Trung Quốc nói sẵn sàng “đấu đến cùng” sau khi Mỹ cảnh báo áp thuế 100%

Căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nóng lên (Ảnh: AFP).

Trung Quốc ngày 14/10 tuyên bố sẵn sàng “đấu đến cùng” trong căng thẳng thương mại với Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

“Một khi nói đến căng thẳng thuế quan và thương chiến, lập trường của Trung Quốc vẫn nhất quán. Nếu các bạn muốn đấu, chúng tôi sẽ đấu đến cùng; nếu các bạn muốn đàm phán, cánh cửa của chúng tôi vẫn luôn rộng mở", một người phát ngôn của Bộ Thương mại Trung Quốc nói với AFP.

Những lo ngại gia tăng trong cuối tuần qua rằng cuộc thương chiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ leo thang hơn, sau khi ông Trump thông báo sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc.

Động thái này, theo lời ông, là phản ứng trước việc Bắc Kinh tuần trước công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới trên diện rộng với mặt hàng chiến lược đất hiếm, lĩnh vực mà Bắc Kinh đang dẫn đầu. Trong tuyên bố đó, ông Trump cũng nói rằng Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu “đối với mọi phần mềm quan trọng” kể từ ngày 1/11.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Bắc Kinh nhấn mạnh rằng Trung Quốc muốn “một lần nữa khẳng định rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu liên quan đến đất hiếm và các mặt hàng liên quan là hành động hợp pháp của chính phủ Trung Quốc nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu theo đúng luật pháp và quy định".

Theo giới quan sát, cả Trung Quốc và Mỹ đều đang phát đi thông điệp "bóng đang nằm ở chân" của phía bên kia.

Sau khi ông Trump bày tỏ thiện chí sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố rằng kết quả “phụ thuộc vào cách Trung Quốc phản ứng”.

Vài giờ sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ tùy thuộc vào bước đi tiếp theo của Washington. Trung Quốc khẳng định sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.