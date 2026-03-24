Tên lửa Iran xuyên lá chắn thép đa tầng, tập kích cơ sở tình báo Israel

Một vụ phóng tên lửa của Iran (Ảnh: PressTV).

Trong một làn sóng tấn công trả đũa mới, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhắm vào các cơ sở tình báo của Israel tại Tel Aviv.

Bộ phận Quan hệ Công chúng của IRGC cho biết trong một tuyên bố hôm 24/3 rằng họ đã tiến hành làn sóng tấn công thứ 79 trong khuôn khổ chiến dịch đáp trả nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ.

Theo tuyên bố, chiến dịch đã triển khai các tên lửa mạnh như Kheybar Shekan, Emad và Sejjil, cùng với UAV cảm tử của Lực lượng Không gian IRGC, và đã vượt qua thành công hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.

Các tên lửa này đã nhắm vào các cơ sở tình báo của Israel ở phía bắc và trung tâm Tel Aviv, cũng như các trung tâm quân sự, thương mại và hậu cần tại Ramat Gan và vùng Negev. Tên lửa cũng đánh trúng trụ sở hậu cần và chỉ huy quân sự ở miền nam Israel, tại Beersheba, Iran tuyên bố.

Theo phía Iran, cuộc tập kích đã khiến nhiều người phải xuống hầm trú ẩn và Quốc hội Israel (Knesset) dường như phải tạm dừng phiên họp vào ngày 24/3.

Kể từ khi Tel Aviv và Washington phát động chiến dịch tập kích Iran vào ngày 28/2, Tehran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các tài sản quân sự của Mỹ tại các quốc gia trong khu vực cũng như các mục tiêu của Israel.

Hiện trường vụ tập kích của Iran vào Tel Aviv (Ảnh: TOI).

Trong khi đó, Không quân Israel thông báo đang điều tra nguyên nhân các lá chắn phòng thủ không bắn hạ được tên lửa đạn đạo của Iran đã đánh trúng Tel Aviv vào sáng 24/3.

Theo quân đội Israel, tên lửa Iran mang đầu đạn thông thường, không phải đạn chùm. Vụ tấn công khiến 4 người bị thương nhẹ và gây thiệt hại đáng kể cho một số tòa nhà.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã có nhiều nỗ lực đánh chặn, nhưng hệ thống phòng không đã không thể bắn hạ quả đạn. Tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công này trước đây từng bị đánh chặn và không được xem là một mối đe dọa mới, IDF cho biết thêm.

Nhiều tòa nhà trên khắp Tel Aviv bị hư hại, với lực lượng khẩn cấp ghi nhận thương vong tại một trong các điểm bị đánh trúng. Một tòa nhà và con đường liền kề bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều ô tô bốc cháy. Các mảnh vỡ từ tên lửa bị đánh chặn cũng rơi xuống Rosh Ha’ayin, gây thiệt hại nhẹ nhưng không ghi nhận thương vong.

Sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công Tehran và Li Băng, làm giảm hy vọng hạ nhiệt căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Trong một tuyên bố trên Telegram, quân đội Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào hàng loạt căn cứ quân sự và địa điểm vũ khí trên khắp Iran, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều bệ phóng tên lửa đã bị phá hủy, bao gồm các cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo và nhiều trụ sở khác nhau của chính quyền Iran.

Trong những tuần gần đây, quân đội Israel tuyên bố đã loại bỏ hơn 70% số bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran và cho biết họ đã gần đạt được quyền kiểm soát gần như hoàn toàn không phận Iran. Dù vậy, Tehran vẫn tiếp tục xuyên thủng các hệ thống phòng thủ của Israel.