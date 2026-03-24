Trung Quốc kêu gọi các bên đàm phán chấm dứt xung đột Trung Đông

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh: AFP).

Trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi ngày 24/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các bên nắm bắt mọi cơ hội để sớm khởi động các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông.

“Đàm phán tốt hơn là xung đột”, ông Vương nói với ông Araghchi, đồng thời nhấn mạnh “mọi điểm nóng đều nên được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán, chứ không phải bằng việc sử dụng vũ lực”.

Xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã kéo dài gần 4 tuần và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này cho biết Mỹ đang đàm phán với một quan chức cấp cao của Iran, nhưng không phải là Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Trong khi đó, Iran phủ nhận đang đàm phán với Mỹ bất kể trực tiếp hay gián tiếp.

Tuy nhiên, một nguồn tin Iran hôm 24/3 lại cho biết đã có “tiếp xúc” giữa Mỹ và Iran, và Tehran sẵn sàng lắng nghe các đề xuất “bền vững” nhằm chấm dứt xung đột.

“Đã có các tiếp xúc giữa Mỹ và Iran, do Washington khởi xướng trong những ngày gần đây, nhưng chưa đạt tới mức đàm phán đầy đủ. Các thông điệp đã được chuyển qua nhiều bên trung gian khác nhau nhằm thăm dò khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột”, nguồn tin cho hay.

“Những đề xuất đang được xem xét không chỉ nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn, mà là một thỏa thuận cụ thể để chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran”, nguồn tin nói thêm nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Nguồn tin từ chối bình luận về các phát biểu công khai của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến đàm phán, và nhấn mạnh rằng lập trường của Iran luôn rõ ràng: Tehran sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất khả thi nào.

“Iran không yêu cầu một cuộc gặp hay đàm phán trực tiếp với Mỹ, nhưng sẵn sàng lắng nghe nếu một kế hoạch cho một thỏa thuận bền vững xuất hiện, đảm bảo các lợi ích quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo Iran”, nguồn tin cho biết.

Nguồn tin nhấn mạnh: “Iran sẵn sàng đưa ra mọi đảm bảo cần thiết rằng họ sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng có quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình”. Ngoài ra, nguồn tin cho biết, bất kỳ đề xuất nào cũng phải bao gồm việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran.

Trước đó, cùng ngày, kênh truyền hình Channel 12 đưa tin, Iran đã đưa ra một loạt yêu cầu chính thức nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu đàm phán.

Theo đó, các quan chức Iran đang tìm kiếm những bảo đảm chắc chắn rằng giao tranh sẽ không tái diễn, cùng với một thỏa thuận mới về eo biển Hormuz mà trên thực tế sẽ đặt khu vực này dưới sự kiểm soát của Iran.

Channel 12 cho biết Iran cũng đang yêu cầu đóng cửa các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn khu vực và bồi thường tài chính cho những thiệt hại mà nước này phải gánh chịu trong chiến tranh.