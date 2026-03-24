Những cột khói bốc lên sau một cuộc tấn công của liên quân Mỹ và Israel vào Tehran ngày 5/3 (Ảnh: AFP).

Israel hành động mạnh tay

Trong các đợt không kích mới nhất vào Iran, Không quân Israel đã đánh trúng các kho chứa tên lửa đạn đạo và nhiều sở chỉ huy của các lực lượng vũ trang Iran.

Cụ thể, tại Tehran, máy bay chiến đấu Israel đã tập kích 2 trụ sở tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và một trụ sở của Bộ Tình báo Iran.

Cũng tại thủ đô, máy bay của Không quân Israel đã đánh phá các kho chứa vũ khí và hệ thống phòng không.

Trong đêm, IDF cho biết, họ đã xóa sổ hơn 50 mục tiêu ở miền Bắc và miền Trung Iran, bao gồm các địa điểm được sử dụng để lưu trữ và phóng tên lửa đạn đạo.

Theo IDF, Israel đã tấn công hơn 3.000 mục tiêu của đối phương kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Ngoài các mục tiêu ở Iran, Không quân Israel cho biết đã san phẳng một tòa nhà nhiều tầng và tấn công các công trình khác ở Beirut, Li Băng trong đêm qua, nơi họ cho rằng đang được nhóm vũ trang Hezbollah sử dụng làm trung tâm chỉ huy.

Không quân Israel san phẳng tòa nhà cao tầng ở Beirut, Li Băng mà họ cho là được nhóm vũ trang Hezbollah sử dụng làm sở chỉ huy (Video: IDF).

Theo IDF, các cuộc tấn công ở thủ đô Li Băng nhắm vào các căn cứ của Hezbollah, bao gồm một trụ sở thuộc lực lượng Radwan tinh nhuệ và một trụ sở khác thuộc bộ phận tình báo của nhóm này.

Một cuộc tấn công khác trong đêm tại thị trấn at-Tiri ở miền Nam Li Băng nhắm vào một trung tâm chỉ huy của Hezbollah được đặt bên trong một studio của đài phát thanh Al-Nour thuộc nhóm, theo IDF.

Quân đội Israel cho biết trụ sở này đã bị tấn công khi các thành viên của Hezbollah đang hoạt động tại địa điểm đó.

Tehran đáp trả dữ dội

CNN đưa tin, Tehran phóng đã phóng hàng loạt tên lửa vào Israel suốt đêm 23 rạng sáng 24/3, với tổng cộng 7 đợt liên tục trong vòng chưa đầy 10 giờ kể từ nửa đêm.

Trong đợt tấn công mới nhất, còi báo động vang lên ở Dimona, một thành phố sa mạc phía Nam gần Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev.

Lực lượng Phòng vệ Israel đã cử nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đến “một số địa điểm” bị ảnh hưởng ở miền Trung Israel, ít nhất 4 lần trong những giờ đầu sáng nay.

Trong một đợt tấn công trước đó, các địa điểm bị ảnh hưởng đã được báo cáo ở Tel Aviv, thành phố lớn thứ hai của Israel. Hình ảnh từ thành phố cho thấy các tòa nhà bị hư hại, ngọn lửa và khói đen khi lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường.

Tên lửa Iran đã gây hư hại cho thành phố Tel Aviv của Israel (Video: RT).

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm ngừng không kích vào hạ tầng năng lượng của Iran, hãng thông tấn Tasnim hôm 23/3 dẫn nguồn tin từ IRGC cho biết: “Tehran đã chuẩn bị những bất ngờ mới cho những ngày tới của cuộc chiến đang diễn ra, việc triển khai chúng có thể tạo ra những kết quả rất lớn, khiến kết cục của cuộc chiến trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết”.

Hãng tin Fars nhận định, cảnh báo này là phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về bản chất của các “kế hoạch đặc biệt” này.

Các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào Israel và các căn cứ cũng như lợi ích của Mỹ ở Trung Đông vẫn chưa dừng lại.