Mỹ có thể tạm dừng kế hoạch áp thuế 100% với Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (Ảnh: AFP).

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về khuôn khổ thỏa thuận thương mại trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần này.

Theo ông Bessent, thỏa thuận này bao gồm kế hoạch tạm dừng đề xuất áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11.

Trước đó, Tổng thống Trump cảnh báo áp thuế mức thuế bổ sung 100% đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ, cùng với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với “mọi phần mềm quan trọng”, có hiệu lực từ ngày 1/11.

Động thái này là phản ứng của ông Trump trước việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm. Trung Quốc hiện chiếm ưu thế lớn trên thị trường liên quan các nguyên tố này, vốn có vai trò thiết yếu trong sản xuất công nghệ cao.

Bộ trưởng Bessent cho biết, trong các cuộc đàm phán với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và nhà đàm phán thương mại Lý Thành Cương tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Malaysia, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, Bắc Kinh sẽ hoãn lệnh hạn chế xuất khẩu khoáng sản đất hiếm thêm một năm, trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, thỏa thuận này cũng hoàn tất việc bán lại hoạt động của ứng dụng TikTok tại Mỹ và khôi phục việc Trung Quốc mua đậu nành của Mỹ, vốn đã bị đình chỉ kể từ tháng 9 do tranh chấp thuế quan.

Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp ở Malaysia, ông Lý Thành Cương xác nhận Mỹ và Trung Quốc đã đạt được "sự đồng thuận sơ bộ" sau các cuộc đàm phán "căng thẳng" và hiện cần có sự chấp thuận nội bộ để hợp thức hóa thỏa thuận.

Thỏa thuận khung được đưa ra sau khi Nhà Trắng xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào ngày 30/10 bên lề hội nghị cấp cao APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2019.

Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Tập Cận Bình về các vấn đề từ thương mại đến năng lượng hạt nhân. Ông Trump cũng dự định đề cập đến việc Trung Quốc mua dầu của Nga.

Bắc Kinh tuyên bố Trung Quốc có quyền hợp pháp để duy trì hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng bình thường với tất cả các quốc gia, bao gồm cả Nga. Trung Quốc đồng thời chỉ trích việc Mỹ gây sức ép nhằm ngăn chặn nhập khẩu dầu của Nga là "một động thái điển hình của chủ nghĩa đơn phương, bắt nạt và cưỡng ép kinh tế".

Nga đã trở thành một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất cho cả Trung Quốc và Ấn Độ kể từ năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các quốc gia phương Tây không nên gây sức ép đối với Bắc Kinh và New Delhi, cho rằng những động thái như vậy nhằm mục đích kìm hãm tăng trưởng kinh tế của các nước này.