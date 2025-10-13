Động thái của Lầu Năm Góc khi Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm

Lầu Năm Góc đang đẩy mạnh tích trữ khoáng sản chiến lược (Ảnh: Reuters).

Financial Times đưa tin, Lầu Năm Góc đang tìm cách mua lượng khoáng sản chiến lược trị giá tới 1 tỷ USD trong khuôn khổ chiến dịch tích trữ toàn cầu nhằm đối phó với vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong nguồn cung kim loại thiết yếu cho ngành công nghiệp quốc phòng.

Nỗ lực đẩy nhanh việc tăng cường kho dự trữ quốc gia của chính quyền Tổng thống Donald Trump được nêu rõ trong các hồ sơ công khai mà Cơ quan Hậu cần Quốc phòng (DLA) thuộc Lầu Năm Góc công bố gần đây.

Động thái này diễn ra sau khi Trung Quốc áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với nhiều loại vật liệu mà nước này đang đứng đầu chuỗi cung ứng, bao gồm khoáng sản chiến lược và nam châm vĩnh cửu, những vật liệu then chốt để sản xuất từ điện thoại thông minh đến tiêm kích.

“Mức độ tập trung của Bộ Quốc phòng Mỹ vào việc dự trữ là cực kỳ cao. Họ chắc chắn đang muốn mua thêm, thực hiện một cách có hệ thống và quy mô lớn, đồng thời tìm kiếm các nguồn quặng mới phục vụ sản xuất quốc phòng", một cựu quan chức quốc phòng cho biết.

Một cựu quan chức khác nói rằng khoản đầu tư 1 tỷ USD này thể hiện bước tăng tốc đáng kể so với các chương trình dự trữ trước đây.

Trong tuần này, Bắc Kinh công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới trên diện rộng đối với đất hiếm và công nghệ liên quan, khiến Tổng thống Trump cuối tuần qua tuyên bố ông sẽ không gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng ở Hàn Quốc như kế hoạch.

Ông Trump đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để đáp trả.

Các biện pháp hạn chế của Bắc Kinh đã làm dấy lên lo ngại ở Mỹ và châu Âu về khả năng tiếp cận các kim loại này trong tương lai. Các khoáng sản chiến lược là ưu tiên an ninh quốc gia đối với Lầu Năm Góc vì chúng thiết yếu cho hầu hết mọi hệ thống vũ khí, cũng như các công nghệ như radar và hệ thống phát hiện tên lửa.

Hoạt động tích trữ gần đây cho thấy sự tăng tốc mạnh mẽ dưới thời Tổng thống Donald Trump, với một số kim loại trước đây chưa từng được đưa vào kho dự trữ.

Luật sư Stephanie Barna của hãng Covington & Burling tại Washington nhận định rằng kịch bản thiếu nguồn cung từ Trung Quốc có thể tác động trực tiếp, rõ ràng đến năng lực của Mỹ trong việc triển khai các công nghệ quân sự tiên tiến.

Theo hồ sơ mới nhất, các thương vụ dự kiến của DLA gồm 500 triệu USD cho coban, 245 triệu USD cho antimon, 100 triệu USD cho tantan và 45 triệu USD cho scandi.

Một lãnh đạo trong ngành nhận xét: “Chính phủ Mỹ nhận thức rõ tầm quan trọng của những vật liệu này và muốn hỗ trợ hết mức cho năng lực sản xuất trong nước. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu, nhưng phương Tây đang ngày càng chú trọng đến việc tích trữ khoáng sản chiến lược".

DLA hiện dự trữ hàng chục loại hợp kim, kim loại, đất hiếm, quặng và kim loại quý, được lưu giữ tại các kho trên khắp nước Mỹ. Tính đến năm 2023, tổng giá trị tài sản của DLA đạt 1,3 tỷ USD. DLA cũng đang thu thập thông tin để mua thêm đất hiếm, vonfram, bitmut và indi để đưa vào kho dự trữ.