chính này sẽ "xấu đi dần dần" vào ngày 23 và 24/9, với gió giật mạnh và nước biển dâng do bão tương tự cơn bão Mangkhut vào năm 2018.

Các nhà khoa học cảnh báo các cơn bão có xu hướng trở nên mạnh hơn khi Trái đất ngày càng ấm lên, một phần là do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra.