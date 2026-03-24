Kênh hậu trường khiến ông Trump hủy "tối hậu thư" với Iran vào phút chót

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio (Ảnh: NYT).

Các ngoại trưởng của Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê út và Pakistan đã họp trước rạng sáng 19/3 tại Riyadh nhằm tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc chiến ở Iran.

Tuy nhiên, theo các quan chức Ả rập tham gia thảo luận, có một vấn đề lớn đó là tìm được một đối tác phía Iran để đàm phán. Đầu tuần đó, Israel đã sát hại Ali Larijani, người đứng đầu an ninh quốc gia Iran và được xem là một đối tác khả thi có thể làm việc với phương Tây.

Các quan chức tình báo Ai Cập đã mở được một kênh liên lạc với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - lực lượng bán quân sự bảo vệ chính quyền và là thực thể an ninh - chính trị quyền lực nhất Iran. Theo một số quan chức, họ đưa ra đề xuất ngừng giao tranh trong 5 ngày để tạo niềm tin cho một lệnh ngừng bắn.

Những cuộc thảo luận đó đã đặt nền móng cho một sự đảo chiều đột ngột cách đó hơn 11.000km tại bang Florida, Mỹ.

Tối 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi đang ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, đã đưa ra “tối hậu thư” yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ, nếu không quân đội Mỹ sẽ “xóa sổ” các nhà máy điện của nước này.

Hai ngày sau, khi thông tin về các cuộc thảo luận tại Riyadh đến được Nhà Trắng, ông Trump đã đổi hướng, chuyển sang ủng hộ ngoại giao với Tehran và tạm hoãn các cuộc tấn công đã đe dọa.

Sự thay đổi vào sáng 23/3 của ông Trump diễn ra sau một loạt cuộc thảo luận kín thông qua các trung gian Trung Đông mà các quan chức Mỹ cho biết đã mang lại hy vọng rằng có thể đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Nó cũng phản ánh mong muốn ngày càng tăng của ông Trump và một số cố vấn trong việc kết thúc cuộc chiến, khi ông đang phải đối mặt với áp lực chính trị và kinh tế từ cuộc xung đột.

“Đây là các cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm, và Mỹ sẽ không đàm phán qua báo chí. Tình hình đang thay đổi nhanh chóng, và các suy đoán về các cuộc họp không nên được coi là đáng tin cậy khi chưa được Nhà Trắng chính thức công bố”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Thông báo của ông Trump về việc hoãn 5 ngày các cuộc tấn công vào nhà máy điện Iran đã kích hoạt một đợt tăng mạnh của thị trường chứng khoán, giúp ông tạm giảm bớt phần nào áp lực.

Tuy nhiên, các nhà trung gian Ả rập tỏ ra hoài nghi về việc Mỹ và Iran có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận, khi 2 bên vẫn còn cách biệt lớn. Tuyên bố của ông Trump rằng các cuộc đàm phán “hiệu quả” đã bị phía Iran bác bỏ, khi họ phủ nhận việc các cuộc thảo luận đang diễn ra.

Điều kiện của Iran để chấm dứt xung đột bao gồm việc Mỹ và Israel cam kết không tiến hành các cuộc tấn công trong tương lai, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ nguyên các yêu cầu trước xung đột: Iran phải tháo dỡ chương trình hạt nhân, đình chỉ chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm.

Khả năng diễn ra cuộc gặp

Các ngoại trưởng Ả rập nhóm họp hôm 19/3 (Ảnh: Reuters).

Theo các trợ lý chính phủ Mỹ và Ả rập, làn sóng ngoại giao những ngày gần đây đã thúc đẩy các cuộc thảo luận ban đầu về một cuộc gặp trực tiếp giữa quan chức Mỹ và Iran tại Pakistan hoặc Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này. Tuy nhiên, cuộc gặp vẫn chưa được xác nhận.

Ông Trump dường như sẵn sàng theo đuổi một thỏa thuận. Ông nói với các phóng viên rằng một số lãnh đạo Iran có thể mở ra một kỷ nguyên tốt đẹp hơn trong quan hệ Mỹ - Iran. “Chúng tôi đang làm việc với những người mà tôi thấy rất hợp lý, rất vững vàng. Có thể một trong số họ chính là người chúng tôi cần”, ông cho biết.

Ông Trump lần đầu được thông báo về khả năng đàm phán với Iran vào hôm 21/3 và tỏ ra sẵn sàng tiếp nhận.

Hiện tại, Tehran vẫn giữ khoảng cách với các cuộc đàm phán. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho rằng Iran chưa sẵn sàng đàm phán với Washington.

“Người dân Iran đòi hỏi sự trừng phạt hoàn toàn và khiến đối thủ phải hối hận”, ông viết bằng tiếng Anh, vài giờ sau phát biểu của ông Trump. Ông khẳng định không có đàm phán với Mỹ, và cho rằng những tuyên bố lạc quan nhằm “thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, và thoát khỏi thế bế tắc mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”.

Trong các cuộc thảo luận hậu trường tuần trước, các nước Ả rập đặc biệt tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Họ đề xuất đặt tuyến đường này dưới sự giám sát của một ủy ban trung lập để đảm bảo an toàn cho mọi tàu thuyền. Tuy nhiên, IRGC cho rằng Iran nên thu phí tàu qua lại, tương tự cách Ai Cập thu phí tại kênh đào Suez.

Các nước Vùng Vịnh phản đối ý tưởng này. Ả rập Xê út lo ngại điều đó sẽ giúp Iran kiểm soát hoạt động tại eo biển và củng cố ảnh hưởng lâu dài đối với xuất khẩu năng lượng khu vực.

Các thông điệp tiếp tục được trao đổi, với Qatar, Oman, Pháp và Vương quốc Anh tham gia làm trung gian. Một đề xuất là tổ chức cuộc gặp tại Pakistan - ý tưởng mà Mỹ nhanh chóng ủng hộ.

Phía Mỹ có thể do đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đại diện, hoặc thậm chí Phó Tổng thống JD Vance, nếu thỏa thuận gần đạt được.

Iran có thể cử Ngoại trưởng Abbas Araghchi, nhưng không mặn mà lặp lại các cuộc đàm phán thất bại trước đây. Hiện chưa rõ ông Ghalibaf có sẵn sàng rời Iran để tham gia hay không.

Một thỏa thuận chấm dứt chiến sự sẽ chuyển trọng tâm sang câu hỏi Mỹ đạt được gì, ngoài việc gây thiệt hại nặng cho năng lực quân sự Iran. Các nhà phân tích nhận định ban lãnh đạo Iran bị ảnh hưởng nhưng vẫn tồn tại, vẫn kiểm soát eo biển Hormuz và vẫn có thể tiếp cận vật liệu hạt nhân nằm sâu dưới đống đổ nát. Mỹ hiện vẫn triển khai thêm lực lượng Thủy quân Lục chiến tới khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Trump cũng nói chuyện với Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir.

“Có thể là tôi”

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (Ảnh: AFP).

Washington hiện sẽ phải đàm phán với một Iran cứng rắn hơn, do Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei lãnh đạo, trong khi bất đồng về tương lai eo biển Hormuz vẫn rất lớn.

Khi được hỏi ai sẽ kiểm soát eo biển sau xung đột, ông Trump trả lời: “Có thể là tôi, tôi và Đại giáo chủ (Mojtaba Khamenei)”.

Ông cũng cho biết Mỹ đã liên hệ với một quan chức cấp cao Iran được tôn trọng, nhưng không nêu tên vì lo ngại an toàn cho người này.

Chuyên gia Nicole Grajewski nhận định ông Mohammad Bagher Ghalibaf là một trong số ít nhân vật có thể thuyết phục giới lãnh đạo và phe cứng rắn Iran chấp nhận một thỏa thuận, nhờ uy tín lớn trong giới an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đang đảm nhận vai trò ngày càng trung tâm, khi các cuộc không kích của Israel và Mỹ lần lượt loại bỏ các nhân vật lãnh đạo chính trị của Iran. Ông được cho là một nhân vật then chốt vào thời điểm mang tính quyết định.

Một quan chức Israel và một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, ông Ghalibaf đã đại diện Iran tiến hành đàm phán với Mỹ khi xung đột leo thang.

Ông Ghalibaf, cựu chỉ huy IRGC, cựu thị trưởng Tehran, cựu tư lệnh cảnh sát quốc gia và cựu ứng viên tổng thống, hiện là mắt xích quan trọng giữa các giới tinh hoa chính trị, an ninh và tôn giáo.

Ông Ghalibaf từ lâu được coi là người thân cận của cố Lãnh tụ Khamenei và là đồng minh thân tín của Lãnh tụ mới Mojtaba Khamenei.

Trong các phát biểu công khai, ông thể hiện sự thách thức đối với Israel và Mỹ, cam kết trả đũa các cuộc tấn công của họ.

Mặc dù vậy, ông Ghalibaf cũng xây dựng hình ảnh như một người có thể hiện đại hóa và thực dụng. Lập trường này có thể đã giúp ông trở thành một ứng viên phù hợp cho các cuộc đàm phán hậu trường với Washington khi xung đột tiếp diễn dù Tehran khẳng định chưa có đàm phán nào.

Sinh ra tại thị trấn Torqabeh ở đông bắc Iran vào năm 1961, cuộc sống thời niên thiếu của ông Ghalibaf phần nào được định hình bởi các bài giảng ông tham dự tại các nhà thờ Hồi giáo khi còn là thiếu niên.

Khi chiến tranh Iran - Iraq nổ ra, ông gia nhập IRGC và chỉ trong vòng 3 năm đã thăng lên cấp tướng. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông tiếp tục sự nghiệp trong lực lượng này, trở thành phi công quân sự và cuối cùng giữ chức chỉ huy lực lượng không quân của IRGC.

Ông Ghalibaf chưa bao giờ từ bỏ tham vọng trở thành tổng thống, từng tranh cử không thành công vào các năm 2013 và 2024, và rút lui khỏi cuộc đua năm 2017 để tránh chia rẽ phiếu của phe cứng rắn.

Ông thay thế ông Ahmadinejad làm thị trưởng Tehran, giữ chức vụ này trong 12 năm. Sau đó, ông trở lại chính trường với việc được bầu vào quốc hội và giữ chức Chủ tịch Quốc hội vào năm 2020, giúp ông nắm giữ một trong những vị trí quyền lực hàng đầu trong chính trường Iran.