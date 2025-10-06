Trung Quốc giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trên núi Everest do bão tuyết

Những người đi bộ rời khỏi khu cắm trại khi tuyết rơi dày bất thường và mưa lớn trút xuống dãy Himalaya, ở khu vực Tây Tạng, Trung Quốc hôm 5/10 (Ảnh: Reuters).

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời một số người được cứu cho biết, trong các ngày 2/10 và 4/10, có nhiều nhóm người đi bộ mạo hiểm như vậy đi vào khu vực trên sườn núi Everest.

Trong số đó, 200 người đã bị mắc kẹt sau trận bão tuyết, trong khi 350 người khác đã được dân làng và đội cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

Đến nay, chính quyền địa phương đã huy động hơn 300 nhân viên cùng 2 thiết bị bay không người lái tầm trung để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Các báo cáo trước đó cho biết hơn 1.000 người leo núi trong kỳ nghỉ lễ kéo dài ở Trung Quốc đã bị mắc kẹt trên núi Everest (Trung Quốc gọi là núi Qomolangma), đỉnh núi cao nhất thế giới với độ cao hơn 8.849 m.

Các video và lời kể của nhân chứng được những người leo núi bị mắc kẹt đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sấm sét, gió mạnh đã tấn công khu vực hẻo lánh này vào hôm 5/10, và tuyết rơi liên tục đã chôn vùi những con đường dẫn đến địa điểm này.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, trận bão tuyết ngày 5/10 ở sườn đông núi Qomolangma được đánh giá là mạnh nhất trong các kỳ nghỉ lễ Quốc khánh gần đây. Tầm nhìn tại khu vực có thời điểm giảm xuống dưới 1m khi nhiều tuyến đường bị tuyết vùi lấp, khiến các phương tiện không thể đi qua. Hiện khu thắng cảnh Qomolangma đã tạm dừng bán vé và đóng cửa toàn bộ lối vào.

Trung Quốc đang trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 8 ngày (bắt đầu từ ngày 1/10), lượng khách du lịch đổ về các khu vực núi cao tăng mạnh, khiến công tác cứu hộ và di tản gặp nhiều khó khăn.