Trung Quốc hối thúc công dân rời Israel càng sớm càng tốt

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Ảnh: Global Times).

Hãng thông tấn nhà nước Xinhua đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel ngày 24/3 khuyến cáo công dân Trung Quốc đang sinh sống tại Israel nên ngừng mạo hiểm an toàn của mình, đồng thời sơ tán hoặc trở về Trung Quốc “càng sớm càng tốt”.

“Tần suất, phạm vi và cường độ các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel đã tiếp tục gia tăng, dẫn đến thương vong và thiệt hại tài sản ngày càng lớn, cũng như nhiều trường hợp người dân bị thương do không kịp đến nơi trú ẩn”, Xinhua dẫn thông cáo của Đại sứ quán Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng nhắc nhở các công dân vẫn còn ở Israel “tránh xa sân bay, cảng biển, nhà máy điện, nhà máy lọc dầu và các cơ sở hạ tầng trọng yếu khác cũng như các địa điểm quân sự nhạy cảm”.

Đại sứ quán cho biết chính phủ Trung Quốc đang tổ chức thêm một đợt sơ tán công dân thông qua cửa khẩu Taba với Ai Cập.

Cảnh báo được đưa ra khi xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đã kéo dài hơn 3 tuần và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/3 thông báo hoãn tấn công các cơ sở năng lượng, hạ tầng điện của Iran trong vòng 5 ngày. Ông Trump nói đang đàm phán với một lãnh đạo cấp cao Iran để chấm dứt xung đột, nhưng người này không phải Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

Ông không tiết lộ "lãnh đạo cấp cao Iran" này là ai, nhưng cho biết đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff và con rể ông là Jared Kushner đã tham gia đàm phán với Tehran.

Tuy nhiên, Iran sau đó phủ nhận có bất cứ đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào với phía Mỹ. Tehran tuyên bố tiếp tục cuộc chiến cho đến khi nhận được bồi thường tổn thất, được dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Trump về triển vọng đạt được một thỏa thuận nhằm “bảo vệ các lợi ích sống còn của chúng ta”.

Tuy nhiên, ông cũng nêu rõ, Israel sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tại Iran và Li Băng. “Chúng ta đang giáng đòn vào chương trình tên lửa và chương trình hạt nhân Iran, và tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho Hezbollah”, ông nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua hối thúc chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự tại Trung Đông, cảnh báo rằng việc leo thang thêm nữa có nguy cơ đẩy khu vực vào hỗn loạn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm kêu gọi tất cả các bên ngừng giao tranh và quay trở lại đối thoại.

Ông nhấn mạnh: “Ngọn lửa chiến tranh tại Trung Đông đang tiếp tục lan rộng. Nếu xung đột tiếp tục mở rộng và tình hình leo thang trở lại, toàn bộ khu vực sẽ rơi vào hỗn loạn không thể cứu vãn. Bạo lực chỉ dẫn đến một vòng luẩn quẩn. Trung Quốc mạnh mẽ kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức chấm dứt các hành động quân sự, quay trở lại đối thoại và đàm phán, và không để tiếp diễn cuộc chiến mà lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu này”.