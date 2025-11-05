Trung Quốc hoãn áp thuế trả đũa Mỹ thêm một năm

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau ở Hàn Quốc hôm 30/10 (Ảnh: Xinhua).

Theo tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Tài chính Trung Quốc, “trong vòng một năm tới, mức thuế 24% đánh vào hàng hóa Mỹ sẽ tiếp tục tạm đình chỉ, và mức thuế 10% đối với hàng Mỹ sẽ được duy trì”.

Thông báo cho biết việc tạm đình chỉ này được đưa ra “theo đồng thuận đạt được trong các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại Trung - Mỹ” và sẽ có hiệu lực từ ngày 10/11.

Trong một tuyên bố riêng, Trung Quốc cho biết sẽ dỡ bỏ mức thuế lên tới 15% đối với một số mặt hàng nông sản Mỹ, bao gồm đậu tương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm tại Hàn Quốc vào cuối tháng trước, nhất trí gia hạn một năm lệnh đình chiến thương mại mong manh sau nhiều vòng đàm phán gần đây.

Hôm qua, Tổng thống Trump cũng chính thức hóa thỏa thuận. Theo đó, Mỹ sẽ giảm mức thuế bổ sung đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 20% xuống còn 10%, cũng có hiệu lực từ ngày 10/11.

Quan hệ thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã nóng lên trong năm nay khi Washington và Bắc Kinh liên tiếp tăng thuế áp lên hàng hóa của nhau.

Có thời điểm, mức thuế của cả 2 phía lên tới 3 chữ số, gây cản trở hoạt động thương mại.

Kể từ đó, 2 bên duy trì tình trạng “đình chiến thương mại” trong bối cảnh các nhà lãnh đạo kinh tế hàng đầu gặp nhau nhiều lần cho các cuộc đàm phán gần đây, dù căng thẳng vẫn tồn tại quanh vấn đề kiểm soát xuất khẩu và một số lĩnh vực khác.