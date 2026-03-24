Iran bầu Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia

Ông Mohammad Baqer Zolqadr (Ảnh: WANA).

Theo bài đăng trên X của Phó phụ trách truyền thông của Tổng thống Iran vào ngày 24/3, ông Mohammad Baqer Zolqadr đã được bổ nhiệm làm người kế nhiệm ông Ali Larijani với vai trò Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC).

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran do Tổng thống đương nhiệm Masoud Pezeshkian làm Chủ tịch, có nhiệm vụ điều phối chính sách an ninh và đối ngoại, bao gồm các quan chức cấp cao trong quân đội, tình báo và chính phủ, cùng với các đại diện của Lãnh tụ Tối cao - người có quyền quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề của quốc gia.

Ông Zolqadr là cựu chỉ huy IRGC, trước đây từng giữ các vị trí an ninh cấp cao như Thứ trưởng phụ trách an ninh tại Bộ Nội vụ, phó tại Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang, và cố vấn cho Chánh án tư pháp về phòng chống tội phạm.

Ông từng đứng đầu ban chỉ đạo bầu cử của phe chính trị bảo thủ cứng rắn, Mặt trận Nhân dân các Lực lượng Cách mạng Hồi giáo.

Kể từ năm 2022, ông giữ chức Thư ký Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia, một cơ quan có nhiệm vụ giải quyết bất đồng giữa quốc hội và Hội đồng Giám hộ gồm các giáo sĩ và luật gia Hồi giáo dòng Shiite - cơ quan có quyền phủ quyết luật pháp và giám sát bầu cử.

Những vị trí đa dạng trong các cơ quan nhà nước mà ông nắm giữ suốt 40 năm đã khiến các nhà quan sát tin rằng ông nhận được sự tin tưởng của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Kinh nghiệm thời chiến của ông cũng khiến ông làm việc chặt chẽ với các nhóm bán quân sự trong nước Iran, như Basij và Ansar-e Hezbollah.

Việc bổ nhiệm một nhân vật dày dạn trận mạc và có lập trường cứng rắn như ông Zolghadr cho thấy ý định của Tehran trong việc duy trì lập trường về an ninh quốc gia sau cái chết của ông Larijani.