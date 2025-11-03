Trung Quốc sẽ đình chỉ các biện pháp kiểm soát bổ sung với đất hiếm

Trung Quốc thống trị nguồn cung đất hiếm toàn cầu (Ảnh minh họa: Reuters).

Trong bản tin cuối tuần trước, Nhà Trắng đã nêu một số chi tiết của thỏa thuận thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được hồi đầu tuần, nhằm giảm căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo thỏa thuận, Trung Quốc sẽ cấp giấy phép xuất khẩu chung dành cho đất hiếm, gallium, germanium, antimony và graphite “nhằm phục vụ người dùng cuối tại Mỹ và nhà cung cấp của họ trên toàn thế giới”, Nhà Trắng cho biết. Điều này trên thực tế đồng nghĩa với việc gỡ bỏ biện pháp kiểm soát mà Bắc Kinh áp đặt hồi tháng 4 năm nay và tháng 10/2022.

Mỹ và Trung Quốc trước đó cho biết Bắc Kinh sẽ đình chỉ trong một năm các kiểm soát hạn chế hơn được công bố hồi tháng 10.

Washington cũng sẽ tạm dừng một phần các mức thuế đối ứng đối với Trung Quốc thêm một năm, và dừng kế hoạch áp thuế 100% đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ vào tháng 11.

Nhà Trắng nói Mỹ sẽ gia hạn thêm thời hạn hết hiệu lực của một số miễn trừ thuế theo Mục 301, vốn dự kiến hết hạn vào 29/11, đến 10/11/2026.

Cuộc gặp “mang tính bước ngoặt” giữa ông Trump và ông Tập hôm 30/10 giúp ổn định trong ngắn hạn mối quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới sau cuộc đối đầu thương mại leo thang vốn làm dấy lên lo ngại suy thoái toàn cầu.

Theo Nhà Trắng, Bắc Kinh đồng ý tạm dừng biện pháp kiểm soát rộng khắp đối với nam châm đất hiếm, đổi lại việc Mỹ đồng ý thu hẹp phạm vi các biện pháp hạn chế nhằm vào công ty Trung Quốc.

Mỹ cũng đồng ý giảm một nửa thuế liên quan đến fentanyl từ 20% xuống còn 10%, trong khi Trung Quốc sẽ tiếp tục mua đậu nành Mỹ và các nông sản khác. Mỹ cho biết Trung Quốc sẽ mua 12 triệu tấn đậu nành trong vụ hiện tại, và tối thiểu 25 triệu tấn mỗi năm trong 3 năm tiếp theo.

Ngày 31/10, ông Trump nói ông muốn dỡ bỏ toàn bộ thuế liên quan đến fentanyl nếu Trung Quốc tiếp tục mạnh tay trấn áp xuất khẩu tiền chất ma túy.

“Ngay khi chúng ta thấy điều đó, chúng ta sẽ xóa nốt 10% còn lại”, ông Trump nói với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 31/10.

Mỹ ngày 1/11 cũng cho hay, Bắc Kinh sẽ thực hiện các bước để cho phép các cơ sở của hãng chip Hà Lan Nexperia tại Trung Quốc nối lại hoạt động giao hàng.

Động thái này có thể giúp xoa dịu lo ngại về nguồn cung chip từng đe dọa sản xuất ô tô khi cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung leo thang.

Tuy nhiên, dù thỏa thuận đã giảm nhiệt căng thẳng, nó có thể chỉ là một “đình chiến thương mại” ngắn hạn, với nhiều biện pháp chỉ có hiệu lực một năm.

Bất chấp việc giải quyết một số vấn đề then chốt, thỏa thuận không giải quyết toàn diện toàn bộ điểm nóng trong tranh chấp thương mại Mỹ - Trung, cũng như các vấn đề địa chính trị khác.

Ông Trump đã chấp thuận kế hoạch trong đó một liên danh Mỹ sẽ mua hoạt động tại Mỹ của ứng dụng TikTok thuộc ByteDance, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa chính thức phê duyệt thương vụ.

Tổng thống Mỹ cũng nói đôi bên sẽ hợp tác về năng lượng và Trung Quốc đã đồng ý mua dầu và khí từ Alaska.