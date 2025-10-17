Trung Quốc khai trừ 2 tướng cấp cao khỏi đảng Cộng sản, quân đội

Ông He Weidong (Ảnh: CCTV).

Theo thông báo, 2 quan chức cấp cao bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản và quân đội là ông He Weidong, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc và ông Miao Hua, Chủ nhiệm Tổng cục Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Zhang Xiaogang, ông He, ông Miao và 7 sĩ quan cấp cao khác được nêu trong thông báo bị cáo buộc “đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng Cộng sản và bị nghi ngờ phạm các tội liên quan đến chức vụ với số tiền đặc biệt lớn".

Tuyên bố cho biết thêm rằng “các hành vi của họ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả vô cùng lớn".

Ông He, 67 tuổi, là thành viên Bộ Chính trị gồm 24 người, cơ quan quyền lực của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong khi đó, ông Miao Hua đã bị cách chức khỏi Quân ủy Trung ương vào tháng 6 sau khi bị điều tra vì cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật” hồi tháng 11 năm ngoái.

Thông báo này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan gồm hơn 200 quan chức cấp cao, tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 4 tại Bắc Kinh.