Dân thường Iran sống trong hoảng loạn trước "mưa bom, bão đạn" dồn dập

Hiện trường một vụ tập kích ở Tehran (Ảnh: Reuters).

Những dãy chung cư bên bờ sụp đổ. Hết khu phố này đến khu phố khác ngổn ngang kim loại méo mó, mảnh kính vỡ và giấy tờ rách nát. Một phòng bệnh với cửa sổ bị thổi tung, gạch đá và đống đổ nát phủ kín giường bệnh.

Đó là những cảnh tượng ở Tehran ngày 2/3 khi Mỹ và Israel gia tăng cuộc không kích vào Iran. Và sau 3 ngày oanh kích, người dân thủ đô cho biết cường độ tấn công dường như còn tiếp tục leo thang, với những tiếng nổ long trời tiếp tục làm rung chuyển thành phố.

Các cuộc không kích nhắm vào trụ sở đài truyền hình nhà nước trên phố Vali Asr, gần tòa nhà quốc hội cũ ở trung tâm thành phố, cùng nhiều khu vực khác của thủ đô, theo truyền thông và lời kể của người dân. Trên một mạng xã hội, người dân Tehran đang phát biểu trực tiếp trong một buổi họp thì bị gián đoạn bởi tiếng máy bay chiến đấu, tiếng nổ và tiếng la hét.

“Tối nay, các cuộc tấn công còn dữ dội hơn nữa. Cảm giác như bom xuyên boong-ke hay thứ gì đó, hết vụ nổ này đến vụ nổ khác", một cư dân Tehran mô tả.

Cảnh đổ nát ở Tehran sau các trận không kích (Video: AP).

Tehran vốn nổi tiếng với nhịp sống sôi động, văn hóa quán cà phê nhộn nhịp và tình trạng tắc đường triền miên, nhưng ngày 2/3 lại yên ắng khác thường, theo lời 6 cư dân và một nhiếp ảnh gia. Các cửa hàng tạp hóa đóng cửa, hiệu thuốc và hầu hết cửa hàng khác cũng vậy. Đường phố và cao tốc vắng bóng xe cộ.

Nhiều người dân Tehran đã rời khỏi thành phố, tìm nơi an toàn ở vùng núi hoặc khu vực phía bắc đất nước dọc bờ biển Caspi. Nhưng cũng có người không thể rời đi, hoặc không có nơi nào để đến.

Các khu vực ở Iran bị nhằm mục tiêu (Ảnh: ABC News).

Người dân trong các cuộc phỏng vấn và trên mạng xã hội mô tả cảnh hỗn loạn và hoảng loạn: Các gia đình vội vã gom đồ đạc, nhét vào túi nhựa và rời khỏi những khu phố bị đánh bom.

Nguy hiểm dường như rình rập khắp nơi. Và dù các tuyến phố trong thủ đô vắng lặng, các con đường dẫn ra ngoài lại tắc nghẽn, họ cho biết. Lực lượng an ninh và tình báo đã lập chốt khắp Tehran để dừng xe và kiểm tra người qua lại.

“Các cuộc tấn công tối qua và sáng nay ở rất gần chúng tôi. Tôi đã không ngủ 4 đêm”, ông Yasaman, một nhiếp ảnh gia 40 tuổi, nói qua điện thoại.

Số người thiệt mạng tại thủ đô chưa rõ, nhưng trên toàn quốc đã có ít nhất 555 người chết, theo tổ chức Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Iran ngày 2/3. Trong số đó có ít nhất 175 người, nhiều người là trẻ em, được cho là thiệt mạng khi một trường học ở miền nam Iran trúng đạn.

Giống nhiều thành phố khác, Tehran, đại đô thị hơn 10 triệu dân, có mật độ dân cư dày đặc và không tách biệt rõ ràng khu thương mại, chính phủ và quân sự khỏi khu dân cư. Điều này khiến dân thường đặc biệt dễ tổn thương khi Mỹ và Israel mở rộng danh sách mục tiêu từ các cơ sở tên lửa và hạt nhân sang các tòa nhà chính phủ, trụ sở phát thanh truyền hình nhà nước và cơ quan an ninh, cảnh sát.

Hiện nay, những cột khói đen khổng lồ bốc lên từ nhiều địa điểm, cả ngày lẫn đêm, đã trở thành một phần của đường chân trời thành phố.

“Tehran là một thành phố đan xen chằng chịt. Trong một khu phố có thể có trường học, đồn cảnh sát, bệnh viện và xung quanh là các chung cư", ông Nasim, một cư dân, nói qua điện thoại.

Ngày 1/3, bà Mina, kỹ sư 61 tuổi, đang xem truyền hình tại căn hộ trên đại lộ Jordan ở phía bắc Tehran thì một tòa nhà văn phòng cách nhà bà ba căn bị trúng đạn, bà kể. Sức ép vụ nổ thổi tung cửa sổ và cửa ra vào nhà bà, cũng như cửa sổ của các tòa nhà trong khu phố.

Bà không biết vì sao tòa nhà gần nhà mình lại bị nhắm mục tiêu. “Các cuộc tấn công ở rất gần, tiếng nổ cực lớn, cầu mong chúng tôi qua được đêm nay”, bà Mina nói.

Cảnh tượng đổ nát trên nhiều khu phố Tehran (Ảnh: Reuters).

Ông Nasim cũng chứng kiến một vụ nổ lớn ngày 1/3 khi đang đứng cạnh cửa sổ. Vụ nổ tạo ra quả cầu lửa đỏ rực và cột khói khổng lồ, làm rung chuyển tòa nhà và làm nứt tường phòng khách.

Cuộc không kích đó nhắm vào tháp viễn thông của một kênh truyền hình nhà nước, nằm đối diện Bệnh viện Gandhi. Bệnh viện tư này, nổi tiếng với các dịch vụ điều trị hiếm muộn, bị hư hại nặng và phải sơ tán bệnh nhân, bao gồm cả trẻ sơ sinh trong lồng ấp, theo Bộ Y tế Iran và lãnh đạo bệnh viện.

“Người dân thường đang bị tổn hại. Ngay cả khi họ không thiệt mạng hay bị thương, việc mất nhà cửa hay công việc trong bối cảnh kinh tế như thế này khiến việc phục hồi trở nên vô cùng khó khăn", Ehsan, nhà khoa học 36 tuổi, nói.