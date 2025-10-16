Indonesia tiết lộ thương vụ 9 tỷ USD mua tiêm kích J-10 của Trung Quốc

Tiêm kích J-10 (Ảnh: 81.com).

Khi hoàn tất, thỏa thuận này cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên Indonesia mua máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất, như một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân đội của Jakarta.

Phát biểu với các phóng viên hôm 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Sjafrie Sjamsoeddin nói rằng Indonesia sẽ sớm mua máy bay tiêm kích J-10 từ Trung Quốc, theo hãng thông tấn quốc gia Antara.

“Chúng sẽ sớm bay trên bầu trời Jakarta”, ông Sjamsoeddin nói, dù không tiết lộ thời gian ký kết hay ngày bàn giao dự kiến của số máy bay này.

Cũng trong ngày, Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa xác nhận rằng bộ của ông đã phê duyệt ngân sách gần 9 tỷ USD để mua số máy bay chiến đấu của Trung Quốc, nhưng lưu ý rằng cần phải “kiểm tra lại kỹ lưỡng” về thời điểm bàn giao.

“Vì vậy, mọi thứ phải được chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng tôi cần xác minh lại khi nào những chiếc máy bay đó sẽ đến Jakarta từ Bắc Kinh", ông nói

Theo hãng AP, các nguồn tin nói rằng Jakarta có thể sẽ mua “ít nhất 42” chiếc J-10.

Vào tháng 6, Thứ trưởng Quốc phòng Donny Ermawan Taufanto cho biết Indonesia đã cân nhắc mua các tiêm kích này sau khi Trung Quốc đề nghị bán.

Theo truyền thông địa phương, Không quân Indonesia đang đánh giá các máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất để đảm bảo việc mua sắm này sẽ tăng cường hiệu quả năng lực phòng không của nước này.

Được Tập đoàn Máy bay Thành Đô (Chengdu Aircraft Corporation) phát triển như một loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ 3, dòng J-10 trong những năm gần đây đã được nâng cấp lên thế hệ 4.5, với biến thể J-10C, hiện là một trong những sản phẩm chủ lực của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc.

J-10C được trang bị động cơ tiên tiến hơn, radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) và tên lửa không đối không tầm xa dẫn đường radar chủ động PL-15.

Pakistan hiện là quốc gia duy nhất ngoài Trung Quốc đang vận hành J-10C. Năm 2020, Pakistan đặt mua 36 chiếc J-10C phiên bản xuất khẩu, cùng 250 tên lửa không đối không PL-15E. Hiện 20 chiếc J-10C đã được biên chế trong Không quân Pakistan.

Khi thỏa thuận được hoàn tất, Indonesia sẽ trở thành quốc gia thứ 3 chính thức vận hành J-10C, đồng thời đây cũng sẽ là loại máy bay chiến đấu Trung Quốc đầu tiên trong biên chế Không quân Indonesia.

Gần đây, Jakarta đã xem xét giữa nhiều lựa chọn từ các quốc gia khác nhau trong nỗ lực hiện đại hóa kho vũ khí. Không quân Indonesia hiện có các máy bay như F-16 của Mỹ và Su-30 của Nga, nhưng những loại này đã cũ và cần được nâng cấp hoặc thay thế.

Vào tháng 7, Jakarta ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 KAAN, hiện vẫn trong giai đoạn phát triển, sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước ông sẽ xuất khẩu 48 chiếc KAAN cho Indonesia.

Ngoài ra, Indonesia cũng đã đặt mua 42 máy bay Rafale của Pháp vào tháng 1 năm 2024, với đợt bàn giao đầu tiên dự kiến vào đầu năm sau.

Hiện Jakarta cũng đồng phát triển máy bay chiến đấu KF-21 thế hệ 4,5 với Hàn Quốc.