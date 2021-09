Trung Quốc: Khủng hoảng thiếu điện lan tới 2/3 tỉnh thành, thủ đô Bắc Kinh

Dân trí Cuộc khủng hoảng thiếu điện của Trung Quốc đã lan tới khoảng 20 tỉnh thành, bao gồm thủ đô Bắc Kinh, khiến hàng trăm triệu dân có nguy cơ rơi vào cảnh bị cắt điện.

Hàng triệu người dân Trung Quốc đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi khủng hoảng thiếu điện (Ảnh: AP).

Theo đài ABCNews, cuộc khủng hoảng thiếu điện của Trung Quốc đang lan rộng trên khắp cả nước và đã ảnh hưởng tới thủ đô Bắc Kinh. Không chỉ các nhà máy đặt trụ sở ở Trung Quốc bị ảnh hưởng, hàng trăm triệu dân sẽ phải chịu cảnh cắt điện luân phiên trong thời gian tới.

Có nhiều yếu tố châm ngòi cho đợt thiếu điện này, trong đó bao gồm việc giá than tăng phi mã do nhu cầu điện sản xuất hậu đại dịch Covid-19 tăng mạnh, cũng như mục tiêu giảm phát carbon đầy tham vọng của Trung Quốc ảnh hưởng tới ngành nhiệt điện. Trên khắp Trung Quốc, nhiều nhà máy ở các thành phố công nghiệp đã phải đóng cửa, dừng hoạt động vì thiếu điện. Khoảng 60% nền kinh tế Trung Quốc vận hành nhờ than đá, theo ABC.

Tính tới nay, khoảng 20/31 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc được cho là đã phải cắt điện liên tục, và Tập đoàn Điện lực nhà nước của Trung Quốc đã ban hành một kế hoạch phân bổ điện cho thủ đô. Hầu hết các quận ở Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với các đợt cắt điện từ ngày 27-30/9.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, giá than ở Trung Quốc sẽ có xu hướng không giảm trong thời gian tới, dẫn tới viễn cảnh tình trạng thiếu điện có thể sẽ nghiêm trọng hơn trong tương lai gần.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, đang chứng kiến hậu quả rõ rệt của tình trạng thiếu điện khi nhiều hãng công nghệ lớn đang có dấu hiệu bị chậm hoặc đứt gãy chuỗi cung ứng vì các nhà máy không thể hoạt động.

Các trung tâm công nghiệp bị ảnh hưởng

Ví dụ, tuần qua, các nhà cung cấp linh kiện cho hãng công nghệ Apple (Mỹ) như Eson, Unimicron, Concraft thông báo kế hoạch tạm dừng hoạt động do chính sách phân bổ lại điện của những nơi các công ty này đặt nhà máy.

Yang Li đang vận hành một nhà máy sản xuất thiết bị điện ở Đông Hoản, Quảng Đông - một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp lớn nhất Trung Quốc. Yang lo rằng, nhà máy của anh có thể mất đi ít nhất 1/3 số đơn hàng vì cuộc khủng hoảng thiếu điện.

Người dân ở nhiều địa phương cũng than phiền về tình trạng bị cắt điện liên tục. Trên mạng xã hội, họ chia sẻ hàng loạt hình ảnh ghi lại khung cảnh tối om ở nơi sinh sống vì bị cắt điện đột ngột trong nhiều giờ đồng hồ trong nhiều ngày qua.

Tiến sĩ Wei Li, một nhà nghiên cứu kinh tế Trung Quốc tại Đại học Sydney (Australia), nói với ABC rằng Trung Quốc sẽ còn phải đối mặt với những thách thức lớn về tình trạng thiếu điện do "giới hạn nghiêm ngặt trong việc sử dụng than, giá than tăng và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tiếp tục". Bà cảnh báo, khi mùa đông tới gần, tình trạng thiếu điện sẽ có thể còn trở nên tồi tệ hơn nữa.

Các chuyên gia cho rằng, cuộc khủng hoảng thiếu điện có thể sẽ tạo động lực cho Trung Quốc tiếp tục cải cách công nghiệp, từ các lĩnh vực công nghệ thấp, phát thải cao sang các lĩnh vực công nghệ cao và tiết kiệm năng lượng.

