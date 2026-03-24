Iran cảnh báo "điều bất ngờ" cho Israel và các đồng minh của Mỹ

Một vụ phóng tên lửa của Iran (Ảnh: Tasnim).

Hãng thông tấn Fars có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cuối ngày 23/3 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Iran đang chuẩn bị các kế hoạch hành động đặc biệt tiềm tàng nhằm vào Tel Aviv và một số đồng minh trong khu vực của Mỹ và Israel.

“Một số kế hoạch đặc biệt đang được sắp xếp trong đêm nay nhằm vào Tel Aviv và một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel, điều này sẽ hoàn toàn xóa bỏ mọi hy vọng đàm phán trong tâm trí của đối phương”, nguồn tin của Fars cho hay.

Cùng ngày, phát biểu với báo Tasnim, nguồn tin quân sự cho biết: “Iran đã chuẩn bị những bất ngờ mới cho những ngày tới của cuộc chiến đang diễn ra, việc triển khai chúng có thể tạo ra những kết quả rất lớn, khiến kết cục của cuộc chiến trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết”.

Fars cho biết, cảnh báo này là phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về bản chất của các “kế hoạch đặc biệt” này.

Hội đồng Quốc phòng Iran hôm qua tuyên bố Iran sẽ đưa ra phản ứng dứt khoát và mang tính hủy diệt đối với bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia.

“Từ phía Iran, cuộc tấn công vào tổ hợp hạt nhân Dimona tại các vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát là hành động đáp trả cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân Natanz, và việc nhắm vào các lợi ích của Mỹ là để trả đũa cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực giàu khí đốt Asalouyeh”, tuyên bố cho biết.

Tuyên bố cũng cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào của đối phương nhằm tấn công các vùng bờ biển hoặc các đảo của Iran sẽ buộc Iran rải nhiều loại thủy lôi tại vùng nước vịnh Ba Tư.

Tuyên bố nhấn mạnh, điều này sẽ tạo ra một tình trạng tại Vịnh Ba Tư tương tự như hiện trạng tại eo biển Hormuz, và sẽ khiến các hoạt động hàng hải trong vùng biển chiến lược này bị đóng băng.

Giới chức Iran gần đây cảnh báo, tình hình tại eo biển Hormuz có thể sẽ không quay trở lại trạng thái trước kia ngay cả khi xung đột chấm dứt.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là một trong những điểm nghẽn hàng hải quan trọng nhất thế giới, nơi khoảng 20% lượng tiêu thụ các sản phẩm dầu mỏ toàn cầu đi qua. Việc Iran đóng cửa một phần eo biển này làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, khiến giá nhiên liệu và một số mặt hàng tăng vọt.

Iran vẫn tỏ ra thận trọng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 thông báo hoãn kế hoạch tấn công hạ tầng điện, năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày sau khi đưa ra hạn chót 48 giờ buộc Tehran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei, cho biết Iran sẽ chỉ dừng cuộc xung đột hiện nay với Mỹ và Israel khi Iran nhận được bồi thường chiến tranh, được dỡ bỏ trừng phạt và nhận được cam kết an ninh.